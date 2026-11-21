Julio Bocca dejará la dirección artística del Ballet Estable del Teatro Colón. El teatro anunció que su sucesor será Herman Cornejo, primer bailarín del American Ballet Theatre de Nueva York, quien asumirá a mediados de agosto de 2027. El relevo se anunció con varios meses de anticipación y reúne a dos figuras de la danza argentina que ya compartieron escenario.

Cornejo tenía 16 años cuando Julio Bocca lo alentó a presentarse al Concurso Internacional de Ballet de Moscú. Volvió con la medalla de oro y se convirtió en el bailarín más joven en obtenerla en la historia del certamen. Años después, los dos compartieron escenario en el American Ballet Theatre (ABT) de Nueva York. Ahora, sus carreras vuelven a cruzarse en Buenos Aires. A mediados de agosto de 2027, Cornejo sucederá a Bocca en la dirección artística del Ballet Estable del Teatro Colón.

Julio Bocca deja la dirección del Ballet del Teatro Colón

El teatro anunció el relevo con varios meses de anticipación y lo enmarcó en el plan de trabajo de la compañía. En su mensaje de despedida, Bocca hizo un balance de su gestión y le dedicó unas palabras a su sucesor. “Me voy muy feliz por lo que logramos juntos”, dijo. “Acá lo más importante es el Ballet del Teatro Colón, su presente y su futuro”. Y, al dirigirse a Cornejo, agregó: “Te vi crecer en tu carrera. Te deseo muchísima suerte en esta nueva etapa”.

Julio Bocca: "Me voy feliz por lo que logramos juntos" Gerardo Viercovich - LA NACION

Durante la gestión de Bocca, el Ballet Estable trabajó en mejorar la producción de sus funciones y la calidad artística de sus propuestas, según informó el Colón.

Gerardo Grieco, director general del teatro, definió esa etapa como “un punto de inflexión” y destacó la historia que une a los dos bailarines. Bocca también facilitó el ingreso de Cornejo al ABT, la compañía en la que su sucesor es primer bailarín desde 2003.

Herman Cornejo, quien asumirá el cargo a mediados de agosto de 2027 Félix Busso

Nacido en San Luis en 1981, Cornejo se formó en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Su llegada a la dirección artística lo devuelve al teatro en el que estudió, ahora con la tarea de conducir a su compañía de danza. “Es un gran honor para mí”, expresó al conocerse el anuncio. Dijo que asume el desafío “con humildad y alegría” y que su objetivo es fortalecer la proyección del Ballet Estable en la Argentina y en el exterior.

Una carrera ejemplar

Bocca se crió en Munro y su formación inicial fue en el Instituto Superior de Arte (ISA), luego su carrera profesional siguió en Venezuela y Río de Janeiro, y logró destacarse y obtener la medalla de oro en Moscú, en 1985. Luego estuvo veinte años a la cabeza del American Ballet Theater (ABT) y como artista invitado en las grandes compañías del mundo, incluyendo por supuesto la Ópera de París. Pero nunca dejó de pensar en su país y enfocó entonces un nuevo párrafo en la creación del Ballet Argentino y la Fundación Julio Bocca, en sus actuaciones multitudinarias no solo en teatros sino en estadios de fútbol, hasta la despedida en la 9 de Julio frente a 300 mil personas, en diciembre de 2007.

El 6 de noviembre, el embajador de Francia Romain Nadal ascendió a Bocca al grado de Oficial de la Orden de las Artes y las Letras, una distinción que reconoce una trayectoria excepcional. Durante esa ceremonia, expresó: “Lo que se hace en ese teatro es impresionante; este ha sido y va a ser un año increíble. Yo estoy empezando otra etapa de mi vida, en la cual quiero dedicarme más a mí, a disfrutar de mi familia y de mis tiempos”.

Además, Bocca recibió en estos días la noticia de que será homenajeado en febrero por su trayectoria en el prestigioso Prix de Lausanne.