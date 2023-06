Kristin Davis opinó sobre la enemistad entre Kim Cattrall y el elenco de Sex and the City: “No pienso gastar energía en eso”

escuchar

Los años pasan y Sex and the City no deja de ser un verdadero fenómeno, como lo demostró su secuela titulada And Just Like That, un título que se consolidó como uno de los estrenos más importantes del 2021. Y el próximo 22 de este mes, llegará la segunda temporada de esa continuación. Una vez más, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon se pondrán en la piel de esas tres icónicas mujeres para contar nuevas historia que atrapen a los televidentes. Pero la noticia más importante referida a los próximos episodios, es el regreso de Kim Cattrall en la piel de Samantha Jones, un personaje que volverá muy brevemente debido a la enemistad que esa actriz tiene con el elenco y especialmente con su estrella principal, la mencionada Sarah Jessica Parker. En una reciente entrevista, Davis se refirió a ese conflicto y dio su opinión al respecto.

Kristin Davis y Kim Cattrall, de "Sex and The City"

En diálogo con el medio The Telegraph, Davis respondió a una incómoda pregunta, sobre si alguna de las actrices de la serie habían hablado con Cattrall para celebrar su vuelta como Samantha Jones. Frente a esa consulta, ella respondió de forma contundente: “Hay que respetar los deseos de la gente. Yo no pienso gastar energía en eso. No puedo cambiar a nadie. Desde luego que entiendo el sentimiento de los fans y su decepción, y me encantaría poder solucionar eso, pero no puedo. No es algo que esté en mis manos”.

Si bien Cattrall abandonó esa ficción porque no estaba de acuerdo con el rumbo que los guionistas querían darle a su personaje, Davis mostró una postura muy distinta y aseguró que ella “no cambiaría absolutamente nada” del camino que transitó Charlotte. Más adelante, la actriz expresó que si bien está muy contenta con And Just Like That, no se imagina seguir haciendo el mismo personaje de acá a diez años, cuando Charlotte esté transitando los sesenta. “Eso sería algo muy extraño”, concluyó Kristin.

Kristin Davis Grosby Group - Splash News/The Grosby Group

Con respecto a la vuelta de Samantha Jones, Variety reveló que Cattrall grabó su breve participación el 22 de marzo último en Nueva York. En la escena se la ve manteniendo una conversación telefónica con Carrie Bradshaw. La publicación de Hollywood anticipó que Cattrall no solo no habló con ninguna de sus compañeras de elenco, sino tampoco con el productor ejecutivo de la serie, Michael Patrick King.

No se anticiparon hasta ahora detalles de la conversación que formará parte de la trama del episodio final de la nueva temporada de And Just Like That, y como esta serie se programa al estilo tradicional, con la presentación de un nuevo episodio cada semana, la reaparición de Samantha se demorará hasta agosto.

La angustia de Kristin Davis

Kristin Davis: “Llegué a llorar al leer las críticas que recibí por mi apariencia física” instagram.com/iamkristindavis

En otro tramo de la nota con The Telegraph, Kristin se refirió a las burlas que recibió por las intervenciones quirúrgicas en su rostro y reveló que llegó a romper en llanto por la crueldad de los comentarios. En ese diálogo, ella describió la terrible experiencia emocional de recibir esas críticas mientras incursionaba en el mundo de las cirugías estéticas para verse más joven y bonita. “Me he aplicado rellenos y han sido buenos, pero también me he aplicado otros y han sido malos. En esos casos, tuve que disolverlos y eso provocó que me ridiculizaran sin descanso. He llorado mucho por esa situación. Es muy estresante”, reveló Davis.

La apariencia de las tres protagonistas de And Just Like That se convirtió en un tema de discusión en las redes sociales, e incluso en algunos medios estadounidenses en 2021, cuando se estrenó la primera temporada del spin-off del programa que las convirtió en estrellas. Uno de los ítems más comentados fue la cabellera de Sarah Jessica Parker, que decidió aparecer con canas. En su momento, la actriz le dijo a Vogue que las discusiones sobre su apariencia y la de sus coprotagonistas no eran otra cosa que “charlas misóginas”. Haciéndose eco de la declaración de su compañera de elenco, Davis también expresó en diciembre de 2021: “Todos quieren comentar. Unos a favor, otros en contra, sobre nuestros cabellos, nuestros rostros y sobre cualquier cosa que tenga que ver con nuestra apariencia. El nivel de intensidad de los comentarios muchas veces nos dejaron en estado de shock”.

