Juan Carlos Velázquez, el “Mini” de Duro de Domar: de personaje recurrente en la TV a vendedor ambulante

¿Quién no se acuerda del “Mini” de Duro de Domar? Ese actor y humorista que creó un estilo, y con su desenfado imitaba a todos los famosos que pasaban por el ciclo conducido por Roberto Pettinato. Alejado de los medios desde hace dos años, Juan Carlos Velázquez tuvo que reinventarse en plena pandemia y hoy se las rebusca día a día vendiendo lamparitas en la calle.

“Acá estoy, buscándome la vida. Hoy con este laburo nuevo que tengo porque la crisis de la pandemia nos agarró a todos. Uno se tiene que reinventar para seguir viviendo”, contó Velázquez desde el móvil de Nosotros a la mañana. Tras aclarar que durante el confinamiento obligatorio se quedó sin trabajo, el actor reveló que se gastó todos los ahorros que tenía y que por eso, hoy en día, tuvo que salir a vender productos por el barrio. “Tuve que gastar todos mis ahorros, y cuando se me terminaron tuve que buscar hacer otra cosa. Vendo lamparitas en mi barrio, en algunos comercios y a los vecinos”, expresó.

Mientras asegura que la gente lo reconoce y le pregunta cuándo vuelve a la televisión, Velázquez advierte que antes de que empiece la cuarentena participaba en los sketchs de Polémica en el Bar. “Lo que pasa es que con la pandemia nadie podía trabajar, porque solo trabajaban los noticieros y los periodistas, pero la parte actoral estaba toda parada. Recién ahora se está arrancando a grabar tiras, películas y acá estoy, esperando que alguien me llame para empezar a trabajar”, dijo, al tiempo que aprovechaba la cámara para pedirle una nueva oportunidad a los productores.

“Todo el mundo tiene mi teléfono, pero bueno, no hay tantos programas de humor, la tele de este año está difícil. Con el momento que estamos pasando, haría falta un programa de humor. Yo me imaginaba un montón de personajes para hacer. Hoy haría el Mini Milei”, señaló mientras imitaba al precandidato a diputado nacional del frente La Libertad Avanza.

Sin embargo, el economista no fue el único parodiado. El ex Duro de Domar revivió un polémico móvil de noticiero que protagonizó Sandra Borghi años atrás, imitó a Carlos Monti dando sus primicias, y también se animó a dar el pronóstico del tiempo como lo hace Sol Pérez. Muy creyente, el humorista compartió también sus redes sociales, donde todas las noches predica la palabra de Dios. “Todos los días de 21 a 21.30 horas hago un programa en mi Facebook que se llama Yo al cielo quiero ir ¿y vos?”, comentó el actor.

“Uno tiene que vivir, pagar las cuentas y así estoy remándola, luchándola, pero gracias a Dios estamos acá. Yo vivo con mi mamá y mi hermano, somos tres. Con esta venta yo pago mis gastos diarios y ayudo un poco en casa, porque mi mamá es jubilada”, concluyó mientras le hizo un pedido muy especial a Adrián Suar, gerente de programación de eltrece: “Chueco, no te olvides de mí”.

Velázquez nació con un déficit en la hormona de crecimiento y, en más de una ocasión, contó que fue víctima de bullying en su juventud. “Todo el mundo me cargaba. Se burlaban de mí en el colegio y eso me hacía mal. Pensaba que nada me salía bien. Me rechazaban. La chica que me gustaba no me correspondía y eso me lastimaba. Me sentía mal conmigo mismo”, explicó en una entrevista.

LA NACION

