Imputaron al hijo de Rob Reiner por doble parricidio tras preparar una “emboscada”

Un gran jurado de Los Ángeles imputó formalmente este miércoles a Nick Reiner por el asesinato de sus padres Rob Reiner y Michele Singer Reiner.

La muerte de Reiner, consumado director de cine y asesinado en diciembre de 2025 junto a su esposa, causó conmoción en Hollywood.

La nueva acusación formal incluye dos cargos de asesinato con las circunstancias agravantes de homicidio múltiple y ejecución mediante emboscada (o acecho), una figura legal que habilita la posibilidad de que el imputado sea condenado a pena de muerte o a cadena perpetua sin opción a libertad condicional.

El sospechoso, de 32 años, compareció este miércoles ante los tribunales californianos para declararse “no culpable” de los nuevos cargos formulados por la fiscalía.

Nick Reiner se declaró inocente Richard Shotwell - Invision

El gran jurado había emitido la acusación el 20 de julio. La imputación conocida este miércoles representa un paso importante hacia el juicio, además de permitir a los fiscales omitir el proceso de audiencia preliminar de California, donde las pruebas se presentan públicamente.

“Esta fue una traición profunda por parte de alguien a quien amaban y en quien confiaban las mismas personas a las que se le acusa de haber asesinado”, declaró el fiscal de distrito Nathan Hochman.

Y añadió que “la acusación formal, que se hizo pública hoy, también incluye una circunstancia agravante: que el acusado cometió los asesinatos mediante emboscada”.

“Esperamos que la presentación de la acusación formal por parte del gran jurado nos acerque un paso más al juicio y a la consecución de la justicia”, añadió.

La investigación

La noche anterior a los asesinatos, los Reiner habían asistido a una fiesta en casa del presentador británico Conan O’Brien, donde Rob y Nick Reiner mantuvieron una tensa discusión.

La fiscalía sostiene que Nick Reiner apuñaló a sus padres dentro de su vivienda en el barrio de Brentwood durante la madrugada del 14 de diciembre de 2025 y luego huyó del lugar. La acusación también señala que en el ataque utilizó un cuchillo.

Nick Reiner fue arrestado esa misma noche, pocas horas después de que los agentes encontraran los cuerpos en la residencia familiar. Desde entonces, permanece detenido sin derecho a fianza, medida que fue ratificada durante la última audiencia.

Rob Reiner y Michele Singer Reiner JEAN-BAPTISTE LACROIX - AFP

La nueva acusación difundida, que revela pocos detalles en un caso que desde su inicio estuvo bajo un profundo secretismo, se conoció mientras el hijo busca acceder a un millonario fondo familiar para contratar a un abogado en el juicio.

Según medios norteamericanos, Nick Reiner busca volver a contratar al abogado penalista Alan Jackson, quien lo representó inicialmente antes de que los hermanos dejaran de financiar su defensa y un defensor público asumiera el caso. Una audiencia sobre esa petición está programada para la próxima semana.

Aún no se hizo público el móvil de los asesinatos, aunque Reiner, que vivía en la casa de huéspedes de sus padres en el momento de los asesinatos, había hablado públicamente sobre sus problemas de salud mental y adicción.

Rob Reiner al lado de su hijo Nick en la gira de prensa de la película Being Charlie, que se estrenó en 2016 y donde trabajaron juntos Captura

De hecho, padre e hijo trabajaron juntos en la película de 2015 Being Charlie, en la que personajes -versiones disimuladas de Rob y Nick- exploraban cómo las drogas podían dañar la relación entre un actor exitoso y su hijo privilegiado.

Rob Reiner, destacado cineasta de Hollywood, era conocido por sus películas clásicas Cuando Harry conoció a Sally, Cuenta conmigo y Cuestión de honor.

Su hijo y presunto asesino deberá comparecer nuevamente para una audiencia preliminar el 15 de septiembre en el Centro de Justicia Penal Foltz.