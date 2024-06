Justin Timberlike: la policía dio a conocer la foto del cantante tras ser detenido y reveló que se negó a que le realizaran pruebas químicas

Escuchar

Justin Timberlike sigue en el ojo de la tormenta, luego de que fuera arrestado en Sag Harbor, Nueva York. Poco después de que se conociera la noticia, el departamento de policía de aquella ciudad estadounidense dio a conocer la fotografía que se le tomó tras su aprehensión y el cantante se justificó por no haberse sometido al control de alcoholemia.

Según el informe policial, que fue dado a conocer por People, un oficial en un patrullaje de rutina vio el BMW 2025 de Timberlike pasar una señal de alto y de no mantenerse en el lado derecho de la carretera. Inmediatamente, le pidió que frenara y al verlo notó que sus ojos “estaban inyectados en sangre y vidriosos”, además de “un fuerte olor a bebida alcohólica emanaba de su aliento”.

“No podía enfocar su atención, hablaba con lentitud, caminaba inestable y obtuvo malos resultados en todas las pruebas de sobriedad de campo estandarizadas”, expresó el efectivo en su informe. Debido a eso, el ganador del Grammy fue arrestado a las 12:37 de este martes y llevado a la Jefatura de Policía de Sag Harbor para ser procesado. Mientras estaba allí, le leyeron en voz alta el informe sobre la influencia del alcohol y él respondió: “No, no voy a hacer una prueba química”.

Ante esta situación, le leyeron el informe por segunda y tercera vez, y él respondió: “Me niego” en ambas ocasiones. “Solo tomé un Martini y seguí a mis amigos a casa”, había asegurado el cantante en un primer momento. El exmiembro de NSYNC fue acusado de conducir en estado de ebriedad y de haber incumplido las dos normas señaladas en el informe.

Posteriormente, la policía emitió un comunicado en el que relata que el cantante estuvo detenido durante la noche para su lectura de cargos por la mañana y que fue liberado bajo su propia responsabilidad una vez que eso ocurrió, el martes por la mañana en el Tribunal de Justicia de Sag Harbor Village. En el mismo documento, se informa que Timberlike debe presentarse ante la corte en una audiencia programada para el 26 de julio.

Según indicó People al dar a conocer la noticia, durante su lectura de cargos, Timberlike estuvo acompañado por el abogado Ed Burke Jr. y por otras dos personas, y fue esposado “con las manos delante de él”. “Parecía un poco molesto”, dijo una fuente presencial a aquel medio. Y agregó: “Su esposa, Jessica Biel no estaba con él”.

Junto a su informe, las autoridades dieron a conocer la fotografía del cantante al momento de ser detenido. El arresto se produjo en medio de una breve pausa en la gira mundial Forget Tomorrow, que promociona su último álbum, Everything I Thought It Was.

Más allá de sus esfuerzos por revitalizar su carrera, lo cierto es que en el último tiempo, el nombre de Timberlike aparece en los medios y en las redes más asociado a escándalos que a hechos artísticos. Meses atrás, el cantante fue sumamente criticado por las declaraciones que Britney Spears hizo en su libro de memorias, en donde reveló que había perdido un embarazo porque él no estaba listo para la paternidad. Fue entonces que decidió desaparecer del ojo público y mantener un bajo perfil, algo que ocurrió hasta que lanzó su nuevo álbum.

Con su flamante material entre las manos, el cantante decidió mostrarse de nuevo. Y si bien Spears se disculpó por haberle causado problemas, él realizó fuertes declaraciones contra ella en un show a principios de febrero y desató una nueva batalla en las redes sociales. Todo sucedió en la presentación que Justin tuvo en Nueva York, pues decidió tomarse unos minutos para hablarle al público. “Me gustaría aprovechar esta oportunidad para disculparme... con absolutamente nadie”, dijo, para después interpretar “Cry me a river”, canción que fue dedicada a Spears hace varios años.

El momento quedó grabado en video y de inmediato se hizo viral en las redes sociales, donde los fans de Britney le dedicaron fuertes críticas. “¿Él sigue siendo relevante en el mundo de la música, alguien sabe?”; “No entiendo cómo piensan que atacar a una mujer durante 20 años es cool”; “Qué hombrecito tan desagradable”; “Un hombre de 50 años hablando de cómo usó la carrera de su exnovia para catapultar la suya” y “Es un pedazo de basura”, son solo algunos de los comentarios que le dedicaron.

Las imágenes no tardaron en llegar hasta los ojos de Britney, quien, a través de sus redes sociales, decidió responder al también actor y fue tajante al asegurar que no permitirá que siga hablando de ella. Incluso, amenazó con tomar acciones legales y verse en los juzgados. “Alguien me dijo que alguien estaba hablando de mí en las calles. ¿Querés llevarlo a la corte o te irás a casa llorando con tu mamá como lo hiciste la última vez? No me arrepiento”, escribió la cantante.

