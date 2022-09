Julieta Cayetina fue madre por segunda vez y presentó a su hijo con una tierna foto

Julieta “Cayetina” Cagj tenía muchos planes para el 2022, como irse de viaje para su cumpleaños o emprender algunos proyectos laborales. Todos ellos pasaron a segundo lugar cuando, en pleno proceso de congelamiento de óvulos, se enteró de que estaba embarazada. Después de esa gran sorpresa y tras pasar nueve meses llenos de felicidad, se convirtió en madre una vez más. La noticia llegó a través de una publicación en las redes sociales, en donde presentó a Manuel, su segundo hijo junto a su pareja, Patricio.

A comienzos del año y a meses de cumplir cuarenta años, Cayetina dio a conocer su decisión de congelar óvulos. En plena crianza de Antonio, su primer hijo y quien ya cumplió dos años, y enfocada en lo laboral, admitió que tenía ganas de ser madre en un futuro no tan cercano.

Como los embarazos pasados los cuarenta años son más difíciles de lograr y algo más complejos de atravesar, consideró que, en su caso, su mejor opción era la de preservar sus óvulos para cuando sintiera que era el momento adecuado de intentar traer otro niño al mundo. Sin embargo, el universo -destino, Dios o algo más allá- tenía otros planes.

Julieta Cayetina ya es mamá de Antonio instagram @julicayetina

En diálogo con LA NACION, contó que le dedicó bastante tiempo a la búsqueda de un profesional con quien se sintiera cómoda y, una vez que lo encontró, pospuso el tratamiento por diversos motivos. Con la fecha ya decidida, debía esperar a que comenzara su ciclo menstrual, pero este nunca llegó.

“Pasaron los días y no me venía. Me sentía rara, pero a veces los síntomas del embarazo son parecidos a los de pre menstruación, encima había tomado una hormona y estaba muy irregular. Ya tenía 10 días de atraso, pero no sospeché nada. Fui a hacerme un estudio hormonal para empezar el proceso, me hicieron una ecografía transvaginal, y como la médica no decía nada, tiré un chiste, algo así como que si estaba embarazada, que iba a tener que tirar las toallitas higiénicas. Y me dijo que sí, que veía un saco gestacional”, recordó.

Julieta Cayetina presentó a su hijo con un tierno posteo instagram @julicayetina

Aunque inesperada, la noticia fue recibida con mucha emoción y tanto ella como Patricio, su pareja, se alegraron con la idea de un segundo hijo. Según reveló a este medio, tenía fecha para el 4 de septiembre -mismo día en el que cumplió cuarenta años- y, por más que tenía planeado un viaje para celebrar su entrada a la nueva década, decidió cancelarlo.

Finalmente, festejó su cumpleaños con la panza aún llena y no fue hasta cinco días más tarde que tuvo lugar el parto, el cual fue natural. Consultada por LA NACIÓN, reveló: “Nació ayer a la tarde, estaba en la semana 41, vine al Sanatorio Otamendi a hacerme un control e increíblemente estaba con seis de dilatación”.

Manuel, el segundo hijo de Julieta Cayetina instagram @julicayetina

El sábado por la mañana, horas después del nacimiento, compartió con sus miles de seguidores una foto junto al recién nacido en brazos y otra de él envuelto en una manta. “Manuel, Mon Amour”, escribió a modo de descripción. La publicación fue recibida con cientos de comentarios de felicitaciones, entre los que se destacaron los saludos de Malena Ginzburg, Julieta Pink, Nancy Duplaa, Dalma Maradona, Micaela Vázquez y Natalia Oreiro, entre otros.

