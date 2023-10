escuchar

La historia de amor de Julieta Nair Calvo y Andrés Rolando comenzó con una cita a ciegas, en el 2018, e intervino una “celestina” que tiene muy buen ojo para estos menesteres. Ese día no hubo acercamiento ni miradas cómplices, y la primera charla fue virtual. Intentando buscar algo en común, descubrieron lo que los alejaba: ella es de Independiente y él, de Racing. Sin embargo, siguieron indagando y encontraron otras coincidencias; a los dos meses se fueron a vivir juntos, y hace un año se convirtieron en padres de Valentino.

Hace un tiempo, ella contó en LAM cómo fue su primera cita: “Nos presentó Gimena Accardi, que hizo de Cupido. Ella es amiga de él, y un día estábamos grabando Mi hermano es un clon, y me preguntó si estaba soltera. Le dije que sí y me dijo que quería presentarme a alguien. No éramos amigas todavía, y no le di mucha bola porque siempre te quieren presentar a alguien. Le dije ´bueno´, pero por decir. Me dijo que se llamaba Rolo, pensé que me hablaba de un señor grande y ella me respondió que confiara porque tiene un sexto sentido. A los días, fuimos en grupo a uno de los bares de Andrés. Yo lo vi y me gustó, pero él no me dio bola. Pensé que iba a haber una presentación, pero no sucedió así”.

“Vino a la mesa, dijo: ‘Chicos, ¿todo bien? Cualquier cosa, me avisan´. Se fue y no volvió. Le dije a Gime: ‘No le gusté nada, me vine toda montada, hasta las bucaneras me puse para seducirlo, y se fue’”, detalló la actriz. “Me quedé con la idea de que no le había gustado. Pasaron un par de días y me quedé pensando…. Lo busqué en Instagram y le iba a escribir cuando vi que tenía un mensajito de él. Decía la misma pavada que le iba a poner yo, tipo ´bueno, espero que la hayas pasado bien´ (risas). Y ahí empezamos a hablar. Lo primero que hablamos es que yo soy de Independiente y él de Racing, y seguimos conversando”.

Ya en la verdadera primera cita, a solas, siguieron charlando y la atracción fue mutua. Fue un flechazo tan fuerte que a los dos meses se fueron a vivir juntos, y de eso hace ya cinco años. “ La verdad que es una historia de amor hermosa. Diría que es el hombre que siempre soñé, pero en realidad es más de lo que siempre soñé. Nunca hubiese imaginado un hombre así ”, contó durante su paso por Noche al Dente, por América.

Andrés Rolando es dueño y cofundador de cuatro bares de Buenos Aires, y a uno de ellos fueron Lionel Messi y Antonela Roccuzzo hace algunos meses. “Fueron a comer y fue alucinante. Yo estaba haciendo función de Tootsie y Rolo me mandó un mensaje donde me puso ‘acaba de entrar Messi’. Así que cuando terminó la función, me fui directamente a las zancadas. Divinos”, aseguró.

Llega un bebé muy deseado

Cuando se convirtió en mamá de Valentino, en marzo del 2022, la actriz posteó en las redes el video del nacimiento acompañado por un texto muy emotivo, dedicado a su pareja: “Mi amor, no podría ni haber soñado un mejor compañero para esta aventura. Tus palabras al oído en ese momento, me las quedo tatuadas en el corazón”, escribió.

En las fotos publicadas se puede ver la incipiente panza de embarazada de Julieta Nair Calvo Instagram @julietanaircalvo

Julieta estaba en el “Bailando por un sueño” cuando se enteró que estaba embarazada y allí reveló la manera en que se lo dijo a su pareja: “Estábamos buscando, tuve un retraso y me hice el test sola. Me dio positivo, y lo puse en una cajita de medialunas, le llevé el desayuno y lo desperté. Primero pensó que era un termómetro... ¡Pensó que tenía covid! Tardó muchísimo en reaccionar”.

“Intento no romantizar la maternidad porque entiendo que no es igual para todas, pero soy tan feliz siendo mamá y me gusta tanto el rol de madre que incluso las noches que no duermo nada… Para mí es muy mágico ser mamá, mi embarazo fue maravilloso, me sentía más poderosa que nunca y fue cuando más linda me sentí en toda mi vida. La posibilidad de crear vida dentro de tu cuerpo es una sensación indescriptible y absolutamente maravillosa”, le dijo a LA NACIÓN. “El día del parto fue espectacular, lo digo porque sé que hay muchas primerizas que le tienen mucho miedo a ese día. A pesar de que el parto de Valen fue por cesárea y no vaginal, como yo deseaba, yo volvería a repetir ese día una y mil veces, fue el día más lindo de mi vida. Sin dudas tendré más hijos, quiero volver a ser mamá, Y quiero que Valen tenga un hermano o una hermana. Además, cuento para eso con un compañero de lujo, con Rolo, que es un súper papá. No es fácil acompañar a una actriz que trabaja de noche, como ahora, que estoy haciendo teatro y vuelvo a casa muy tarde. Él no tiene ningún problema, se queda hasta cualquier hora con Valen y se ocupa de todo: le cambia los pañales, lo baña y todo lo que se les ocurra. Esto me genera una gran tranquilidad. Soy muy feliz de compartir esta maternidad/paternidad con él”.

En el 2017, Julieta Nair Calvo dijo en un programa de radio que en el amor intentaba ser lo más libre posible: “No soy muy celosa, obvio, todo con límites, pero siento que la seguridad en uno mismo y en el otro es muy importante. Igual, llevo tres años soltera y estoy súper bien. Hoy por hoy tengo la energía y la libido puesta en mi trabajo, que está siendo transformador y me emociona mucho”. Y revelaba que para conquistarla, un hombre debía ser “apasionado y con humor”, fundamentalmente. “En cuanto a lo físico, tengo un gusto variadito… Lo importante es que sea buena persona”, finalizaba la actriz, cuando no imaginaba que su gran amor llegaría de la manera menos pensada.