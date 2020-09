Juan "Paki" Gale: de la televisión argentina, a la guerra de Kosovo y las playas de Costa Rica Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de septiembre de 2020 • 18:22

A principio de los 90, Juan "Paki" Gale era una de las caras más prometedoras de la televisión argentina. Junto a Mario Pergolini, Pipo Cipolatti, Juan Di Natale, Rolo Rossini y Leo Fernández conducía La TV Ataca, el programa que competía con el VideoMatch de Marcelo Tinelli. Sin embargo, de un día para otro desapareció de la escena local y abandonó su futuro como estrella para hacer un cambio rotundo en su vida.

"No es que yo me haya ido de Argentina, siempre supe que quería ver y descubrir cosas nuevas. Quería moverme y no entendía la frontera, los límites... me sentía más un ciudadano del mundo. No me fui por un problema económico o político, mi cabeza sigue en Argentina a pesar de que hace 20 años que estoy fuera", explicó durante una entrevista con Pablo Gorlero en Parece que viene bien, por La Once/Radio Ciudad. "Un día encontré lo que buscaba en unas islas de Panamá".

Después de viajar durante algunos años, realizar la producción de un documental sobre el Holocausto para Steven Spielberg y trabajar como médico voluntario en la guerra de Kosovo, buscó un poco de paz rodeado de palmeras y mar. "Quería un lugar paradisíaco para parar la pelota", explicó.

Sin embargo, su personalidad inquieta lo llevó a buscar aventuras extremas y terminó siendo el productor de uno de los reality shows más importantes del mundo, el cual llegó a la Argentina con el título de Expedición Robinson. "Me estaba aburriendo, entonces empiezo a proponer formatos de televisión y hago un set muy grande para un formato inglés que tenía éxito en Suecia y grababan en Malasia. De repente me contactan de España para grabar lo que allá se llamaba Sobreviviente, que era la competencia de dos equipos en islas desiertas".

"Transformé el archipiélago en un set de filmación y terminamos vendiéndolo para muchos países", contó Paki. Además del espacio para el concurso, creó restaurantes y diferentes lugares de entretenimiento para que los equipos técnicos también estuviesen entretenidos.

Gracias a esta serie de realities, Gale conoció al amor de su vida, una productora italiana de la RAI con la que hoy tiene tres hijos. Gracias a sus herederos se mudó a Costa Rica, país en donde los chicos estudian en una escuela internacional y pueden tener una mayor actividad social.

Su paso por la televisión argentina

"Me fui porque no me gustaba mucho la exposición", revela sobre los motivos por los que abandonó "La TV Ataca" y no continuó trabajando frente a cámaras. "Eso fue un producto adolescente, nuevo, alternativo y causó unas pasiones extremas. Éramos algo novedoso y no fue fácil llevarlo, fueron varios años de televisión en vivo, todas las noches... A veces uno extraña un poco la adrenalina, pero yo me la generé por otros lados. Tengo buenísimos recuerdos, pero no fue fácil".

Paki asegura que sigue en contacto con Diego Guebel, Andy Kustnesoff, quien en ese momento era un joven productor, y algunos miembros más del ciclo. "Mario es más especial, todos lo saben, pero no quedé mal y debo ser uno de los pocos", dijo sobre su relación con Pergolini, con quien no tiene trato cotidiano. "Lamentablemente yo tenía otro punto de vista y otra búsqueda. Igual nos respetamos, si nos vemos nos abrazamos y nos reímos"

Médico en guerra

"Tuve la suerte de que una ONG de médicos me sumara al grupo que iba a la guerra de Kosovo, porque sabían que además de poder atender pacientes quería hacer un documental", reveló sobre uno de los momentos más duros de su vida. "Decidí proponerme y ellos me aceptaron".

El camino para llegar a Kosovo no fue fácil. "Fuimos entrando por Italia, cruzando a Albania y desde Tirana, la capital, recorrimos el país en auto hasta la frontera. Era duro, difícil. En un momento me vi rodeado de seis personas que no llegaron a robarme porque tuve el reflejo de decir que era argentino y mencionar que Maradona era mi amigo", contó. "En ese momento, por la televisión, tenía buena llegada con él y justo andaba con una foto que nos habíamos sacado. Cuando la mostré uno de los hombres me abrazó y no me sacaron nada".

"Cuando llegamos a la zona de guerra nos pusimos a ayudar a chicos en una escuela bombardeada. De día se atendía a los nenes y a la tarde salíamos", relató sobre lo duro de la experiencia. "Para mi fue muy intenso, después di charlas en escuelas pero me largaba a llorar y tenía que parar. Había minas explosivas, caminábamos levantando cadáveres".

"Hoy no lo haría porque tengo familia, es complicado y después se te pone todo muy gris. Cuando nos fuimos llegamos a Roma y veíamos todo de color, la gente, la moda, el fútbol", recordó. Según Paki, los testimonios que escuchó gracias al documental de Spielberg más la experiencia en Kosovo culminaron en un bajón anímico para él, lo que lo llevó a instalarse en el Caribe en busca de paz.

El futuro

"Siempre estoy abierto a hacer cosas nuevas", aseguró Gale, aunque no pudo precisar qué es lo que le depara el destino, ya que es muy inquieto. "No miro para atrás, disfruto y soy súper agradecido".

Sus días transcurren entre el surf, algunos negocios que tiene, el tiempo compartido con sus hijos y los viajes que realizan juntos alrededor del mundo. "Cada tanto voy a Buenos Aires, veo amigos y a la familia. Me encanta y a los chicos también, los hago ver la cultura argentina", aseguró.

Sin embargo, con el correr de los años cada vez se le hace más difícil visitar el país, ya que tiene que ir intercalando con Italia, de donde es su mujer, y otros destinos. "Igual, cuando puedo voy".

Conforme a los criterios de Más información