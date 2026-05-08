Noches de estreno: una novia orgullosa, un productor enamorado y una cumbre de comediantes en la calle Corrientes
Actores, cantantes y demás invitados especiales disfrutaron de Secreto en a montaña, la obra protagonizada por Esteban Lamothe y Benjamín Vicuña en el Multiteatro; Pablo Rago, Fernanda Metilli, Maxi de la Cruz y Juan Pablo Geretto presentaron Berlín Berlín en el Apolo
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LA NACION
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