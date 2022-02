Julieta Cayetina fue a congelar óvulos y se enteró que estaba embarazada de su segundo bebé

“Me enteré que estoy embarazada el día que fui a congelar óvulos. Porque quería tener otro hijo pero no ya” , le contó Julieta “Cayetina” Cagj a LA NACION. La actriz y conductora de Un día perfecto dio detalles de la manera en que lo supo, adelantó que ya sabe que es otro varón y que están en pleno diálogo con su marido, Patricio, por el nombre que llevará la criatura.

-¿Cómo fue que ibas a congelar óvulos y justo quedaste embarazada?

-Fue muy particular este embarazo porque para este año tenía otros planes totalmente diferentes. Había decidido congelar óvulos, lo pensamos durante la pandemia pero se retrasó y como soy medio vueltera, consulté con muchos especialistas hasta que encontré uno que me gustó mucho. Iba a empezar en octubre pasado, fui a ver cómo era el proceso, pagué, me llevé la medicación. Es toda una movida, porque tenés que empezar el proceso en determinado momento del ciclo menstrual, y en octubre no pude porque había una hormona que no estaba del todo bien. Lo pasamos para noviembre, pero como estaba con mucho trabajo le planteé al médico hacer todo entre Navidad y Año Nuevo. Fui el 23 de noviembre para ver qué día lo hacíamos, me dijeron que pronto iba a menstruar, pasaron los días y no me venía. Me sentía rara, pero a veces los síntomas del embarazo son parecidos a los de pre menstruación, encima había tomado una hormona y estaba muy irregular. Ya tenía 10 días de atraso pero no sospeché nada. El 3 de enero fui a hacerme un estudio hormonal para empezar el proceso, me hicieron una ecografía transvaginal, y como la médica decía nada, tiré un chiste, algo así como que si estaba embarazada, que iba a tener que tirar las toallitas higiénicas. Y me dijo que sí, que veía un saco gestacional.

-No estaban buscando quedar embarazados….

-Claro, todo lo contrario, quería congelar óvulos para ser mamá más a adelante. Quedé shockeada pero, claro, estoy contenta. Me hice estudios de sangre, y ya con los resultados en la mano y la confirmación, se lo conté a mi familia.

-¿Para cuándo tenés fecha de parto?

-Para el día que cumplo 40 años, el 4 de septiembre. Tenía pensado pasar mi cumple de viaje, pero como dice mi padre, el de arriba es el que decide. Obviamente no lo trae la cigüeña, no me cuidé y pasó pero no estaba en la búsqueda. Tenía ganas de tener otro bebé pero no ya y hay una cuestión de la edad, se te pasa la hora y tenés que decidir, por eso había decidido congelar óvulos. Es toda una decisión porque es muy caro, tenés que pasar por un quirófano.

-Y el bebé te ahorró todo eso...

-Sí (ríe). Voy a comprar una cuna nueva y un par de cosas más con esa plata.

Cayetina el día que nació su primogénito, Antonio Instagram

-¿Antonio ya lo sabe?

-Estaba acostumbrado a que me fuera a trabajar porque hago teatro a la noche. Y en diciembre, un día le di de cenar, me despedí y le agarró un ataque de llanto tremendo. No era de capricho sino de angustia, y era tan profunda que casi no voy a trabajar porque nunca lo había visto así en dos años y medio. Otro día Antonio fue a la casa de mi mamá, cosa que suele hacer una vez por semana, y cuando llamé me contó que preguntaba por mí cada cinco minutos. Y mi mamá me dijo ‘¿no estarás embarazada?’, Quince días después me dieron la noticia. Es verdad que dicen que los hermanos lo saben antes. Nos suceden todo esos clichés, así que son reales.

-¿Cómo te sentís estos primeros meses?

-La semana pasada me internaron porque no paraba de vomitar y me estaba deshidratando, pero me parece que fue un virus. El único síntoma fue algo que le pasa a pocas mujeres y es un gusto a metal en la boca que tuve durante dos meses y es horrible. Pero ahora me siento bien y estoy transitando un buen embarazo.

-¿Sabes el sexo?

-Sí, me hice un análisis genético y es varón.

Cayetina continuará al frente de Un día perfecto, por Metro AFV / Diego Spivacow

-¿Eligieron el nombre?

-Cuando nació Antonio jugamos un juego y perdí, entonces le tocaba elegirlo a él. Como es fanático de River quería llamarlo Juanfer, que es un jugador que la está rompiendo Juan Fernando Quintero. Le dije que no, que no sentía que fuera Juanfer y elegí Antonio. Después de parir dije que nunca más iba a tener un hijo así que le dije que si teníamos otro iba a poder elegir el nombre. ¿Podés creer que este Juanfer se fue dos años a China y ahora volvió a River y la está rompiendo? Pero no me queda otra, Patricio va a elegir el nombre esta vez.

-Compartís el programa de radio con Dalma Maradona, que también está embarazada. Deben hablar bastante del tema…

-Sí, de un mes más que yo y se va a a llamar Azul.

-Si es contagioso, Cayetano seguramente va a darle un hermanito a su hija Paloma….

-Mi hermano va a querer tener otra criatura pero no este año porque no dan los cupos (ríe).

Julieta admite que sus planes eran otros para este 2022, pero ahora prefiere pasar el embarazo tranquila y prepararse para el parto, por eso continuará con Un día perfecto y además terminará de escribir una obra de teatro. “Lo decidí de esa manera después de esta noticia”, concluye.