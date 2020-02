Julie Walters contó que batalló contra un cáncer intestinal: "Fue un shock"

Julie Walters contó en un programa de televisión que mantuvo una dura lucha contra el cáncer Fuente: Reuters

La actriz británica Julie Walters se abrió con la prensa y contó que un año y medio atrás le diagnosticaron cáncer intestinal, pero que pudo sobreponerse y ahora se encuentra completamente recuperada.

En una entrevista con la BBC, Walters relató que estaba trabajando en el film de The Secret Garden cuando empezó a sentirse mal del estómago, y por eso decidió consultar con un médico. Tras someterse a una serie de estudios, el especialista se sentó y cuando la actriz le preguntó cuál era el problema, le contestó que habían encontrado "anormalidades en sus intestinos". "'¿Qué tipo de anormalidad?', le pregunté, a lo que me dijo: 'Creemos que es cáncer'. Fue un shock, pero en ese momento tenés que ver el lado positivo, en este caso era que podíamos curarlo", explicó.

"En este momento está todo bien. Por lo que sé, y toco madera, me hice un estudio este lunes y me dijeron que no está más", señaló la actriz de Billy Elliot.

Walters también aprovechó para hablar de su amiga, la humorista británica Victoria Wood, quien murió el 20 de abril del 2016, luego de atravesar una enfermedad similar a la que ella sufrió. "Pensé mucho sobre ella y lo asustada que estuvo. Por lo menos mi cáncer era operable, el de ella ni siquiera eso", indicó. "La otra cosa que pensé fue que yo tuve que haber estado enferma al mismo tiempo, así que le tuve que haber dado un poco de esperanza, así como hablar con vos me da esperanza. Somos ambas supervivientes, y eso es un poco reconfortante", dijo mirando a los ojos a la entrevistadora, Victoria Derbyshire.

La actriz tuvo una larga y premiada carrera artística. Además de actuar en Harry Potter, también estuvo en ambas Mamma Mia! y Brooklyn entre otras películas y series. También recibió dos nominaciones a los premios Oscar, uno por su rol en Educando a Rita y otro por su papel en Billy Elliot, y otras seis a los Bafta, número solo alcanzado por actrices como Judi Dench y Maggie Smith.

No obstante, parece que la carrera de Walters llegó a su fin con The Secret Garden: para ella "existe la posibilidad" de que el film de Marc Munden sea su última película. "Pero uno nunca sabe. Tendría que ser un proyecto que me llame mucho la atención y que no requiera mucho esfuerzo de mi parte", concluyó la actriz, de 69 años.