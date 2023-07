Kristen Bell contó que sus hijas toman cerveza sin alcohol y generó polémica: “Si me juzgas, ese es tu problema”

escuchar

Mientras la mayor parte de los niños disfrutan de tomar gaseosas o jugos en situaciones especiales, las hijas de Kristen Bell suelen ir por una bebida más “madura”: la cerveza, por supuesto que sin alcohol. Así lo confesó la estrella en las últimas horas, y generó sorpresa y revuelo en las redes sociales.

Durante su aparición en un episodio de The Kelly Clarkson Show, la protagonista de The Good Place, de 43 años, le contó a la presentadora que permite que sus niñas, Delta de 8 años y Lincoln de 9, tomen cerveza sin alcohol. Aunque admitió que “parece una locura” si se lo piensa libremente, Bell aseguró que “el contexto es importante”, ya que su marido Dax Shepard, de 48 años, es un adicto en recuperación .

“Él es un adicto en recuperación”, dijo Bell sobre Shepard, “pero le gusta la cerveza sin alcohol, así que abría una mientras tenía a nuestra hija mayor en sus brazos y paseábamos mirando la puesta de sol”, le contó a Clarkson. “ Cuando ella era bebé, manoseaba la lata y a veces chupaba el borde. Así que creo que para ella es algo especial, algo de papá, algo familiar ”, explicó.

Bell añadió que las bebidas contienen un cero por ciento de alcohol y que, desde que estableció esta rutina, sus hijas han pedido cerveza sin alcohol en los restaurantes. “Hemos estado en restaurantes y ella me preguntaba: ‘¿Tienen cerveza sin alcohol? Y yo pensaba, quizá deberíamos guardarnos eso para cuando estemos en casa”, dijo la actriz entre risas. “Pero luego me digo algo así como, ‘podés juzgarme si querés, no estoy haciendo nada malo’”, añadió Bell. “Si me juzgás, ese es tu problema” .

Hace un año, Bell y Shepard contaron que las niñas aún dormían con ellos, a pesar de no ser bebés. Invitada al podcast de su esposo, la actriz se dispuso a contar que sentía un extraño olor en el cuarto que comparten los cuatro. Al comenzar con su relato, llamó la atención de los oyentes cuando dijo “ya sabés que las niñas duermen en el suelo de nuestra habitación”.

Bell continuó bromeando y diciendo que el mal olor se debía a que la familia “tiene gases”, y agregó: “Me despierto por la mañana y digo: ‘Vaya, no se han ido los gases de nadie, pero también huele a quemado’”. La actriz siguió explicando que incluso después de lavar las sábanas, ventilar el cuarto y hacer que sus hijas revisen que las mascotas de la familia no habían dejado nada, el “olor realmente desagradable” persistía. Finalmente, la historia concluía con el descubrimiento que en un aparato que la pareja utiliza para enfriar o calentar la cama en base a circulación de agua, había estado corriendo leche en mal estado, ya que Shepard lo había llenado “accidentalmente” con un batido de proteínas.

Tanto Shepard como Bell han sido abiertos y honestos sobre su relación y su vida en familia a lo largo de los años, y a través del podcast de Shepard, usualmente comparten detalles sobre su vida hogareña. La pareja, que se conoció en 2007, salió esporádicamente hasta que en 2009 formalizaron el vínculo.

La pareja también busca que las nenas crezcan siendo conscientes del valor del dinero, a pesar de la fortuna que tienen en su poder. “Uso muchos cupones. Compro casi exclusivamente con cupones”, dijo hace un tiempo la actriz durante una entrevista, y añadió: “Puede que a veces los haya robado, o no, de los buzones de mis vecinos. No es algo que haga a la noche en la oscuridad, pero si paso con mis perros y los veo asomarse del buzón, puede que más de una vez los haya agarrado, o no...”, confesó sobre su hábito.

