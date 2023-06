Jujuy Jiménez reveló cómo atraviesa la separación de Bautista Bello tras la infidelidad: “Lloro, río, me quedo en silencio”

escuchar

Sofía “Jujuy” Jiménez rompió el silencio tras conocerse la infidelidad de su novio Bautista Bello con una mujer en un boliche de Brasil. Tras la terrible noticia, la modelo y conductora, quien se encuentra de vacaciones en Europa luego de sus obligaciones laborales, expresó cuál es su estado sentimental y buscó el refugio y el apoyo de sus seguidores en sus redes sociales. “Hacen que duela menos”, remarcó en forma de agradecimiento a los usuarios.

Luego de que Jujuy terminara con su mes de aislamiento luego de las grabaciones del programa The Challenge Global en Croacia, se quedó junto a amigos para el disfrute de las playas europeas en medio de la temporada estival. Lo cierto es que al cierre del formato de competencia y resistencia televisiva del cual ya participó en su versión Argentina, a la modelo le llegó la lamentable imagen de Bautista, a los besos con otra mujer en Río de Janeiro.

Sofía Jujuy Jiménez junto a su expareja, Bautista Bello (Fuente: Instagram/@sofijuok)

Esta escena angustió por completo a la modelo, quien había planeado para su novio un viaje por Europa luego de las grabaciones de The Challenge. Hundida en la tristeza, recurrió a su cuenta oficial de Instagram en donde se desahogó por completo ante sus más de dos millones de seguidores.

Las sentidas palabras de Jujuy Jiménez tras su separación (Fuente: Instagram/@sofijuok)

Todo inició con una seguidilla de Stories, en donde publicó un video y más tarde imágenes junto a sus amigos en la playa. “¿Cómo es que podemos pasar por tantos estados de ánimos en un mismo día? Paso por todos, eh. Todos: lloro, río, me quedo en silencio, agarro el celu, me acuerdo, lo extraño, me enojo, me pregunto mil cosas, leo mi libro, respiro profundo, exhalo todo, suelto, dejo ir, registro dónde y con quiénes voy. Y después vuelve todo en loop”, comenzó Jiménez entre lágrimas.

Más abajo en la publicación, profundizó en su agradecimiento, tanto a sus seguidores como a sus amigos, quienes la acompañan en su gira por Europa. “Gracias por acompañar a esta loquita linda en recuperación. Posta hacen que duela menos sentir que me entienden tanto. Es como que quiero abrazarlas a todas y hacer un círculo enorme de sanación”, señaló.

Jujuy Jiménez con sus amigos. Le agradeció a sus seguidores por el apoyo en estos momentos difíciles (Fuente: Instagram/@sofijuok)

“Ven, veo esto por ejemplo y automáticamente pienso ‘falta alguien’. Fuck, después me acuerdo que estoy en un lugar soñado, con amigos de oro, que me merezco estar bien, que trabajé un montón para disfrutar de mis vacaciones, y bueno, así”, redactó sobre una fotografía en la que apareció con sus amistades y concluyó: “Los amo, Pipos”.

La furia de Jujuy Jiménez por los mensajes ofensivos a ella y a su exnovio Bautista Bello

En un último posteo de sus Stories, Jujuy Jiménez aclaró ciertas cuestiones sobre su noviazgo y salió al cruce de quienes le enviaron mensajes que cuestionaron sus gustos y romance por ser la pareja de un polista. “Basta de comentarios machistas”, sentenció con firmeza.

El descargo de Jujuy Jiménez contra los comentarios de odio que recibió (Fuente: Instagram/@ sofijuok

“Me molesta mucho leer títulos o comentarios machistas porque siento que atrasan y encima en este caso no son reales. Mi reciente ex es un laburante que trabaja para la gente del Polo y de millonario solo tiene la casaca de River Plate, así que infórmense mejor. A él lo conocí porque era el cuidador del campo a donde fui a hacer unas fotos para una campaña de ropa. Siempre elegí a las parejas por la conexión con el corazón. No necesito vincularme desde la necesidad económica. Gracias a Dios, desde mis 18 años generé mi propia libertad financiera, algo que me parece que deberíamos hablar más, ya que es importantísimo para todas las chicas”, sostuvo en su potente descargo hacia los mensajes de odio que recibió en las plataformas virtuales.

