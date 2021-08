Julián Weich: “Es una falta de respeto alardear de tu recuperación cuando hay 104 mil personas que se murieron solas”

Recuperado ya del Covid-19, Julián Weich volvió a su programa de Radio Uno y el fin de semana retomará la conducción de Vivo con vos, por el nueve. “Estoy muy bien, por suerte. Estuve muy bien cuidado, y no tengo más que palabras de agradecimiento para los médicos y todo el personal de salud. Cuando el test del Covid me dio positivo, no tenia ningún síntoma grave pero como no evolucionaba fui al médico, me hicieron una placa de tórax y ahí salió que tenía una neumonía bilateral. Pero nunca me sentí mal, ni tuve fiebre. Fue raro porque me agarró un covid leve y de pronto me dijeron que me internaban en el Instituto del Diagnóstico para ponerme oxígeno con una bigotera y recuperarme más rápido. Se suponía que salía enseguida pero no fue así. Tampoco tuve miedo”, relató Julián Weich en Intrusos, por América.

El conductor contó que durante los días que estuvo internado tuvo su celular y leyó las noticias y los mensajes sobre su estado de salud. “Fue como ir a mi velorio- bromea-, porque todo el mundo te vela cuando dicen que estás en terapia; la gente te entierra. Pero lo lindo es que fue mucha gente y rezaron en todas las religiones”, concluyó.

Luego, Weich explicó que no subió fotos ni posteos a las redes porque le da vergüenza ajena. “No es mi estilo mostrar intimidades ni mi proceso de sanación porque creo que no suma para nada. Al que lo quiere hacer y le sirve, que lo haga, pero no me parece lo correcto. Y es una falta de respeto alardear de tu recuperación cuando hay 104 mil personas que no pudieron salir adelante y se murieron solas, porque es una enfermedad que te aísla. Yo la pasé medianamente bien, en un contexto de salud digno, y pude reponerme”.

LA NACION