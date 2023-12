escuchar

Este domingo, en el programa Almorzando con Juana, que se emite en eltrece, la conductora y sus invitados protagonizaron un divertido ida y vuelta donde reflexionaron sobre la fidelidad y la monogamia. Juana fue la primera en sincerarse y revelar que en reiteradas oportunidades decidió abrir la pareja. ¿Te tomaste vacaciones sentimentales algún día?, le consultó Fredy Villarreal, “Mil veces, ¿ustedes no?”, respondió la nieta de Mirtha Legrand. Su comentario desencadenó las risas de Martín Souto y Denise Dumas y abrió el debate entre los otros invitados al ciclo.

Desde que regresó a la pantalla de eltrece con sus tradicionales almuerzos de domingo, Juana Viale recibe a las máximas figuras de la política, la cultura, el espectáculo y el deporte para conversar sobre temas de actualidad. Este domingo se sentaron en su mesa Freddy Villareal, Denise Dumas, el doctor Guillermo Capuya, Martín Souto y Luck Ra. Con su estilo descontracturado, Juanita paseó a sus invitados por distintas temáticas que se enfocaban tanto en la vida privada como en la coyuntura nacional.

Durante el almuerzo, Denise Dumas comentó su regreso al teatro con Somos nosotros, en el Multitabarís Comafi, junto a Jesús Mosquera, Lionel Arostegui, Sofía Pachano y Gastón Soffritti. Y bastó con que explicara que la obra habla del amor y sobre “si conviene que algunas cosas se hablen o no en la pareja”, para que en la mesaza se desataran una tormenta de comentarios y reflexiones en torno a la fidelidad y la monogamia.

Fredy Villareal, Denise Dumas, Dr. Guillermo Capuya, Martín Souto y Luck Ra fueron los invitados a la mesaza de Juana del domingo 3 de diciembre

Juana fue la primera en señalar su postura: “Poner un paréntesis en el vínculo no es infidelidad. La infidelidad es ir por izquierda”. Ante aquellas palabras, Souto completó: “Una cosa es la lealtad y otra la fidelidad, creo que la fidelidad es un invento porque a este mundo venimos y nos vamos solos”.

Por su parte, el joven cantante de 24 años Luck Ra destacó que no le sería fácil mantener una relación abierta: “Yo soy muy intenso, si me pongo con alguien no hay forma de que no me quiera casar con esa persona ”. ¿Te fueron infiel”, le consultaron en la mesa. “¡Siempre! Creo que debe ser por eso!, comentó divertido el cordobés.

Para el periodista deportivo Martín Souto, "la fidelidad es un invento"

Juana quiso profundizar su mirada sobre el tema y agregó: “Los vínculos han evolucionado, en la actualidad no se viven las mismas relaciones de pareja que vivieron nuestros abuelos. Esos mandatos se modificaron”, disparó. Souto también compartió su opinión y puso en cuestión los dichos de la conductora: “Yo veo que en los adolescentes hay mucha toxicidad, mucha gente que se busca y se bloquea todo el tiempo en las redes sociales. No sé si hay una evolución tan grande”, resaltó.

Freddy Villarreal, Guillermo Capuya y Luck Ra comentaron divertidos sus posturas respecto a la monogamia

El doctor Guillermo Capuya, no quiso quedarse al margen del debate e incorporó otro interrogante: “¿Creen que la monogamia es social o fisiológica?”, le consultó a la mesa. Todos los invitados consensuaron en que se trataba de una cuestión cultural, aunque Juana remarcó que existen distintas especies animales como los pingüinos y los “caballitos” que practican la monogamia.

Juana Viale lució un conjunto de seda con corpiño drapeado de Gino Bogani.

Por su parte, Denise Dumas dejo establecida su perspectiva: “Creo que tiene que ver con lo que te hace más feliz. A mi me daría mucha inseguridad saber que mi pareja está con otra persona. Pero son contratos personales que acuerda cada pareja. Lo importante es estar de acuerdo en no hacer cosas que lastimen al otro”.

LA NACION