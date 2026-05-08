La salud de Mirtha Legrand: cómo se encuentra la conductora y cuándo volverá a su programa

La salud de Mirtha Legrand volvió a generar preocupación luego de que la conductora debiera ausentarse de su histórico programa de televisión, La noche de Mirtha, por recomendación médica. En medio de las especulaciones sobre su estado y tras varias semanas alejada de la pantalla, este jueves surgieron novedades sobre cómo atraviesa la recuperación y cuándo podría regresar al trabajo.

Quien habló sobre la situación fue Héctor Vidal Rivas, uno de los colaboradores más cercanos e históricos de la diva, que llevó tranquilidad sobre el presente de Legrand y dio detalles acerca de su inminente retorno a sus históricas mesazas.

La diva tendrá que ausentarse por un problema de salud StoryLab

“Mirtha está muy, muy bien. Está totalmente recuperada”, aseguró Vidal Rivas en diálogo con LA NACION. Y además adelantó una noticia muy esperada por los seguidores de la conductora: “Mañana vuelve a grabar su programa. O sea que está con todas las pilas para volver”.

Las declaraciones del productor y especialista en moda llegaron después de una semana marcada por la incertidumbre alrededor de la salud de la histórica figura de la televisión argentina.

Todo comenzó cuando Legrand debió suspender temporalmente sus actividades laborales a raíz de una bronquitis severa que afectó especialmente su recuperación debido a las bajas temperaturas y a un fuerte episodio de exposición al aire acondicionado.

La propia conductora contó recientemente qué fue lo que desencadenó el problema de salud. Según explicó, todo ocurrió luego de asistir al Teatro Lola Membrives para ver Rocky. “Fue bronquitis y muy fuerte. Me dieron muchos antibióticos”, reveló la diva en diálogo con Ángel de Brito, según contó el conductor en LAM.

“Fui al Teatro Lola Membrives a ver Rocky, con muchísima refrigeración, y me hizo mucho daño”, explicó Legrand sobre el origen del cuadro respiratorio que terminó alejándola de la televisión durante varias semanas.

La situación generó especial preocupación debido a la edad de la conductora, que a sus 99 años continúa manteniendo una intensa actividad pública y profesional. Por ese motivo, los médicos le indicaron reposo absoluto y una recuperación muy cuidada.

Marcela Tinayre también habló públicamente sobre el estado de salud de su madre y llevó tranquilidad sobre la evolución del cuadro. “Se enfermó de una estupidez porque si hay algo que tiene es buena salud. Es excelente”, aseguró durante una entrevista en La mañana con Moria.

Según explicó Tinayre, el problema se agravó por haber permanecido durante mucho tiempo bajo aire acondicionado intenso. “Sabemos lo que significa un aire acondicionado de frente durante dos horas y ella, por prudencia, no se levantó o no le pidió al de al lado un abrigo”, relató.

Marcela Tinayre y Mirtha Legrand

La hija de la conductora también explicó que el médico personal de Legrand, el doctor Guillermo Semeniuk, fue muy claro respecto a los tiempos necesarios para una recuperación completa. “Su doctor, que es fabuloso, le dijo: ‘Señora, hágase la idea de que esto es entre 18 y 20 días, con todos los cuidados’”, contó.

Y agregó una frase que reflejó la importancia de evitar cualquier recaída: “Esto tiene que extenderse hasta que esté óptima, fantástica de nuevo e impecable. No tiene edad para estar por la calle mal curada”.

Mirtha Legrand volvió a su rutina de organizar reuniones en su casa, junto a sus colaboradores y amigos más queridos

Debido a esas recomendaciones médicas, Legrand permaneció alejada de su histórico programa durante tres emisiones consecutivas, situación que incrementó la inquietud de sus seguidores. Durante ese período, su nieta Juana Viale quedó nuevamente al frente de La noche de Mirtha y también aprovechó para llevar tranquilidad sobre la salud de su abuela.

“Les cuento para que nadie se preocupe. Estuve con ella el miércoles a la noche y estaba divina, toda montadísima como es ella, espléndida”, expresó durante una de las emisiones del programa.

Una vez más, Juana Viale reemplazó a su abuela en La noche de Mirtha

Con humor, Juana incluso bromeó sobre el reemplazo temporal que estaba realizando. “Acá, aún cuidando este lugar que es el de mi abuela, pero yo ya tengo mi público así que abuelita no te demores mucho”, comentó entre risas.

Y agregó: “En cualquier momento, seguramente el sábado que viene, va a estar acá entre nosotros. Y si no me tendrán que aguantar otro sábado más”.

En medio de las especulaciones sobre su estado de salud, en los últimos días también comenzó a circular una imagen que llevó tranquilidad entre sus seguidores.

La foto fue compartida por Débora D’Amato y mostraba a Mirtha sonriente y en excelente estado durante el cumpleaños sorpresa de Elvira Guaraz, histórica asistente personal de la conductora.

Según trascendió, el encuentro tuvo lugar el 1 de mayo y reunió además a varias personas muy cercanas al círculo íntimo de Legrand, entre ellas Gladys Andrade, Eduardo Mariscal, Vidal Rivas y Amalia Idoyaga Molina.

Mirtha Legrand en el cumpleaños de Elvira

“Ayer cumplió años Elvira y Mirtha Legrand, la leyenda, no solo está recuperada: ¡está mejor que nunca! ¡Alegrón! Retoma la TV la semana próxima”, escribió D’Amato en sus redes sociales. La publicación rápidamente generó alivio y una enorme cantidad de mensajes afectuosos de parte de fanáticos que seguían de cerca la evolución de la conductora.

Además de celebrar el cumpleaños de su asistente, durante ese encuentro también hubo un momento especialmente emotivo: recordaron a Silvia Legrand, la hermana gemela de Mirtha, al cumplirse el sexto aniversario de su muerte.

Mirtha, lista para volver a sus históricas mesazas Mauro V. Rizzi

Goldy falleció el 1° de mayo de 2020, en plena pandemia, y su partida representó uno de los golpes emocionales más duros para la conductora, que un año antes también había sufrido la muerte de su hermano mayor, José Martínez Suárez.

Ahora, luego de semanas de reposo, antibióticos y estrictos cuidados médicos, la diva finalmente se prepara para regresar a la televisión. Y según Héctor Vidal Rivas, lo hará completamente recuperada y “con todas las pilas” para volver a ocupar su lugar en la pantalla argentina.