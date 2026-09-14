Julián Weich se casó en secreto con su pareja, Jennifer: ñoquis, ropa informal e invitados confundidos

El pasado viernes 11 de septiembre, Julián Weich y su mujer Jennifer se casaron en secreto, coronando así una historia de amor que escriben desde hace siete años.

Se conocieron en un evento para una petrolera que él conducía y en el que ella también trabajaba, en 2019. La atracción fue tan fuerte que a ninguno de los dos les importó los 18 años que él le lleva a ella. “Hace cinco años que estamos juntos- le confesó a LA NACION en 2024-. Se llama Jennifer y es mexicana, pero vive en Argentina hace 20 años. Vivimos juntos, aunque sin papeles. Nos conocimos en una fiesta que fui a conducir, charlamos, a los dos nos gusta el buceo, y así se fue dando. Ella no me conocía. Se daba cuenta que era conocido, pero no tenía idea de quién era”, contó Weich.

Jennifer, la flamante esposa de Julián Weich instagram.com/unamexicanaenarg/

Fue en 2019 y ese primer encuentro continuó con largas charlas por chat hasta que volvieron a encontrarse y a citarse por primera vez. Nunca más se separaron. A los pocos meses declararon pandemia por covid-19 y decidieron compartir la aventura de la convivencia en esos tiempos difíciles. Pero nunca hablaron de boda, hasta hace un año.

Casamiento a escondidas

La idea de casarse les rondaba desde hacía un tiempo y decidieron concretarla el día del cumpleaños de ella. Celoso de su vida privada, el conductor de ¡Qué mañana!, por elnueve, propuso que ni siquiera los invitados supieran de la boda para que los medios no se enteraran de nada y ellos pudieran vivir relajados ese momento tan íntimo y deseado. Y pudieron mantener el secreto, al menos ese día. Después, algunos invitados compartieron fotos, brindis y risas en sus redes sociales. Pero ya no importó porque el cometido estaba cumplido.

Jugando a las escondidas, ni los propios invitados sabían que iban a ir una boda Constanza Niscovolos/ AFV

Jugando a las escondidas, ni los propios invitados sabían que iban a ir a una boda. ¿Cómo es eso? Simplemente, les dijeron que era el festejo de cumpleaños de Jennifer. Nadie sospechó nada, porque tampoco había un dress code. Todo muy informal: no hubo vestido de novia blanco, ni ramo, ni ligas. Sin embargo, cuando llegaron se encontraron con una jueza que iba a casar a la feliz pareja.

El primero en contarlo fue uno de los invitados, el emprendedor gastronómico Asato San: “Fuimos convencidos de que íbamos a un simple cumpleaños al que, encima, estábamos llegando tarde. Cuando entramos nos encontramos a una jueza casando a Julián y Jenn. No entendíamos nada”.

Ñoquis para todo el mundo

El casamiento fue en Tomate, un restaurante de Palermo Soho que cerró sus puertas desde las 18 del viernes 11, para garantizar la privacidad de la pareja. Hubo una ceremonia civil y una fiesta en la que comieron, brindaron y bailaron. Los invitados fueron los amigos más íntimos y algunos familiares, entre ellos Jerónimo, el hijo menor de Julián, que viajó especialmente desde Córdoba para acompañar a su papá en este feliz momento. Ninguno de los compañeros del programa de Julián fue invitado.

Jerónimo, el hijo de Weich que vive en Córdoba, viajó especialmente para compartir este feliz momento del conductor Capturas Instagram (@julian_weich)

El menú estuvo a cargo del chef Facundo Berti, con una propuesta inspirada en productos de estación y en la identidad mediterránea que caracteriza al restaurante. Los ñoquis de batata fueron el plato estrella elegido por la pareja. Además, Jennifer pidió algunas delicatessen mexicanas porque no solo es oriunda de ese país sino que tiene un emprendimiento de gastronomía mexicana. La barra de tragos estuvo a cargo de Agustín Giuliani. “Un cumpleaños distinto, lleno de emociones y lindas sorpresas”, contó Jennifer en su Instagram.

La luna de miel quedará para más adelante porque los dos tienen compromisos de trabajo. LA NACION quiso saber más detalles pero Weich dejó en claro que no iba a traicionar su privacidad.