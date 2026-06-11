Kaley Cuoco está embarazada: la estrella de The Big Bang Theory espera su segundo hija con Tom Pelphrey

A través de un dulce posteo en sus redes sociales, Kaley Cuoco contó que está embarazada. La actriz, quien saltó a la fama gracias a su interpretación de Penny en The Big Bang Theory, se convertirá en mamá por segunda vez junto a Tom Pelphrey. “Completando nuestra pequeña familia, ¡qué sueño hecho realidad!”, celebró junto a varias postales a través de las cuales no sólo mostró cómo se ve hoy, sino que, además, reveló el sexo del bebé.

“Esta segunda vez en el viaje ha sido un poco más ventosa en muchos sentidos, pero ¡vaya, estamos tan agradecidos por este momento!, escribió la estrella de 40 años en su cuenta de Instagram junto a un pequeño álbum familiar. “¡La pequeña hermanita está en camino! Otra niña de papá para toda la vida. Y sí, ¡la última foto es nuestra delicada princesa dándonos el dedo medio!”, completó el texto la actriz.

En la foto que Cuoco eligió para abrir el carrusel se ve a la pareja de actores muy sonrientes junto a la pequeña Matilda, de tres años. Delante de ellos, una enorme torta adornada con granas de colores con un pedazo mordido donde se puede ver, con claridad, el interior de color rosa. Así, la protagonista de Desaparecida compartió el momento en el que se enteraron del sexo de la nueva integrante de la familia.

En el resto de las imágenes se mezclan algunas selfies de Cuoco donde muestra su panza y varios momentos de lo que va del embarazo: salidas familiares, tardes de descanso y varias donde muestra fragmentos de sus rutinas de belleza. Además, en una se permitió mostrarse frágil —se la ve con los ojos llenos de lágrimas y una remera con la leyenda “Yo lloré hoy” y la última es una captura de la ecografía.

“Amor a primera vista”

Kaley Cuoco aseguró que su amor por Tom Pelphrey fue "amor a primera vista" instagram.com/kaleycuoco/

Antes de encontrar el amor en Tom Pelphrey, Cuoco estuvo casada en dos oportunidades: primero con el tenista Ryan Sweeting, de quien se divorció en mayo de 2016, y luego con el jinete Karl Cook, con quien compartió en total cinco años de su vida y de quien se separó en 2021. En abril del 2022, durante la première de Ozark, otra vez Cupido apareció en su vida, aunque esta vez algo cambió.

“Sin lugar a dudas, fue amor a primera vista”, reconoció la actriz en una entrevista publicada por Extra. Poco después, le contó a USA Today cómo fue el primer contacto entre ellos. “Tenemos la misma representante, Andrea Pett-Joseph, y fue ella quien nos presentó, algo muy hollywoodense”, repasó. “Me dijo: ‘Dios mío, creo que ustedes son perfectos el uno para el otro’”.

Si bien desde el momento en el que se conocieron se convirtieron en inseparables, decidieron esperar un tiempo para hacer su primera aparición pública juntos. El evento elegido fue en el Paseo de la Fama de Hollywood cuando Greg Berlanti, amigo de ambos, showrunner de las series Arrow y The Flash, fue homenajeado.

Tom Pelphrey y Kaley Cuoco, en la alfombra roja de los Globos de Oro del año pasado ETIENNE LAURENT - AFP

Inmediatamente, la actriz confirmó la relación en las redes sociales. “La vida últimamente. El sol rompe las nubes, rayos de oro que se deslizan en mis ojos y corazón, rayos de amarillo para romper el gris”, escribió en su cuenta de Instagram junto a un carrusel de instantáneas de Polaroid, donde se ve a la pareja acurrucándose y besándose durante una escapada a la montaña.

Pelphrey también hizo uso de sus redes sociales para gritar su amor a los cuatro vientos. “Pero nada puede salvarte. Ni tus amigos, ni el mejor musical de Fred Astaire que hayas visto, la gracia de él, ni la belleza de tu madre, ni una línea de una carta que encuentres en el fondo de un cajón, ni una revista ni el día siguiente. Nada puede salvarte. Y te parás a la luz de la luna y una dulzura se desprende de la copa de los árboles, y la cerca alrededor del patio te sella de la oscuridad y no puedes respirar”, comenzó con tono poético.

“Todo es tan familiar y posible. Es demasiado simple que haya tanto bien en el mundo y no sepas cómo tenerlo. Y te hace preguntarte cuándo perdiste tu lugar. Entonces precibes una brisa, tan cálida y madura, que te hace esperar que venga alguien que tampoco pueda salvarte, pero que piense que vale la pena salvarte”, remató el actor.

El 30 de marzo de 2023, la pareja le dio la bienvenida a la primogénita de la familia. “¡Presentamos a Matilda Carmine Richie Pelphrey, la nueva luz de nuestras vidas! Estamos encantados y agradecidos por este pequeño milagro”, escribió Cuoco en su Instagram. “Tom Pelphrey, no pensé que podría enamorarme aún más de ti, pero lo hice”, agregó. Él, por su parte, también celebró la llegada de la pequeña.

También fue a través de las redes sociales que la estrella de Hollywood anunció su compromiso. En agosto de 2024 compartió una selfie con Pelphrey en sus historias de Instagram donde mostraba un gran anillo en su mano. “Fin de semana increíble”, escribió en la foto.