Kirsten Dunst: de los romances fugaces y la depresión al amor que lo cambió todo

Hay personas que encuentran su gran amor temprano en la vida, y hay otras que deambulan durante mucho tiempo hasta que el indicado finalmente aparece. A Kirsten Dunst esta búsqueda le llevó casi 20 años, pero como todo lo que tarda en llegar, la recompensa hizo que la larga espera valiese la pena.

"Todos queremos al chico malo que no te da lo que vos querés", le decía la actriz a la revista Elle en el 2011. "Yo pasé muchas horas sentada en mi auto, escuchando música triste y llorando por hombres", confesaba por entonces, dejando a la vista su costado de mujer sensible.

Dulces 16: en 1998, Kirsten tuvo su primer amor "mediático" con el actor Jake, uno de los hijos de Dustin Hoffman Crédito: The Grosby Group

En 1998, cuando tenía tan solo 16 años y una carrera en pleno ascenso, la rubia tuvo su primer romance público con Jake Hoffman, uno de los hijos de Dustin Hoffman. De allí en adelante su vida amorosa ocupó la tapa de muchas revistas del corazón, y los paparazzi no dejaron de seguirla en cada relación que transitaba.

Entre la lista de hombres que se robaron una porción del corazón de Dunst se encuentran los actores Tobey Maguire, Ben Foster y Justin Long, el baterista de The Strokes Fabrizio Moretti, el exguitarrista de The Libertines Johnny Borrell, el periodista Jacob Soboroff y el músico Jason Boesel.

"Aprecio las viejas costumbres", le dijo Dunst a la revista Vanity Fair hace unos años, cuando le preguntaron qué buscaba en una pareja. "Quiero un hombre que pague la cena y me abra la puerta. Me encanta la masculinidad. He salido con hombres que tenían un costado femenino muy fuerte y no ha funcionado", destacó esta joven oriunda de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Kirsten junto a Jake Gyllenhall, intentando agarrar una remera durante un partido de basket Crédito: The Grosby Group

Una de sus relaciones más mediáticas y duraderas fue con Jake Gyllenhall, con quien mantuvo un romance entre el 2002 y el 2004. Jake y Kirsten se conocieron gracias a la hermana de él, Maggie, quien había trabajado con Dunst en el largometraje La sonrisa de Mona Lisa. A pesar de que tenían tan solo 20 años, el romance entre ambos avanzó rápidamente y a los pocos meses ya estaban viviendo juntos y compartiendo la custodia de un perro al que llamaron Atticus.

"Soy muy joven para casarme", le decía ella a la revista People unas semanas antes de que la relación llegara a su fin. "Tengo solo 22 años y es muy molesto que pongan esa presión sobre mí".

El noviazgo terminó en el 2004, y según contó ella tiempo después, la razón fue que ambos llevaban diferentes estilos de vida. "Él es un chico al que le gusta estar en casa y yo soy una chica a la que le gusta salir de paseo por la ciudad", explicaba la actriz.

Su lucha contra la depresión

Crecer frente al ojo público, y la presión que Hollywood impone sobre sus estrellas, terminaron agotando a Kirsten a tal punto que, a comienzos del 2008, la actriz se internó en un centro de rehabilitación para batallar contra la depresión.

"Pasaron seis meses hasta que decidí ir", le contó al noticiero de E! News. "Estaba teniendo problemas y tuve la oportunidad de ir a algún lugar y cuidar de mi misma. Mis amigos y mi familia pensaron que era una buena idea, y fui muy afortunada de tener los recursos para hacerlo".

En 2008, en una de sus primeras reapariciones públicas tras pasar un tiempo internada para batallar contra la depresión Crédito: The Grosby Group

Por ese entonces, la prensa se sorprendió de que Dunst quisiera hacer públicas sus luchas internas, sin embargo ella explicó por qué quería hablar. "Hubo muchos malos entendidos sobre lo que estaba pasando en mi vida, y eso ha sido doloroso para la gente que me quiere. Todos sienten que tienen que defenderme, escuchan los rumores y se ponen en un estado de alerta, por eso ahora que me siento fuerte, estoy lista para decir algo", aseguraba por entonces.

Un casamiento frustrado

Antes de comprometerse con su actual marido, Kirsten estuvo a punto de pasar por el altar con el actor Garrett Hedlund, con quien estuvo en pareja durante cuatro años. La relación entre ambos comenzó durante el rodaje de En el camino, en 2012.

Dunst y Garrett Hedlund estuvieron a punto de pasar por el altar, pero no pudo ser Crédito: The Grosby Group

"La llevé a navegar en canoa a las 3 de la mañana. No era una canoa muy estable, por lo que nos caímos y tuvimos que nadar en un agua sucia y asquerosa", contaba él sobre el momento en que nació el amor.

A pesar de que algunas personas cercanas a la pareja dijeron que la razón por la cual rompieron el compromiso era que tenían diferentes expectativas para el futuro, otras aseguran que el flechazo casi instantáneo que tuvo con actual prometido fue el motivo por el cual ella decidió no casarse.

La llegada del verdadero amor

Kirsten Dunst y Jesse Plemons en Fargo 03:12

Video

En 2015, Kirsten conoció al gran amor de su vida, el actor Jesse Plemons. La pareja se vio por primera vez en el set de grabación de Fargo, la serie emitida por FX que protagonizaron durante su segunda temporada.

Si bien la relación avanzó rápidamente, en esta oportunidad la actriz eligió transitar el amor con un perfil bajo. La primera aparición pública de los dos juntos fue casi dos años después de que se conociera el noviazgo, cuando en febrero del 2017 caminaron de la mano por la alfombra roja de los Independent Spirit Awards , momento en el que también salía a la luz el hecho de que se habían comprometido. Si bien la boda sigue pendiente, el 3 de mayo del 2018 tuvieron a su primer hijo, un niño al que llamaron Ennis Howard.

En agosto del 2019, cuando Dunst fue reconocida con la emblemática estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, su pareja contó cómo fue la primera vez que se vieron en el aeropuerto de Los Angeles, justo antes de comenzar las grabaciones de Fargo. "Miré a sus ojos y vi al hermoso, dulce y acogedor ser humano que es ella. En un instante nació todo", dijo.

Kirsten Dunst recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood 01:24

Video

"Estoy muy orgulloso de vos, además de la gran actriz que sos, también tuve el placer enorme de poder conocerte como persona y ver la clase de madre, hija, hermana, y amiga que sos. Esa es la razón por la que yo y todos tus amigos estamos acá, y por la que te amamos. Por la persona increíblemente generosa que sos; sos única, la mejor mujer que conozco", expresó Plemons en su discurso.

En su última visita al programa de Jimmy Fallon, Kirsten gritó ante el mundo el amor que siente por el padre de su hijo. "Él es mi actor favorito, el mejor con el que he trabajado. Cuando lo vi simplemente supe que iba a estar en mi vida para siempre. Terminamos de grabar Fargo y sentía que lo extrañaba terriblemente, pero recién nos reencontramos un año después. Los dos somos muy inteligentes y nos preguntábamos si la conexión era simplemente porque trabajábamos juntos, pero no, era real", aseveró la actriz.

"Tenemos un hijo juntos, más casados que eso no podemos estar", respondió cuando le consultaron por la boda. "Si encontrás a la persona indicada, todo se vuelve maravilloso", agregó, más enamorada que nunca.