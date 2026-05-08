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Noches de estreno: una novia orgullosa, un productor enamorado y una cumbre de comediantes en la calle Corrientes

Actores, cantantes y demás invitados especiales disfrutaron de Secreto en a montaña, la obra protagonizada por Esteban Lamothe y Benjamín Vicuña en el Multiteatro; Pablo Rago, Fernanda Metilli, Maxi de la Cruz y Juan Pablo Geretto presentaron Berlín Berlín en el Apolo

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Secreto en la montaña y Berlín Berlín: de Adrián Suar a Valeria Lynch, los famosos vivieron una noche a puro teatro
Secreto en la montaña y Berlín Berlín: de Adrián Suar a Valeria Lynch, los famosos vivieron una noche a puro teatroGerardo Viercovich - LA NACION
Este jueves se llevó a cabo el esperado estreno Secreto en la Montaña, la adaptación teatral de la exitosa película de Ang Lee que en la versión vernácula tiene a Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe en los roles protagónicos
Este jueves se llevó a cabo el esperado estreno Secreto en la Montaña, la adaptación teatral de la exitosa película de Ang Lee que en la versión vernácula tiene a Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe en los roles protagónicosGerardo Viercovich - LA NACION
Los protagonistas de la esperada puesta, felices tras el estreno
Los protagonistas de la esperada puesta, felices tras el estrenoGerardo Viercovich - LA NACION
Javier Daulte es el director de la puesta que estrenó en el Multiteatro, que cuenta con Adrián Suar entre los productores
Javier Daulte es el director de la puesta que estrenó en el Multiteatro, que cuenta con Adrián Suar entre los productoresGerardo Viercovich - LA NACION
Débora Nishimoto, la novia de Lamothe, fue una de las personalidades que disfrutaron de la función
Débora Nishimoto, la novia de Lamothe, fue una de las personalidades que disfrutaron de la funciónGerardo Viercovich - LA NACION
La actriz, que conoció a su novio mientras los dos actuaban en la serie Envidiosa, eligió un atuendo acorde al día lluvioso, pero sin perder su elegancia
La actriz, que conoció a su novio mientras los dos actuaban en la serie Envidiosa, eligió un atuendo acorde al día lluvioso, pero sin perder su eleganciaGerardo Viercovich - LA NACION
A pura sonrisa, también se encargó de registrar el aplauso del público y el agradecimiento del elenco
A pura sonrisa, también se encargó de registrar el aplauso del público y el agradecimiento del elencoGerardo Viercovich - LA NACION
Laura Paredes y Roberto Castro acompañan a Lamothe y Vicuña sobre el escenario
Laura Paredes y Roberto Castro acompañan a Lamothe y Vicuña sobre el escenarioGerardo Viercovich - LA NACION
El mayor de los hijos de Vicuña y Pampita Ardohain, Bautista, estuvo presente junto a su novia, Ana Tomás
El mayor de los hijos de Vicuña y Pampita Ardohain, Bautista, estuvo presente junto a su novia, Ana TomásGerardo Viercovich - LA NACION
El productor de la puesta también estuvo bien acompañado: su novia Rocío Robles también fue de la partida
El productor de la puesta también estuvo bien acompañado: su novia Rocío Robles también fue de la partidaGerardo Viercovich - LA NACION
Cande Molfese tampoco quiso perderse la invitación y concurrió con su novio, Joaquín
Cande Molfese tampoco quiso perderse la invitación y concurrió con su novio, JoaquínGerardo Viercovich - LA NACION
El miércoles se llevó a cabo otro prometedor estreno, el de la obra Berlín, Berlín, protagonizada por Pablo Rago, Fernanda Metilli, Maxi de la Cruz y Juan Pablo Geretto, junto a Lucía Adúriz, Daniel Campomenosi, Andrés Vicente y Marcelo Savignone y bajo la dirección de Corina Fiorillo
El miércoles se llevó a cabo otro prometedor estreno, el de la obra Berlín, Berlín, protagonizada por Pablo Rago, Fernanda Metilli, Maxi de la Cruz y Juan Pablo Geretto, junto a Lucía Adúriz, Daniel Campomenosi, Andrés Vicente y Marcelo Savignone y bajo la dirección de Corina FiorilloGentileza RGB Entertainment
Por su puesto que Agustín "Soy Rada" Aristarán estuvo presente, acompañando a su pareja, y posó con Metilli para las cámaras una vez terminada la función
Por su puesto que Agustín "Soy Rada" Aristarán estuvo presente, acompañando a su pareja, y posó con Metilli para las cámaras una vez terminada la funciónGentileza RGB Entertainment
Valeria Lynch y Mariano Martínez también disfrutaron de la obra, que resultó ganadora del Premio Molière 2022 a la Mejor Comedia, y propone una desopilante historia de espionaje y enredos ambientada en plena Guerra Fría, combinando humor físico, ritmo vertiginoso y situaciones inesperadas
Valeria Lynch y Mariano Martínez también disfrutaron de la obra, que resultó ganadora del Premio Molière 2022 a la Mejor Comedia, y propone una desopilante historia de espionaje y enredos ambientada en plena Guerra Fría, combinando humor físico, ritmo vertiginoso y situaciones inesperadasGentileza RGB Entertainment
Siempre sonriente, Julieta Nair Calvo también se prestó al juego de posar para los fotógrafos presentes
Siempre sonriente, Julieta Nair Calvo también se prestó al juego de posar para los fotógrafos presentesGentileza RGB Entertainment
Otra de las celebridades invitadas a esta primera función fue Leti Siciliani
Otra de las celebridades invitadas a esta primera función fue Leti SicilianiGentileza RGB Entertainment
Lizy Tagliani también formó parte del selecto grupo de personalidades invitadas
Lizy Tagliani también formó parte del selecto grupo de personalidades invitadasGentileza RGB Entertainment
La actriz y cantante Nancy Anka junto a su pareja, Ariel Basaldúa
La actriz y cantante Nancy Anka junto a su pareja, Ariel BasaldúaGentileza RGB Entertainment
Sebastián Presta y Mariano Torre
Sebastián Presta y Mariano TorreGentileza RGB Entertainment
La exmodelo, actriz y cantante Carolina Peleritti
La exmodelo, actriz y cantante Carolina Peleritti Gentileza RGB Entertainment
Como suele ocurrir con cada estreno teatral, Susana Roccasalvo también dio el presente
Como suele ocurrir con cada estreno teatral, Susana Roccasalvo también dio el presenteGentileza RGB Entertainment
Marcelo De Bellis y Peto Manahem
Marcelo De Bellis y Peto ManahemGentileza RGB Entertainment
Miriam Lanzoni, otra de las invitadas
Miriam Lanzoni, otra de las invitadasGentileza RGB Entertainment
Fabio Aste y Pía Galiano, compañera de Rago en Clave de Sol y Amigos son los amigos, coincidieron para las fotos
Fabio Aste y Pía Galiano, compañera de Rago en Clave de Sol y Amigos son los amigos, coincidieron para las fotos Gentileza RGB Entertainment
Fernando Bravo y su esposa, Andrea Montaldo
Fernando Bravo y su esposa, Andrea MontaldoGentileza RGB Entertainment
Roberto Moldavsky, en tanto, convirtió la invitación en una salida romántica junto a su novia, Micaela
Roberto Moldavsky, en tanto, convirtió la invitación en una salida romántica junto a su novia, MicaelaGentileza RGB Entertainment
Totalmente engamado, Alejandro Paker también posó para las cámaras antes de la función
Totalmente engamado, Alejandro Paker también posó para las cámaras antes de la funciónGentileza RGB Entertainment
Gustavo Yankelevich, productor de la comedia que se presenta en el Teatro Apolo, junto a su pareja, Rossella Della Giovampaola
Gustavo Yankelevich, productor de la comedia que se presenta en el Teatro Apolo, junto a su pareja, Rossella Della GiovampaolaGentileza RGB Entertainment
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