Jujuy Jiménez: sus intensos días en Nueva York, su faceta de actriz y cómo sana su corazón

Escuchar

Jujuy Jiménez está entusiasmada con la experiencia que vivió estas semanas en Nueva York, adonde viajó para sumarse a Go Broadway, un programa de formación de artistas creado por la argentina Valentina Berger. La modelo y conductora hace tiempo que estudia teatro y busca tener nuevas oportunidades para lucir todo lo que aprendió. En una charla con LA NACIÓN, Jujuy cuenta cómo transitó esos días junto a su hermana Pilar, que vive en México y también es modelo, revela por qué se alejó de la televisión durante los últimos años y cuenta que está sanando su corazón y su alma luego de la traumática separación de su última pareja, el polista Bautista Bello, por una infidelidad que la expuso y la avergonzó. “Fue humillante, injusto y triste pero no me siento víctima, me gusta ponerle el pecho y seguir adelante aunque necesito tomarme mi tiempo para poder volver a conectar con un hombre desde el corazón”, confesó.

–Se dijo que estás conociendo a alguien, ¿quién es?

–Estoy tranquila, sola en este momento. Después de la ruptura emocional que tuve hace unos meses, sentí una gran humillación pública, me sentí expuesta, triste. La pasé muy mal y me cuesta entregarme al cien con otra persona y voy de a poco, no quiero ilusionarme y no pongo títulos ni rótulos. Estoy bien como estoy y disfrutando de las oportunidades de trabajo que tengo y sanado ese corazón que se rompió.

–¿Sentís que todavía estás sanando?

–Sí. Fue muy triste. Entiendo que me vean soltera y quieran poner un título, pero no lo hay para mi estado emocional y sentimental en este momento. Estoy bien como estoy, disfrutando de otros aspectos de mi vida que también me llenan. Por supuesto no descarto la posibilidad de volver a enamorarme porque soy una fanática del amor, me gusta vivir de a dos, compartir la vida con un otro. Pero también aprendí a estar sola, conmigo misma. No hay nada para contar.

-Se te vio con el corazón roto…

-Lo que pasó no estuvo bueno, no fue justo. Lo di todo en esa pareja, proyectamos familia. No entendía qué estaba pasando porque hablábamos de ser padres y de pronto me expuso y fue una falta de respeto. Fue humillante, injusto y triste pero no me siento víctima, me gusta ponerle el pecho y seguir adelante, aunque necesito tomarme mi tiempo para poder volver a conectar con un hombre desde el corazón. Ahora estoy enfocada en el trabajo y en esta hermosa experiencia que acabo de vivir.

-¿Cómo fueron esos días de tanto estudio en Go Broadway?

-Fueron dos semanas de locura. Un sueño de verdad. Hace varios años que tenía ganas de hacerlo y nunca encontraba el momento, el tiempo, el dinero. Y este año arranqué conectada con la actriz haciendo la obra de teatro Permitidos, en el Paseo La Plaza, con Peto Menahem. Y me comprometí a ir. Voy viviendo el día a día y no puedo organizarme con tanto tiempo de anticipación porque siempre surgen proyectos. Esta vez me prometí hacerme el espacio y en febrero me anoté en el curso y también se lo propuse a mi hermana, que está viviendo en México. Nos dedicamos a lo mismo, ella también es modelo y actriz. Le gustó la idea de que lo hiciéramos juntas y fue hermoso, porque es una experiencia que vamos a recordar toda la vida.

"Fue un viaje de trabajo, estudio y placer", cuenta Jujuy Jiménez

–¡Qué lindo reencuentro!

–Si, disfrutamos muchísimo con Pilar, la más chica. La más grande es Inés, que la llamo hermanager, porque es mi manager (risas). Fue soñado animarnos y poder hacerlo juntas. Después surgió la posibilidad de ir a cubrir la Copa América con una marca de desodorantes y estuve en Miami y Nueva York, así que fue un viaje de trabajo, estudio y placer. Se combinaron las tres cosas. Las clases son muy intensas, con un nivel de profesionalismo y disciplina enormes. Fue un gran aprendizaje. Nos despertábamos temprano y ya a los 9 de la mañana estábamos en las clases, parábamos para comer algo y a veces ni siquiera eso. Eran quince minutos de recreo y volvíamos a clases. Todos los días había distintas disciplinas: canto, baile, actuación, negocios y cómo audicionar. Fue mucho más de lo que nos imaginábamos.

–¿Les quedó tiempo para pasear?

–Los fines de semana no teníamos clases, porque de lunes a viernes era a full y terminábamos e íbamos a ver musicales. Moline Rouge y The Notebook fueron las que más me gustaron. Un sábado vimos a una amiga que vive allá y nos fuimos en bicicleta a pasear por Brooklyn y a compartir con su hija y su marido y otro día fuimos de compras. Fueron semanas tan intensas que sentimos que estábamos viviendo ahí, que éramos locales. Me levantaba, hacía mi meditación a las 7 de la mañana, me iba a correr al Central Park, después duchita, desayuno y nos íbamos a las clases. Sentía que era mi barrio. Me adapto rápidamente a los cambios. Es una gran habilidad.

–Hace unos años que te alejaste de la tele, ¿por qué?

–Me gustan los medios. De chiquita tengo incorporada a la modelo y la conducción la fui adquiriendo en mis inicios en la televisión. Siempre me gustó trabajar en la tele, entretener. Tuve un parate porque quería dedicarme a full a las redes sociales, porque es un negocio enorme y es mi primer ingreso. Eso me permite poder viajar y administrar mi tiempo y mis recursos. Ahora siento que viajé mucho, recorrí el mundo y tengo ganas de escuchar propuestas.

–¿Volvés a la tele?

–Tengo propuestas para volver, hacer programas de entretenimiento y los estoy evaluando. La última vez que estuve fue en América, en 2021, cuando todavía usábamos barbijos. Y ese año hice el Bailando por un sueño, terminé y decidí tomarme un recreo, conectar conmigo desde otro lugar; conectar con mi artista. Ahora quiero reconectar y volver. Por suerte hay una parte que ya está construida, soy Jujuy, tengo mi imagen, las marcas me siguen llamando y es un extra. No estoy en la tele, pero sigo trabajando. Quiero volver, disfrutarlo y darlo todo como en cada cosa que hago. Ahora me quiero quedar por lo menos tres meses en Argentina y después veré. También estoy trabajando en mi propio podcast, por ahora dándole forma y desarrollándolo.

–¿Viajás mucho por trabajo?

–Si, viajo mucho. Trabajé en Croacia y en Sudáfrica para programas de televisión de Estados Unidos que pueden verse en Paramount+ y MTV. Nunca me quedo quieta porque me encanta el mundo de los medios.

"Estoy haciendo varios castings para series y películas", reconoce Sofía "Jujuy" Jiménez Gerardo Viercovich - LA NACION

–¿Querés dar un volantazo y volcarte más a la actuación?

–Si, y estoy haciendo varios castings para series y películas. A eso quiero apuntar ahora. Y ya se va a dar, como se dio la obra de teatro. Había hecho temporada en Carlos Paz hace unos años, con Pedro y Paula, y mi primera obra fue de la mano de Gerardo Sofovich, que fue de invitado a Sábado bus, era mi primer programa de televisión y me dijo que tenía que ir a trabajar a Mar del Plata con él. Y aunque tenía miedo, dudas e inseguridades y no conocía a nadie, tomé la oportunidad y estuvo buenísima, pero era un personaje chiquito. Este verano, en Buenos Aires, ya fui protagonista. Me gustó tanto que me dije que es hora de sacar a la actriz. Hice participaciones en películas, en la serie Los protectores. Estar en esa situación, en el set de rodaje, me hizo dar cuenta que me encanta, pero entiendo que es un proceso y una construcción y en eso estoy. No tengo necesidad ni apuro y disfruto el recorrido y en el medio trabajo con mi imagen de modelo. Me apasiona mi trabajo, tengo compromiso porque no soy improvisada y por más que me muestre espontánea, haciendo catrascadas, hay formación, porque tengo título universitario, soy comunicadora social, estudio actuación hace un montón y tengo herramientas.

–Todo no es trabajo, ¿qué hacés en tus ratos de ocio?

–Miro series, leo mucho sobre metafísica y física cuántica, el funcionamiento de la mente y la identidad del ser humano. Salgo a correr, hago yoga, medito, porque me trae a mi presente y me parece importante estar alineada y en conexión con mi mente, mi alma y mi cuerpo. Me gusta estar en mi casa, ver a mis amigas y a mi familia, porque somos muy unidos. Y trabajo mucho y me encanta porque puedo darme mis gustos; soy muy independiente, creo en mi libertad financiera y lo disfruto tanto que no me doy cuenta que trabajo. A veces leo en redes sociales que se preguntan de qué vivo y me rio con mi hermana porque si supieran todo lo que hago. Me ven disfrutando, pero no ven todo el trabajo que hay detrás de un contenido.