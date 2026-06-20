Interpretó a Lana Lang en la recordada serie sobre la juventud de Superman, pero años después su nombre apareció ligado a un caso policial que conmocionó a Hollywood

Kristin Kreuk, la estrella de Smallville que vio su carrera sacudida por culpa de una secta sexual

Silvina Fiszer Adler 20 de junio de 2026 00:01 7 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Espectáculos > Personajes

Para los millennials, Kristin Kreuk fue mucho más que una actriz: fue la inolvidable Lana Lang de Smallville, el gran amor adolescente de Clark Kent antes de que se convirtiera en Superman. Durante años pareció destinada a dar el salto definitivo a Hollywood, pero el tiempo la alejó de los grandes éxitos y su nombre terminó salpicado por el escándalo de NXIVM, la organización que fue expuesta como una secta sexual. Hoy, tras años de bajo perfil, vuelve a captar la atención del público gracias a su presencia en La Mole.

Un pedido que cambió sus planes

Kristin Kreuk nació en 1982 en Vancouver, Canadá, en el seno de una familia multicultural de profesionales: su madre, Deanna Che -de ascendencia china y origen indonesio- y su padre, Peter Kreuk -de ascendencia checoneerlandesa-, eran arquitectos paisajistas. Durante su último año del secundario, pensó en estudiar psicología, ciencias ambientales o medicina forense. También practicaba karate -es cinturón morado- y trabajó como bailarina de teatro. Pero un director de casting de la CBS modificó sus planes, y su vida, para siempre.

Para encontrar a los protagonistas perfectos para Edgemont, una serie canadiense que giraba en torno a un grupo de estudiantes adolescentes y sus conflictos, los productores se contactaron con el instituto al que asistía Kreuk. ¿El pedido? Una chica asiática para interpretar al personaje de Laurel Yeung. Si bien ella dudó por su nula experiencia en la actuación más allá de los actos escolares, su profesor la convenció y fue elegida para el papel.

publicidad

publicidad

Kristin Kreuk junto a Miranda Richardson en la película para televisión de 2001 Blancanieves

El primer año de la serie fue un verdadero trampolín para Kreuk: en 2001, tras conseguir un agente, obtuvo el papel protagónico en Blancanieves, una película realizada para la televisión por Hallmark Entertainment. Fue su agente quien también, al enterarse del proyecto de Smallville, le envió un video de la actriz a los guionistas del show, quienes la contactaron de inmediato. Así Kreuk logró el papel que cambiaría su vida: el de Lana Lang, la vecina y el gran amor adolescente de Clark Kent.

Durante siete temporadas fue una de las figuras centrales de la ficción. Rápidamente se convirtió en un ícono de la televisión juvenil. Su personaje acompañó buena parte del crecimiento del joven Superman, interpretado por Tom Welling, y fue clave en algunas de las tramas más recordadas de la serie. Su éxito, además, le valió un lugar en el mundo del modelaje: fue, entre otras campañas, la cara de una famosa marca cosmética juvenil.

publicidad

publicidad

Una carrera lejos de los reflectores

Michael Rosenbaum, Tom Welling y Kristin Kreuk, los protagonistas de Smallville Captura

Tras despedirse de Smallville, Kreuk intentó dar el salto al cine con Street Fighter: La leyenda, donde interpretó a la icónica luchadora del popular videojuego Chun-Li. Sin embargo, la película no tuvo el impacto esperado y no logró convertirla en la estrella de Hollywood que muchos imaginaban durante los años de furor de la serie.

Lejos de retirarse, encontró un espacio sólido en la televisión. Entre 2012 y 2016 protagonizó La Bella y la Bestia, una reinterpretación moderna del clásico cuento que construyó una fiel base de fanáticos, ganó seis premios People’s Choice Awards y se mantuvo al aire durante cuatro temporadas. Más tarde encabezó el drama legal Burden of Truth, donde además se desempeñó como productora ejecutiva, y continuó sumando papeles destacados en distintas producciones.

Jay Ryan y Kristin Kreuk, los protagonistas de La Bella y la Bestia

publicidad

publicidad

Aunque nunca dejó de trabajar, su perfil mediático fue muy diferente al que había tenido en la época de Smallville. Esa discreción también marcó su vida personal: a lo largo de los años fueron escasas las ocasiones en las que habló de sus relaciones sentimentales y solo se le conoció públicamente un vínculo de larga duración con el actor y músico canadiense Mark Hildreth.

Kreuk nunca se casó ni tuvo hijos y siempre mantuvo su intimidad lejos de los reflectores.

Un escándalo que la golpeó de cerca

En 2018 el nombre de Kristin Kreuk volvió a ocupar titulares, aunque el motivo estuvo muy lejos de ser deseado: trascendió su vínculo con NXIVM, una organización que se presentaba como una empresa de desarrollo personal y liderazgo, pero que se descubrió que funcionaba como una secta liderada por Keith Raniere. La investigación reveló la existencia de una estructura secreta dentro del grupo en la que algunas mujeres eran sometidas a mecanismos de control, explotación y abuso sexual.

La actriz Allison Mack conocida por su papel en Smallville perteneció a la secta NXIVM Jemal Countess

publicidad

publicidad

La aparición de su nombre generó un fuerte impacto entre los fanáticos de Smallville. Sin embargo, la situación de Kreuk era diferente a la de otras integrantes de la organización: ella reconoció haber participado en cursos de NXIVM durante varios años, pero aseguró que se había alejado mucho antes de que salieran a la luz las prácticas que luego motivaron la investigación judicial. Además, negó de manera categórica haber reclutado mujeres o haber tenido participación en actividades ilegales, como sucedió con su compañera de elenco Allison Mack.

“Las acusaciones de que formé parte del círculo íntimo o recluté mujeres como esclavas sexuales son completamente falsas”, expresó en un comunicado que difundió en sus redes sociales. A diferencia de otras figuras vinculadas al caso, Kreuk nunca fue acusada ni imputada por la Justicia estadounidense, y con el paso de los años logró mantener su carrera al margen de las consecuencias judiciales que alcanzaron a los principales responsables de la organización.

Allison Mack y Michael Rosenbaum en Smallville

Entre las figuras más comprometidas con NXIVM estuvo Allison Mack, la actriz que interpretó a Chloe Sullivan en Smallville y compartió durante años el elenco con Kreuk. Según aseguraron varios medios, Mack llegó a la organización después de asistir a algunos cursos recomendados por su compañera. A diferencia de Kreuk, sin embargo, fue profundizando cada vez más su participación hasta convertirse en una de las colaboradoras más cercanas de Keith Raniere.

Su participación terminó llevándola ante la Justicia. En 2019, Mack se declaró culpable de conspiración para cometer extorsión y conspiración para cometer trabajo forzado tras admitir su rol dentro de la organización. Dos años más tarde fue condenada a tres años de prisión, una pena reducida gracias a su colaboración con los investigadores del caso.

El regreso y la reivindicación ante los fans

Lejos de quedar atrapada en la polémica, Kreuk enfocó sus esfuerzos en el trabajo. Su nombre volvió al centro de la escena gracias a Murder in a Small Town, la serie policial en la que interpreta a Cassandra Lee y que le permitió presentarse ante una nueva generación de espectadores sin renegar del papel que la convirtió en una estrella.

Fuera de los sets, la actriz también comparte otra de sus pasiones: la literatura. En Instagram, donde reúne a más de un millón de seguidores, suele publicar recomendaciones de lectura y promocionar The Madwoman’s Library, un club de lectura que forma parte de su actividad en redes sociales.