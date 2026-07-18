Tony Kamo: el recuerdo de sus “años dorados” en la TV argentina y la nueva propuesta que lo trae al país

Tony Kamo ganó popularidad en nuestro país en los 90 participando de los programas de Susana Giménez y Marcelo Tinelli. Después de 15 años, el español vuelve a nuestro país con una propuesta para “reprogramar la realidad” en vivo, en el mes de noviembre, y promete un despliegue de neurociencia aplicada, formatos disruptivos y un impactante desafío. En cambio, este lunes, a las 18, estará en el Teatro Scala dando una charla sobre el método para dejar de fumar que lo hizo célebre a comienzos de los 90.

En una charla con LA NACION, el popular hipnotizador y psicólogo español cuenta que esta vez no viene a demostrar lo que él puede hacer con la mente de los demás, sino a enseñar lo que cada persona es capaz de hacer con la suya. Y adelanta cómo será la experiencia en la que trabaja junto a Ricky Pashkus.

-Volvés a la Argentina después de mucho tiempo, ¿qué recuerdos tenés de esos años en los que eras habitué de los ciclos de Susana Giménez y Marcelo Tinelli?

-Es verdad, estuve mucho antes de la pandemia [en el 2011 participó en el “Bailando por un sueño”]. Fue hermoso todo, y viví una época dorada… Esta es una época “platínica” porque se ha evolucionado, ha cambiado el mundo y he cambiado yo. Estamos cambiando todos, y ahora lo que quiero es entregar la enseñanza de cómo desarrollar la capacidad humana y poder transformar la vida, teniendo en cuenta que busco transmitir la forma en que cada uno determina el mundo en el que vive. Mi objetivo es provocar un cambio importante en todas las personas.

-¿En eso estuviste trabajando esta última década?

-Sí, en los últimos años estudié muchísimo sobre neurociencia. Soy psicólogo y lo que más me gusta es tratar siempre de ayudar a la gente. Todas mis técnicas se han establecido en ayudar a las personas a través de mí, pero ahora lo que quiero es algo más importante, y es que no necesiten a nadie para que puedan transformar todo lo que deseen, sino que cada uno tenga el verdadero control y conocimiento de cómo hacerlo. Sabiendo utilizar tu forma de pensar, vas a determinar el resultado. Depende de cómo pensemos cada uno de nosotros, así se determina nuestro día a día. Puede resultar una experiencia muy complicada o muy estresante o simplemente una cosa más que sucedió. Todo va a depender de la forma en que apliquemos nuestra actitud y eso es lo que yo quiero enseñar esta vez.

-Sos un pionero en el relato del poder de la mente... ¿Cómo se despertó esta curiosidad en vos?

-Todos evolucionamos a través de los años y yo no soy el mismo de hace 10 o 30 años como tú tampoco haces las mismas entrevistas que hace años atrás. Ahora todo tiene una connotación distinta, una parte humana. ¿Por qué? Porque hemos visto que, al flaquear el componente humano y la empatía, entonces ofrecemos algo de la carencia que existe hoy en día. Como psicólogo me doy cuenta de las cosas que le están haciendo falta al ser humano y con la experiencia que tengo, intento abordar eso y ayudar. Esto me lo dio el paso del tiempo, la experiencia, y pude darme cuenta que no estaba equivocado cuando comencé y sigo estando en lo correcto, pero con mucha más formación que voy a regalar para que las personas tengan una mejor calidad.

Tony Kamo: "Voy a contar la nueva forma de programar nuestra cabeza sin utilizar técnicas de hipnosis ni de sugestión, porque los tiempos cambian y la forma de hacerlo ahora es increíble"

-¿Y la hipnosis llegó después de la psicología o al mismo tiempo?

-La hipnosis llegó después, y luego hubo tantas otras transformaciones. Y hoy hay una más y es la que voy a ofrecer en noviembre próximo aquí, en Buenos Aires. Voy a contar la nueva forma de programar nuestra cabeza sin utilizar técnicas de hipnosis ni de sugestión, porque los tiempos cambian y la forma de hacerlo ahora es increíble. Antes te hacías un electroencefalograma y tenías que ir al doctor, hoy en día ya te lo puedes hacer por el teléfono. ¿Quién te iba a decir esto hace 10 años? Bueno, pues lo mismo ocurre con las personas. En mis sesiones, actualmente, te sientas y en dos horas sales ya sin fumar, por ejemplo. Puedes tener un cierto control, por lo tanto, todo va cambiando y eso es lo que quiero mostrar, que la información y la forma de alimentar nuestra cabeza también está cambiando.

-Entonces volvés en noviembre, ¿qué más podés adelantar de esa experiencia que vas a compartir?

-Ahora estoy haciendo una gira por toda América Latina, pero aquí va a ser el lanzamiento, el inicio de esta nueva experiencia. Por eso vine, para prepararla con un grupo extraordinario de gente con la que estamos trabajando y son Ricky Pashkus y Maximiliano Córdoba, y varios productores. Un equipo muy fuerte, muy intenso, muy bueno para hacer cambios y enseñar esta experiencia que transforma a las personas. Vamos a hacer una sesión allí mismo para que compruebes cómo puedes modificar tú solo la mayor parte de los patrones de tu forma de ser. Es maravilloso. Va a ser muy impactante auditiva y visualmente, además. Y yo, metiéndome y programando la cabeza, podrá transformar a toda la gente. La idea es que tenga espectacularidad porque todo lo que entra por vista, por el oído, por las emociones, ayuda a que el cambio sea mucho mejor y más sencillo.

-Has estado muchas veces en nuestro país, ¿qué te atrae de los argentinos?

-Me siento muy bien aquí. Mis mejores amigos son de Argentina. Cuando comencé, en el año ‘91, tenía cinco managers y todos eran argentinos. La Argentina para mí juega un papel muy importante, porque es donde realmente arranqué con todas mis creaciones.

-¿Y seguís en contacto con Susana o con Tinelli?

-Sigo en contacto con todas esas personas y con todos los amigos que durante muchos años me acompañaron, claro que sí. Pamela David dejó de fumar conmigo, por ejemplo. Mucha gente viene a las sesiones y consigue esos cambios que desean.

-Recibiste halagos, pero también muchas críticas, ¿cómo te llevás con eso?

-Bueno, la psicología es la psicología. Hablar de que no existe es no tener conocimiento de ella. No me molesta que digan que no creen en lo que hago porque cada persona tiene que hacer su trabajo y enfocarse en su propia construcción.

-¿Podés dar algunos tips a nuestros lectores sobre esa transformación que promocionás?

-Primero, que la forma de pensar es muy importante y es lo que nos va a determinar la continuidad. Hoy somos el resultado de todo lo que hemos pensado, de nuestro pasado. Así que si alguien está leyendo en este momento estas líneas, es el resultado de cómo determinó, cómo transformó, cómo desglosó las cosas que le pasaron. Si todo eso que le sucedió lo hubiese elaborado e interpretado de una manera distinta, el resultado de su vida sería diferente. Entonces, ¿qué significa eso? Que al cambiar nuestra forma de pensar no cambiamos el pasado, sino que cambiamos la actitud de lo que hoy en día somos. Esa es la esencia de todo.

"La Argentina para mí juega un papel muy importante, porque es donde realmente arranqué con todas mis creaciones", asgura Tony Kamo

-Y vos mismo pudiste comprobar, me imagino, cuánto ha cambiado tu vida desde que ponés en práctica tus aprendizajes…

-Claro…. Hay que tener en cuenta que cada vez que alguien cambia, crece en situaciones y eso le va a dar otra visión mejor para la siguiente experiencia. Conforme cada uno crece y más cosas consigue, más rápidamente se da cuenta de que aquello que no le da la luz no le conviene.

-¿Tenés discípulos?

-No, aún no he llegado a esa etapa de mi vida porque creo que es mejor llegar a todos y enseñarles cómo se puede sacar provecho a la forma en la que piensas.

-¿Y vos tuviste algún maestro?

-Tampoco. Este es el resultado de estudios y de experiencias y de prácticas y de realizar todo correctamente. Entrenamos capacidades humanas para que las personas desarrollen la capacidad de transformar sus vidas. Y no solamente es un cambio sino un estilo de vida porque la forma en que ves el mundo determina el mundo en el que vives.