Secreto revelado: Goldie Hawn contó por qué nunca se casó con Kurt Russell

Goldie Hawn y Kurt Russell, siempre cómplices. EXCLUSIVE New York, NY 14 FEBRUARY 2023 Kurt Russell and Goldie Hawn look all loved up on Valentine's Day in Manhattan's Upper West Side. The couple was all smiles after spending 3 hours at the Museum of Natural History and showed a PDA filled moment while they waited for their car to arrive.*** Kurt Russell y Goldie Hawn se ven muy enamorados el día de San Valentín en el Upper West Side de Manhattan. La pareja fue vista pasando un rato agradable, después de estar 3 horas en el Museo de Historia Natural y mostró un momento lleno de amor mientras esperaban que llegara su automóvil.

