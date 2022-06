Una fan se desnudó en medio del show de Ricardo Arjona y la reacción y el olvido del cantante sorprendieron a todos

“Por eso es que me gustas tal y como eres, incluso ese par de libras de más…”, cantaba Ricardo Arjona sobre el escenario de un show en Miami el pasado fin de semana, cuando una escena lo tomó desprevenido entre el público. Una mujer se tomó literal la letra del tema que entonaba el artista, “Desnuda”, y se quitó la ropa.

El cantante se mostró impresionado, al igual que los presentes, por la acción de la mujer, aunque no es la primera ocasión en que una persona entre los asistentes a uno de sus multitudinarios conciertos acciona de esta forma.

La joven de origen cubano, que luego se identificó en las redes sociales como Rocío Gallardo, se quitó la camisa y la ropa interior y dejó su torso al descubierto. Se tapó con el brazo el pecho y cantó la canción a la par de su ídolo mientras agitaba la prenda por encima de su cabeza.

Arjona se percató de la situación e hizo un gesto de poner atención en lo que ocurría. Dejó un instante de cantar, aunque rápidamente, manteniendo la expresión de sorpresa, giró la vista en otra dirección.

El momento fue compartido por la fan del guatemalteco en las redes y recibió numerosos comentarios. “Evidencia visual del momento de adrenalina más alto de mi 2022. Hasta ataque de llantos me dieron después”, escribió primero la mujer en un posteo junto al video donde se la ve en primer plano. Tras ello, aclaró que el momento vivido fue para ella una experiencia inolvidable que contó, además, con el aval de su pareja. “No fue la acción sino el valor que toma salirse de tu zona de confort. Ayer fueron mis pechos pero mañana es un cambio financiero para mi familia o cualquier decisión. Sé que tengo las agallas para hacerlo. Saber 100% que tienes el apoyo de tu esposo y no importarte un bledo el que dirán”, expresó la protagonista de la comentada escena, que no tardó en viralizarse.

Finalmente, Rocío aclaró que estaba acompañada en el estadio de sus seres cercanos. “Ojo, tenía a mi esposo a la derecha y a mi suegra a la izquierda, con el cuñado y el primo de mi esposo. O sea, mi momento, mi instante, y hacer a @ricardoarjona confundirse, UFFFF. Ya, no más que me reviento de emoción”, manifestó.

Los comentarios frente a lo ocurrido no tardaron en llegar: “Bien por ella” o “Sueño cumplido, excelente, dejen de certificar y vivan felices que la vida es una”, fueron algunos de los mensajes de aprobación que recibió la mujer. Sin embargo, las críticas también se hicieron oír en las redes. “Un poco ‘disrespectful’. Y no estoy hablando de si ella o su esposo o la gente a su alrededor son ‘open minded’. No creo que se trate de tener mente abierta o no... Tampoco se trata de que sea un concierto de Arjona y otras mujeres lo han hecho antes. Esto puede fácilmente ser considerado ‘indecent exposur’, que es considerado un delito menor en Florida o hasta acoso sexual. Y para los que no estén de acuerdo, quiero ver cómo reaccionarían si estuvieran disfrutando de un concierto y un señor se saca el pene de la nada”, cuestionó una usuaria.

“No le hagas caso a los demás, lo importante es que hiciste lo que te dio la gana y lograste tu objetivo. A los demás solo les da coraje el éxito que ha tenido eso y que ellos no han tenido esa oportunidad”, siguieron comentando otras personas junto a la publicación.