Juan Gil Navarro habló de la diferencia de edad con su pareja 25 años menor: “Me sedujo su capacidad de pensar”

Mientras disfruta de nuevos desafíos sobre el escenario, Juan Gil Navarro se refirió a su presente sentimental y contó cómo vive la relación que mantiene con Rosario Páscolo, una joven terapeuta ocupacional con quien está en pareja desde hace varios meses.

Aunque ambos eligieron mantener el vínculo en un plano íntimo, a comienzos de este año fueron vistos juntos durante la temporada teatral de Mar del Plata. El actor siempre ha sido muy reservado a la hora de hablar de su vida sentimental, pero en una reciente entrevista reveló algunos aspectos de esta nueva etapa. Además, se refirió a por qué la diferencia de edad con su novia, quien es 25 años menor, nunca fue un obstáculo en la relación.

En diálogo con Nacho Rivarola para Puro Show (eltrece), el artista de 52 años destacó las cualidades de su pareja, de 27, y explicó qué fue lo que más lo cautivó de ella cuando la conoció. “Estoy muy contento, muy cuidado y muy acompañado”, expresó primero al ser consultado sobre su presente amoroso.

A continuación, habló de la diferencia generacional: “Ella es mucho más grande que yo en muchísimos aspectos, eso para empezar: una de las primeras cosas que me han seducido es su capacidad de pensar y de razonar”, mencionó.

Y agregó: “Para mí, la inteligencia es un coeficiente que involucra otras cosas, como la sensibilidad, el humor, la compasión por los demás; eso para mí es muy importante”, afirmó.

Gil Navarro también profundizó en los aspectos que valora en una relación. “No sé si la edad es solo un número, creo que al final tiene que ver con estar a gusto con alguien. Es compartir una decisión y compartir un camino, y tiene que ver con entregarse más que con el número, tiene que ver con una entrega”, reflexionó.

Junto a esta nueva etapa en el plano sentimental, el actor continúa desarrollando una intensa actividad artística. Por estos días protagoniza Misery, la obra basada en la novela de Stephen King, junto a Julia Calvo, en el Teatro Metropolitan.

En paralelo, el intérprete también disfruta de su vida alejada de la Ciudad tras su decisión de instalarse en Capilla del Señor, donde lleva adelante una rutina más tranquila en contacto con la naturaleza.

“He visto de todo”

En una reciente entrevista con LA NACION, el actor repasó aspectos centrales de su historia, recordó su infancia, se refirió a la influencia de sus padres y reveló cómo nació su vocación artística.

Hijo de un periodista que durante años trabajó en el Congreso de la Nación, contó que desde pequeño estuvo rodeado de conversaciones sobre actualidad y política. “Gracias al trabajo de mi padre he visto de todo, he escuchado de todo, he conocido a otros periodistas, he participado de tertulias”, recordó.

La lectura ocupó un lugar fundamental en su formación. “Tanto mi papá como mi mamá eran los dos muy lectores y a los dos les agradezco la curiosidad y que nos leyeran de chicos”, señaló.

En cuanto a su vocación, aseguró que hubo un momento preciso que cambió el rumbo de su vida. “Me acuerdo concretamente de que tenía 16 años y una profesora de literatura nos había pedido que analizáramos Hamlet. Yo estaba con fiebre y leí el libro en una tarde de lluvia. Ahí me di cuenta de que quería ser actor”, confesó.

Según explicó, encontró en la ficción una forma de procesar situaciones personales complejas, como la relación distante con su padre. “Lo que me pasaba en la realidad tenía rebotes en algunos lugares de la ficción. Y encontrar esos rebotes es de lo más maravilloso de este oficio”, compartió.