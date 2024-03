El simpatizante: un Robert Downey Jr. camaleónico en el primer trailer de la nueva miniserie de MAX

Escuchar

Cada vez falta menos para que llegue a la pantalla la nueva miniserie de Max. La plataforma streaming tiene todo listo para lanzar el 14 de abril y de manera mundial el primer episodio de El simpatizante, la esperada ficción producida por Robert Downey Jr., quien también coprotagoniza este relato poniéndose en la piel de varios personajes.

Basada en el libro homónimo del escritor americano de ascendencia vietnamita, Viet Thanh Nguyen, el relato hace foco en el Capitán (Hoa Xuande), un hombre mitad francés y mitad vietnamita, que durante los años setenta lleva una peligrosa vida en Saigón. La saga transcurre durante el final de la guerra de Vietnam, y en un momento de grandes cimbronazos para ese país, el Capitán será convocado por la CIA para llevar a cabo una compleja misión en Estados Unidos. Pero pronto se revela que este personaje no sólo trabaja para la CIA, sino que también es un doble agente al servicio de Vietnam del norte. De esa manera, el Capitán tendrá un pie en cada bando y deberá debatir consigo mismo cuáles son sus verdaderos colores, a medida que se desenvuelve en un mundo de grandes peligros, conspiraciones dentro de conspiraciones y agentes que ocultan sus verdaderas intenciones.

A lo largo del trailer de dos minutos y medio, el público puede apreciar el ritmo vertiginoso que tendrá la miniserie y las muchas intrigas que rodearán al personaje principal. Pero más allá de esos ingredientes, la presencia de Robert Downey Jr. en la piel de distintos personajes también es uno de los elementos que más seduce del avance. El actor, que interpretó a Iron Man, estuvo involucrado en El simpatizante desde el minuto uno, no solo desde la interpretación, sino también desde la producción. Downey Jr. junto a su esposa y habitual socia, Susan Downey, impulsaron este proyecto a lo largo de los últimos tres años, cuando en abril del 2021 se anunció la adaptación a la pantalla chica de esta novela. Muy comprometido y entusiasmado con El simpatizante, Downey Jr. hará no uno, sino cuatro papeles distintos, y cada uno de ellos tendrá un rol decisivo en el devenir de la trama.

El realizador detrás de los primeros episodios de la serie es el prestigioso director surcoreano Park Chan-Wook, autor del imprescindible film Oldboy, uno de los principales responsables de la popularidad que ganó el cine de ese país durante los últimos años. El brasileño Fernando Meirelles, realizador de Ciudad de Dios, será otro de los nombres detrás de la dirección de uno de los episodios. Junto a Downey Jr. y a Xuande, el elenco lo completa Sandra Oh, Kieu Chinh y Fred Nguyen Khan.

El simpatizante se estrenará en MAX el próximo 14 de abril y estará compuesta por siete episodios que serán lanzados de manera semanal.

Robert Downey Jr. y su discurso en los Oscar

Robert Downey Jr. muy orgulloso con su Oscar en mano ARTURO HOLMES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por su trabajo en la piel de Lewis Strauss en el film Oppenheimer, Robert Downey Jr. ganó numerosos premios y fue distinguido en la última ceremonia de los Oscar en la categoría Mejor actor de reparto. El discurso del actor no pasó desapercibido ya que al recibir su estatuilla, la primera de su carrera, expresó gratitud hacia su familia y su pasado, con lo que reconoció abiertamente la difícil infancia que marcó su vida. “Me gustaría agradecer a mi terrible infancia, a la Academia, a mi veterinaria, digo, esposa, Susan Downey. Ella me encontró, me rescató y me devolvió a la vida”, afirmó.

A pesar de los desafíos que enfrentó en su camino hacia el éxito, Downey Jr. ha demostrado ser un talento en la industria del cine, con papeles en películas como Iron-Man, Zodiac y la franquicia de Sherlock Holmes. “Aquí está mi pequeño secreto: necesitaba este trabajo más que él a mí. Lo que hacemos es significativo y lo que decidimos hacer es importante”, señaló el actor durante su discurso de agradecimiento. También le dedicó unas palabras a su estilista y, con un toque de humor, mencionó también a su abogado, quien -reconoció- pasó la mitad de los 40 años de relación asegurándose de sacarlo de la cárcel.

