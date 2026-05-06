El tierno recuerdo de Jane Fonda sobre sus diez años con Ted Turner

Rodeado de su familia y en su casa de Florida, este miércoles murió el empresario de medios y fundador de CNN, Ted Turner. Pionero en el mundo de la televisión y creador de la primera cadena de noticias las 24 horas, estuvo además casado con la actriz Jane Fonda, quien no dudó en catalogarlo como su “exmarido favorito”. Aunque el matrimonio, que comenzó en 1991 y se extendió durante una década, llegó a su fin en 2000, ambos mantuvieron una estrecha relación de amistad.

El magnate de los medios estuvo casado en tres oportunidades: con Judy Nye de 1960 a 1964, con Jane Shirley Smith de 1965 a 1988; y con Fonda, de 1991 a 2000. Esa última ruptura marcó para ambos el final de sus experiencias maritales: nunca más volvieron a pasar por el altar.

Jane Fonda y Ted Turner se casaron en 1991 Jim Smeal - Ron Galella Collection

Fonda y Turner comenzaron a salir en 1990, poco después de que ella se separara del político californiano Tom Hayden, su segundo marido y con quien se casó en 1973. Quien dio el primer paso fue Turner. Obnubilado por la belleza de la protagonista de Klute, film que le valió a la actriz su primer Oscar, consiguió su número de teléfono y sin vueltas la llamó para invitarla a salir. “Quería saber si estaba disponible”, contó Fonda a People en 1990. “Creo que dije que no me sentía muy bien, que él también era un chico interesante, pero no me sentía animada”, sumó.

El rechazo de Fonda duró poco: al tiempo comenzaron a verse, y cuando se mostraron juntos, el romance acaparó los titulares. ¿El motivo? Parecían personas totalmente diferentes, con ideas políticas y entornos opuestos. Ellos, en cambio, se sentían el uno para el otro. “Ted puede seguirme el ritmo”, aseguró ella. “Es una persona muy, muy divertida, adorable y complicada”.

Una postal de 1990, cuando la noticia de la relación amorosa entre Turner y Fonda causó sorpresa por sus diferentes personalidades REED SAXON - AP

Turner y Fonda decidieron unir sus vidas en una boda privada que se llevó a cabo el 21 de diciembre de 1991 en el rancho de más de tres mil hectáreas que Turner poseía en Avalon, Florida. Luego de la íntima y reducida ceremonia, se fueron de luna de miel con su familia ensamblada: llevaron a los tres hijos de ella y a los cinco de él.

El idilio duró apenas un mes. Ese fue el tiempo que le llevó a ella enterarse de que su marido le había sido infiel. El vínculo duró diez años, hasta que las diferencias —incluso la decisión de ella de abrazar el cristianismo— se volvieron insalvables. “Aunque seguimos comprometidos con el éxito a largo plazo de nuestro matrimonio, nos encontramos en un punto en el que cada uno debe tomarse un tiempo personal para sí mismo”, fueron algunas de las palabras que eligieron para anunciar el divorcio.

Después de separarse, Ted Turner y Jane Fonda siguieron siendo amigos, incluso ella lo llamaba cuando necesitaba un consejo Reuters

Sobre el motivo de la ruptura, Fonda expresó que se había perdido a sí misma en el matrimonio al punto tal de dejar de actuar. “Él era sexy, era brillante y tenía mucho dinero cuando me fui. Hubiera sido fácil quedarme”, expresó la actriz. “Pero también tenía una especie de ángel en el hombro diciendo: ‘Si te quedás, morirás sin llegar a ser quien podés ser. Nunca serás realmente auténtica’”.

De su ex, la actriz guarda los mejores recuerdos y nunca dudó en hacer público su cariño por él. “Mi exmarido favorito es Ted Turner”, declaró la actriz al recordar sus relaciones. El magnate de los medios se convirtió además en uno de sus grandes amigos, una de las personas a las que solía llamar cuando necesitaba un consejo.

Jane fonda siempre tuvo palabras de afecto para Ted Turner ROBYN BECK - AFP

La última vez que Jane Fonda habló en público de Ted Turner no tuvo más que halagos. Fue en noviembre de 2025, durante la gala por el 30° aniversario de la organización Georgia Campaign for Adolescent Power and Potential (GCAPP), que ambos habían impulsado en los años 90. Visiblemente emocionada, la actriz recordó el rol clave que tuvo el empresario en los comienzos del proyecto y destacó su “amor y apoyo” en un momento particularmente desafiante, al tiempo que subrayó que, aun después de la separación, su presencia seguía siendo fundamental en su vida. “Ted no está aquí, pero está en mi corazón y sé que también en muchos de los de ustedes”.