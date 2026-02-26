Joanna Page, la actriz que se desnudó en Realmente amor y que hoy adelanta las escenas hot cuando ve la película con sus hijos

Entre estrellas consagradas y actores de moda, Joanna Paige logró destacarse dentro del elenco de Realmente amor, la comedia romántica de Richard Curtis que se estrenó en 2003 y se convirtió de inmediato en un clásico navideño.

La actriz galesa le dio vida a Just Judy, una joven actriz que despliega toda su sensualidad en la filmación de una película erótica con el personaje de Martin Freeman, mientras en la vida real le revela a su coprotagonista su lado más tierno. Hoy, 23 años después de aquella experiencia, la intérprete aseguró que cuando ve el film con sus hijos adelanta las escenas en las que aparece desnuda.

La actriz galesa tiene 48 años, está casada hace 26 con el también actor James Thornton y tiene cuatro hijos: Eva, de 13 años; Kit, de 10; Noah, de 9 y Boe, de 4. En Realmente amor interpreta a una doble que filma una escena de sexo junto a su compañero, Martin Freeman, quien también aparece desnudo en el papel. A lo largo de la trama, sus personajes inician un romance luego de una primera cita cargada de nerviosismo.

Según publicó el diario inglés Daily Mail, la actriz aseguró que está orgullosa de haber formado parte de un film que con el paso del tiempo se convirtió en un título emblemático, aunque al enterarse de que el director admitió que sus escenas de desnudos son las únicas que sacaría de su obra, confesó que evita ver esos fragmentos cuando está en familia. “Les he explicado a mis hijos cuál es mi papel: que soy una doble en un set de rodaje para escenas de desnudos, así que la mamá está prácticamente desnuda. Y les he contado cómo te pegan partes para que no se vean ciertas cosas”, confió la actriz. “Les dije que hay partes que mamá tiene que adelantar, pero me verán en un pesebre y en un aeropuerto”, sumó.

Cuando en el podcast White Wine Question Time le preguntaron cómo podrían reaccionar sus hijos en los próximos años, Page se llamó a la calma: “Una vez que los niños lleguen a la escuela secundaria, y si la película todavía se ve, dirán: ‘Dios mío, mami, no puedo creer que nos hayas avergonzado tanto’. Ya nos ocuparemos de ello cuando llegue el momento”, soltó con gracia.

A diferencia de lo que sucede con sus hijos, Page confesó que sus padres tienen la tradición de ver el film cada año en la víspera de Navidad, y que ese momento se convirtió en el inicio oficial de la temporada festiva en su hogar. “Mis padres dicen ‘no es Navidad hasta que vemos Realmente amor’, y es divertidísimo porque no es Navidad hasta que ven a su hija completamente desnuda encima de Martin Freeman. Eso es algo muy navideño y sano para ellos. Les encanta”, confió entre risas.

Joanna Page en Realmente amor

Si bien Page tildó de “horribles” las experiencias en las que tuvo que realizar escenas de sexo a lo largo de su carrera, admitió que espera que sus días de “actriz sensual” hayan quedado en el pasado. Sin embargo, no descartó del todo volver a aparecer desnuda si el papel es el indicado. “Por suerte, ahora que tengo 48 años, dudo mucho que vuelva a hacer algo así, a menos que sea algo que me obligue a estar desnuda y me esté volviendo loca y no sea sexy. Podría soportarlo”, explicó.

Joanna Page nació el 23 de marzo de 1977 en Gales y desde chica supo que quería dedicarse a la actuación. Luego de graduarse en la Real Academia de Arte Dramático se dedicó al teatro, donde interpretó clásicos de época en la Royal National Theatre y la Royal Shakespeare Company. Esas interpretaciones le abrieron las puertas al cine, donde participó en films como Señorita Julie (1999), David Copperfield (1999), Del infierno (2001), El mundo perdido (2001) y Realmente amor (2003). Sin embargo, su gran salto a la popularidad llegó con la comedia de la BBC Gavin & Stacey, donde interpretó a Stacey Shipman entre 2007 y 2010. El éxito fue tal que volvió a su papel para el especial navideño de 2019 y, en 2024, la serie tuvo su episodio final, que se emitió en Navidad.

Joanna Page el 20 de octubre de 2025, en Londres Mike Marsland - WireImage

Además de su trabajo de actriz, Page forjó una carrera como presentadora y participó del reality La máscara. Este año, firmó contrato para ser una de las participantes de la temporada 21 de Taskmaster, un famoso show de la televisión británica. También publicó en 2025 Lush! My Story – From Swansea to Stacey and Everything In Between, donde habla de su carrera, de sus experiencias en la industria y de vivencias personales. También anima el podcast Off The Telly en la BBC.