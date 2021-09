Justin Hartley: amores, escándalos y boda secreta para el galán de This Is Us

Si bien Justin Hartley tiene un pasado en las denominadas soap operas, su nombre recién saltó a la fama (al menos para nosotros) con la exitosa y aclamada serie familiar This Is Us. Allí, el artista interpreta al rompecorazones Kevin Pearson, un famoso actor que, si bien arranca suspiros, está en la búsqueda constante del amor. Algo similar ocurre fuera de la pantalla, ya que su vida amorosa es igual de dramática que en la ficción de la cadena NBC.

Es que, a pesar de sus 44 años, el galán de telenovelas -que es padre de una adolescente- se ha enamorado muchas veces, ha pasado por el altar en tres oportunidades y hasta ha sido noticia por su escandaloso y televisado divorcio con la actriz Chrishell Stause. En los últimos meses, la sospecha de que el intérprete se había casado en secreto con Sofía Pernas, su nueva novia desde mayo de 2020 sorprendió nuevamente a los principales medios del corazón. Si bien ellos nunca lo confirmaron, las alianzas que la pareja lució durante la alfombra roja de los premios MTV de este año encendieron las alarmas.

Las mujeres de su vida

Nacido el 29 de enero de 1977 en Knoxville, Illinois, Justin Scott Hartley pasó por la universidad, donde se especializó en historia y teatro. Antes de ser convocado para el drama de Dan Fogelman -que significó un volantazo en su carrera- este rubio musculoso era toda una estrella de las telenovelas diurnas, esas que generalmente perduran a lo largo de los años. Passions y The Young and the Restless fueron algunas de las producciones que le permitieron ganarse el corazón del público y, especialmente, de sus compañeras de elenco.

Hartley con su primera mujer, Lindsay Korman, con quien tuvo a su hija Isabella GROSBY GROUP - LA NACION

A pesar de que este innato seductor salió con muchas mujeres, solo blanqueó a tres, al parecer las más importantes de su vida. La primera en conquistar su corazón fue la actriz Lindsay Korman, su coprotagonista en Passions. Los actores se conocieron en el set en 2003 y la conexión fue inmediata, tanto que a los seis meses de comenzar a salir ya se estaban comprometiendo. Y exactamente un año después de haber comenzado la relación, el 1 de mayo de 2004, la pareja se casó en una pequeña ceremonia.

Si bien el artista siempre se caracterizó por “no perder el tiempo”, en esta oportunidad el apuro de pasar por el altar tenía una razón: Korman estaba embarazada. Finalmente, el 3 de julio de ese mismo año, la primera y única hija de la pareja, Isabella Justice, nació. Durante mucho tiempo, los protagonistas de la novela de NBC se convirtieron en una de las parejas más armónicas del ambiente sin embargo, tras ocho años de matrimonio, Lindsay solicitó el divorcio en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, citando “diferencias irreconciliables”. Actualmente, los ex mantienen una relación de amistad y comparten la custodia legal de su hija de 17 años.

Su segunda oportunidad (y paso por el altar) fue con otra celebridad, la estrella televisiva Chrishell Stause, a quien conoció en una cita a ciegas. Mientras él venía golpeado por el abrupto final de su matrimonio con la madre de su hija, ella había estado comprometida con el actor de Glee, Matthew Morrison. Un amigo en común creyó que serían perfectos juntos y organizó un encuentro. Fue así como la actriz de Days of Our Lives y el actor de The Young and the Restless se cruzaron en un concierto y terminaron hablando toda la noche, aunque no pasó nada más allá de un beso en la mejilla.

Parece que la apuesta funcionó porque, al día siguiente, Stause le envió un mensaje de texto a una amiga que decía: “Lo encontré”. Los sentimientos eran mutuos. “La llevé a su casa y la llamé al día siguiente. No nos hemos separado desde entonces. Lo supe de inmediato, fue como: ‘Oh, aquí vamos’”, reveló Hartley en una entrevista con la revista People.

Chrishell Stause fue la segunda mujer del actor de This Is Us. La pareja se divorció a fines de 2019 en medio de un escándalo Grosby Group - LA NACION

En julio de 2016, y después de tres años de noviazgo, el actor le propuso matrimonio a su mujer. Sin mucho que pensar, la rubia anunció la noticia en sus redes sociales mientras mostraba su impresionante anillo de compromiso. “Dicen que todos tenemos una persona para nosotros, pero cuando la conocés te preguntás: ‘¿Qué demonios he estado haciendo toda mi vida? Esta es la persona’”, repetía efusivamente el futuro novio mientras hacía prensa de su nuevo proyecto This Is Us.

Finalmente, la pareja de actores selló su unión el 28 de octubre de 2017 con una elegante ceremonia en Malibú, a la cual describieron como “mágica”. Isabella, la hija de Justin, fue parte del cortejo y la encargada de llevar los anillos mientras que, entre los famosos invitados, estuvieron Mandy Moore, Sterling K. Brown, y Milo Ventimiglia, en representación de la familia Pearson.

Un divorcio televisado

El 22 de noviembre de 2019, tan sólo dos años después de dar el sí, Hartley solicitó oficialmente el divorcio de su mujer, algo que recién se hizo efectivo en febrero de 2020. Lo que nunca sospechó es que, a partir de entonces, su nombre estaría en todos los titulares de la prensa estadounidense, no solo por los cruces mediáticos que vendrían con su ex sino por la gran sorpresa que la noticia provocó entre sus fans, ya que hasta el momento los veían como la pareja perfecta.

Si bien nunca se supo el verdadero motivo de la ruptura, la estrella de Selling Sunsets confesó que nunca vio venir la decisión de su marido. Decisión que la dejó tambaleando no solo por ser inesperada sino por la forma en la que se enteró: Hartley le comunicó su decisión por mensaje de texto. “Es mucho para asimilar porque todo el mundo se enteró de la noticia al mismo tiempo que yo”, contó la protagonista del reality de Netflix, entre lágrimas.

“Sí, habían tenido algunos problemas, pero ella ciertamente nunca pensó que él iría y de repente pediría el divorcio, y ni siquiera intentaría salvar las cosas”, comentó alguien del entorno de Stause a la revista People. Por su parte, Christine Quinn, compañera de Stause en el programa, contó que la pareja llevaba un tiempo haciendo terapia. “Todos pensamos que tal vez estaban teniendo problemas de comunicación. Nos enteramos de que estaban en terapia, así que obviamente había algunos problemas entre ellos”, señaló. Sin embargo, estos dichos fueron inmediatamente desmentidos por la propia protagonista.

Si bien Stause reconoció que estaban atravesando algunos problemas maritales, la actriz reafirmó una y otra vez que Hartley nunca le había dado indicios de que quería el divorcio de inmediato. “¿Saben lo que es sentir que viene una ola que te voltea y no sabés hacia qué lado nadar para luego ponerte en pie?”, le manifestó a una amiga en uno de los episodios de su reality, que se convirtió en el espacio de catarsis de la recientemente separada.

Las secuelas, su reacción emocional y tener que mudarse de su casa fueron capturados por la cámara durante la última temporada del reality. De hecho, la actriz aprovechó para contar ciertas intimidades de su relación con el galán. “Durante las peleas esa era siempre su manera de reaccionar. ‘Me voy, me voy’, decía. Odio ese tipo de actos impulsivos, pero siempre pensé que era un problema que solucionaríamos”, reveló mientras le mandaba algunos mensajes indirectos a su ex: “‘¿Cómo podés hacerlo de esta manera?’ Sentí tristeza porque lo amo mucho. Era mi mejor amigo. ¿A quién le hablo ahora? Es una montaña rusa”, agregó entre una especie de enojo y tristeza.

La emisión de este capítulo causó una controversia que se trasladó a las redes sociales, donde la estrella televisiva le dio “me gusta” un tuit que decía que Hartley le había sido infiel. Mientras el intérprete optó por llamarse a silencio, quien sorpresivamente salió a defenderlo fue su primera mujer, Lindsay Korman. “En un momento en el que las redes deben ser usadas para cosas positivas, me gustaría unirme para resaltar el aprecio que le tengo a mi familia”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram, quien tiene una gran relación con el padre de su hija. De hecho, aún sigue manteniendo su apellido de casada.

“Aprecio mucho a mi exesposo Justin no solo por ser un hombre sólido sino también un gran amigo y padre devoto de nuestra hija. En simples palabras: por ser familia (...) No importa los conflictos que hayamos tenido en el pasado, yo aprecio lo que tenemos hoy, y estoy agradecida por la familia que hemos construido”, concluyó Korman en su posteo, que luego fue likeado por su exmarido.

Aunque gente cercana a su entorno aseguraba que Hartley estaba muy irritado por ver cómo se ventilaba parte de su intimidad, el actor prefirió el silencio: “Creo que la gente quiere saber sobre los asuntos personales de otras personas. Si se divierten con eso, está bien, es parte del juego. Pero siempre seré muy reservado acerca de mis asuntos personales”, indicó luego. Y enseguida aclaró que es algo que trata de inculcarle a su hija día a día: “Yo le advierto a mi hija sobre esto todo el tiempo. Siempre le digo: ‘Realmente no podés creer algo porque lo leés’”.

“Justin es un gran tipo que se pone de pie y quiere seguir adelante con su vida de una manera elegante. Sus amigos están contentos de que su esposa ya no sea parte de su vida”, reveló una fuente allegada al actor dando a entender que la única conflictiva en esta historia era Stause.

Por su parte, a la actriz le llevó tiempo reponerse de esta situación sin embargo, con el correr de los meses las aguas se fueron calmando. “Mi vida personal explotó. Las transiciones son duras, pero siempre intento centrarme en el lado positivo de las cosas. Afortunadamente hay muchas cosas en las que centrarse ahora mismo”, comentó quien durante 2020 ganó un ejército de fanáticos al competir en el reality Bailando con las estrellas.

¿La tercera es la vencida?

Justin Hartley y Sofia Pernas, un amor que fue creciendo con el tiempo GROSBY GROUP

Como lo ha demostrado en circunstancias anteriores, Hartley no es muy devoto de la soltería . A los pocos meses de haber obtenido el divorcio, el actor protagonizó unas imágenes que dieron que hablar e inundaron las principales tapas de revistas. Tal y como ha publicado el portal de noticias TMZ, Hartley fue fotografiado en las afueras de un centro de salud besándose con una misteriosa mujer. Si bien su identidad no se sabía en un primer momento, semanas después fue confirmada.

La nueva enamorada del galán era la actriz marroquí-española Sofia Pernas, con la que el actor coincidió varios años atrás en el rodaje de The Young and the Restless. En la serie de CBS, él interpretó a Adam Newman desde noviembre de 2014 a septiembre de 2016, mientras que Pernas dio vida a Marisa Sierras desde junio de 2015 a mayo de 2016. “Aunque Justin y Sofia no interpretaban a una pareja, tanto a los guionistas como a los productores les encantaba juntarlos en algunas escenas porque tenían mucha química”, confesó una fuente a E! News.

Las sospechas de un nuevo romance crecieron cuando la prensa descubrió que Justin y Sofia se seguían en Instagram e intercambiaban likes desde ese entonces. Mientras cada vez aparecían más testigos contando que los habían visto juntos caminando por la meca del cine, que pasaban mucho tiempo en la casa de él o que ella lo pasaba a buscar en su auto, los detalles daban cuenta que la relación marchaba sobre ruedas: “Ella fue muy cariñosa. Lo dejó en la mañana y volvió a buscarlo unas horas más tarde”, contó un testigo.

Antes de terminar el año, los tortolitos decidieron terminar con las especulaciones (y las guardias periodísticas) y blanquearon su romance en las redes sociales. “Feliz año nuevo desde nuestra guarida de cuarentena a la tuya”, escribió Pernas junto a una selfie donde se la podía ver junto a su pareja. Por su parte, el seductor de This is Us compartió una foto en blanco y negro, en donde se los ve a ambos muy sonrientes: “Últimos minutos de 2020, acá en Los Ángeles. Que llegue el 2021. Feliz año nuevo”, escribió a modo de epígrafe.

Sin embargo, en el último tiempo los rumores volvieron al ruedo. Las especulaciones de que la pareja se había casado en secreto volvieron a poner a esta dupla en el centro de la escena. Las alarmas se encendieron luego de que Hartley y Pernas dejaran ver sus alianzas en la alfombra roja de los premios MTV 2021. Mientras Justin lucía casual, Sofía vestía un llamativo diseño de noche en color naranja pero, inevitablemente, todas las miradas se posaron en sus manos.

Es que, unas semanas antes, ya habían circulado algunas sospechas cuando un medio estadounidense publicó unas imágenes de la pareja en la playa de Malibú, y se podían ver los anillos en sus dedos anulares. Con esta presentación, ya no quedaban dudas. Si bien ellos nunca lo oficializaron, sí lo hizo una fuente cercana asegurando que los intérpretes habían formalizado su romance hacía poco.

Los actores posaron en la alfombra roja de los MTV y despertaron las sospechas de una boda secreta Matt Winkelmeyer/2021 MTV Movie - Getty Images North America

“Estoy muy contento con el lugar donde estoy. Estoy feliz con mi carrera, estoy feliz con mi vida personal, estoy sano, estoy a salvo. Así que estoy muy agradecido”, confesó el actor cuando le preguntaron por su estado civil actual. De hecho, para el último cumpleaños de la protagonista de Blood and Treasure, el galán le hizo una romántica declaración de amor que enseguida superó los 100.000 likes. “Feliz cumpleaños para mi bella Sofía. Esta sorprendente mujer me hace reír muy fuerte cada día (...) Te amo mucho”, escribió junto a varias fotos de la morocha.

Si bien la información de la unión fue confirmada, la pareja prefirió no hacer declaraciones al respecto. Lo único cierto es que Hartley es un romántico empedernido que vive en una constante búsqueda del amor. ¿Lo habrá encontrado esta vez?