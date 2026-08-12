Joshua Jackson confirmó su relación con Olivia Burgess con un apasionado beso en plena calle

Si bien con el reencuentro de Joshua Jackson y Katie Holmes en Happy Hours (2026) los fanáticos de Dawson’s Creek se ilusionaron con el regreso de la querida pareja de la exitosa serie de la década del 2000, la realidad llevó a las estrellas de Hollywood por caminos diferentes: mientras ella oficializó su relación con un artista neoyorquino, él se dejó ver por las calles de Los Ángeles muy enamorado de la modelo Olivia Burgess.

El actor, de 48 años, y la modelo, de 29, fueron fotografiados el lunes pasado a los besos. Según las postales que publicó el portal Page Six, él la pasó a buscar por el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, donde tuvieron un apasionado reencuentro. Luego se dirigieron rumbo a Erewhon, una cadena de supermercados de lujo, y más tarde fueron a un parque, donde disfrutaron juntos del almuerzo.

La pareja se mostró todo el tiempo cómplice y enamorada. Ella vestía un top negro sin mangas que acompañó con un pantalón deportivo a tono y el pelo atado. Él optó por una remera azul, pantalones claros y un look informal para la salida.

Las imágenes de este encuentro llegan después de que Jackson y Burgess fueran vistos juntos por primera vez en junio. A principios de ese mes, la revista People publicó fotografías de ambos caminando de la mano por las calles de Nueva York, mientras sonreían y paseaban juntos. La salida se produjo después de que el actor asistiera al Festival de Tribeca para el estreno de Happy Hours, la película que protagoniza junto a Katie Holmes.

En aquel momento, la aparición de Burgess junto a Jackson alimentó las versiones sobre un posible romance. Además de su trabajo en la industria de la moda, la modelo franco-estadounidense es bailarina. Y participó de desfiles de firmas como Jean Paul Gaultier, Chromat y Agent Provocateur y fue imagen de campañas para marcas como Gap, Bloomingdale’s y Nike.

Un reencuentro que no fue

El flamante vínculo de Jackson terminó de despejar las especulaciones que habían rodeado a Jackson y Holmes a principios de este año. En abril, por ejemplo, los fans enloquecieron cuando la actriz compartió en Instagram una imagen junto a Jackson en Happy Hours y acompañó la publicación con un mensaje cargado de cariño: “Volver a trabajar con Josh fue un sueño”. Pero lo que realmente desató el revuelo fue que Holmes le dio “me gusta” a un comentario de un fan que sugería que deberían ser pareja en la vida real. Un pequeño guiño que, tratándose de ellos, no pasó desapercibido.

Katie Holmes y Joshua Jackson durante el rodaje de Happy Hours Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

La reacción fue inmediata. Decenas de seguidores —muchos de ellos marcados por la historia de Joey y Pacey en la serie adolescente— inundaron el post con mensajes que mezclaban deseo, nostalgia y cierta reparación emocional pendiente: “Este es el matrimonio que debería haber ocurrido en la vida real” o “Por favor, cásense y sanen nuestros corazones millennials”. Incluso figuras cercanas como Kimberly Van Der Beek y Rebecca Gayheart se sumaron con comentarios celebrando el reencuentro.

No es para menos. Holmes y Jackson, ambos de 47 años, no solo interpretaron una de las parejas más queridas de la televisión entre 1998 y 2003: también fueron pareja en la vida real, aunque brevemente, entre 1998 y 1999, en pleno auge de la serie. Fue un romance joven, intenso y atravesado por la exposición repentina, que terminó antes de consolidarse, pero dejó una huella evidente en la dinámica que aún hoy comparten.

Katie Holmes y un nuevo amor

Katie Holmes y Jason Bard Yarmosky ya no se esconden Grosby Group

Antes de la confirmación de Jackson, fue Homes quien compartió con el resto del mundo que está de nuevo en pareja: la actriz eligió la proyección especial de La invitación que se realizó a mediados de julio en Nueva York para llegar de la mano de Jason Bard Yarmosky. Lejos de escabullirse de los flashes, los flamantes novios no se separaron en toda la tarde. También posaron juntos para los flashes. A partir de ese día, comenzaron a vivir su amor frente a los ojos del mundo.