Justin Timberlake fue arrestado en Nueva York por conducir alcoholizado y aún está bajo custodia policial

Justin Timberlake se convirtió en noticia, pero no por su carrera musical. El famoso cantante fue arrestado en las últimas horas en la zona de Los Hamptons, en Nueva York, por conducir en estado de ebriedad y se encuentra bajo custodia policial.

Según publicó el sitio de la revista People, Timberlake, de 43 años, fue arrestado por el Departamento de Policía de Sag Harbor, en Long Island y será procesado por el hecho. El cantante había cenado en el American Hotel y fue detenido después de salir del establecimiento mientras manejaba rumbo a la casa de un amigo. En el incidente “nadie resultó herido” , confirmó una fuente al medio estadounidense.

Justin Timberlake en una foto que subió a su cuenta de Instagram (Foto Instagram @justintimberlake)

Timberlake se encuentra en plena gira promocional por los Estados Unidos de su último álbum, Everything I Thought It Was. La próxima gira de Forget Tomorrow está programada para arrancar en el United Center de Chicago este fin de semana, el 21 y 22 de junio, antes de desembarcar en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, el 25 y 26 de este mes. Luego del 9 de julio, Timberlake llevará el espectáculo fuera de su país natal para una larga gira europea.

La última aparición pública del cantante fue el domingo pasado cuando celebró el día del padre con un emotivo posteo en Instagram dedicado a sus hijos Silas, de 9 años, y Phineas, de 3, a quienes comparte con su esposa, la actriz y productora Jessica Biel.

“Aprendo más sobre mí todos los días, solo porque ustedes dos me eligieron para ser su papá”, escribió Timberlake. “Siempre estaré ahí para ustedes en sus picos y valles... para levantarlos y mostrarles qué tan alto pueden llegar en esta vida y levantarlos cuando caigan. Y, por supuesto, para inundarlos con insufribles chistes de papá, todo el camino”, escribió. “Los amo mucho a ambos”, completó.

Justin Timberlake y Jessica Biel comenzaron su relación en 2007

Timberlake y Biel comenzaron su relación en 2007 y rápidamente se perfilaron como una de las parejas más famosas de Hollywood. Cinco años después, se convirtieron en marido y mujer en una gran boda que se realizó en Italia. En 2015 nació su primer hijo, Silas Randall, y en 2020 agrandaron la familia con la llegada de su segundo niño.

En el ojo de la tormenta

Esta no es la primera vez que aparece en los medios el nombre del cantante por un tema ajeno a su carrera -o a su relación amorosa con Biel. Meses atrás, el cantante fue sumamente criticado por las declaraciones que Britney Spears hizo en su libro de memorias, en donde reveló que había perdido un embarazo porque él no estaba listo para la paternidad. Fue entonces que el ex NSYNC decidió desaparecer del ojo público y mantener un bajo perfil, algo que ocurrió hasta que lanzó su nuevo álbum.

Britney Spears y Justin Timberlake fueron novios en su juventud

Con su flamante material entre las manos, el cantante decidió mostrarse de nuevo. Y si bien Spears se disculpó por haberle causado problemas, él realizó fuertes declaraciones contra ella en un show a principios de febrero y desató una nueva batalla en las redes sociales.

Todo sucedió en la presentación que Justin tuvo en Nueva York, pues decidió tomarse unos minutos para hablarle al público. “Me gustaría aprovechar esta oportunidad para disculparme... con absolutamente nadie”, dijo, para después interpretar “Cry me a river”, canción que fue dedicada a Spears hace varios años.

El momento quedó grabado en video y de inmediato se hizo viral en las redes sociales, donde los fans de Britney le dedicaron fuertes críticas. “¿Él sigue siendo relevante en el mundo de la música, alguien sabe?”; “No entiendo cómo piensan que atacar a una mujer durante 20 años es cool”; “Qué hombrecito tan desagradable”; “Un hombre de 50 años hablando de cómo usó la carrera de su exnovia para catapultar la suya”y “Es un pedazo de basura”, son solo algunos de los comentarios que le dedicaron.

Las imágenes no tardaron en llegar hasta los ojos de Britney, quien, a través de sus redes sociales, decidió responder al también actor y fue tajante al asegurar que no permitirá que siga hablando de ella. Incluso, amenazó con tomar acciones legales y verse en los juzgados. “Alguien me dijo que alguien estaba hablando de mí en las calles. ¿Querés llevarlo a la corte o te irás a casa llorando con tu mamá como lo hiciste la última vez? No me arrepiento”, escribió la cantante.

