Julieta Puente reveló todos los detalles de cómo le propusieron casamiento volando en helicóptero sobre Nueva York

En el aire neoyorkino, con la Gran Manzana de fondo, la influencer y personal trainer Julieta Puente se comprometió con el piloto y nadador Facundo Miguelena.

Luego de compartir el romántico momento en sus redes sociales, charló con el Pollo Álvarez y los panelistas de Nosotros a la mañana, por eltrece, y contó el detrás de escena de la insólita y original propuesta.

Tras compartir el video, el Pollo Álvarez destacó la novedosa propuesta, aseguró que puso la vara muy alta para el resto de los mortales y presentó a la influencer, quien salió en vivo desde Orlando, hasta donde viajó para disfrutar de unos días de descanso . “Con mi novio somos medio intensos, entonces metimos un viaje rapidito: hicimos Nueva York, Orlando y Jamaica ”, contó.

“¿Te la esperabas?” , quiso saber el conductor. “No”, respondió contundente Puente. “Sabían todos en mi casa, mis amigas, pero yo ni me lo esperé. Facu es piloto y yo siempre le dije ́para mi me lo vas a proponer volando, es obvio´, y él siempre me dijo ´́no porque no da que yo esté volando y que te lo proponga en ese momento ́. Entonces lo descarté por completo. Ni me lo esperé”, reveló.

La personal trainer recordó que la propuesta llegó el primer día de vacaciones en Nueva York. Emocionada por el pedido, Puente compartió un video en su cuenta de Instagram donde inmortalizó el momento: en pleno vuelo, los dos sentados detrás del piloto, él saca una cajita de su chaleco mientras ella mira por la ventana y saca fotos. Cuando ella ve el anillo, él le hace la clásica pregunta, y se besan. Ella, con los ojos llenos de lágrimas y sin poder dejar de sonreír, muestra el anillo a cámara.

“Justo ese día íbamos caminando por Nueva York y él frenó en un lugar y se puso a ver los anillos de compromiso. Yo me reí, le grabé una historia jodiendolo y le digo: ´¿querés mi medida? Te la doy´, y tres horas después me lo propuso en el helicóptero ”, repasó, y explicó que estaban sobrevolando Nueva York en una excursión que él le había dicho que la había conseguido por canje, pero que en realidad la había reservado y pagado tres meses atrás con la idea de hacer en ese contexto la gran propuesta.

Después contar que no escuchó nada de lo que le dijo el novio, que no se acuerda nada, recordó muy emocionada y contenta su reacción: “Yo vi el anillo, me lo puse en dos minutos y dije ́esta es la mía, ¡vamos!’”.

“Nosotros ya vivimos juntos, tenemos una historia muy linda de superación, a los dos nos ha costado muchísimo todo lo que hemos conseguido, entonces después de tanto acompañamiento este sería un paso para celebrar nuestro amor con nuestra gente”.

Julieta contó que su novio es piloto y hace vuelos internacionales, y que por ese motivo volar para él no es novedad, pero que de todas maneras lo notó raro antes del paseo. Además, compartió que la familia le escribió esa mañana que disfrute mucho la excursión , que en un primer momento iba a ser de noche pero luego se pasó porque llovía, que Facundo estaba nervioso y que el dueño de la excursión lo llamó de repente para ir a hacerla. “´Qué raro´, pensaba yo...”, contó entre risas.