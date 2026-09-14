L-Gante quedó afuera de MasterChef Celebrity: una foto borrada, rumores y confirmación oficial

Todavía no estrenó MasterChef Celebrity y ya hay una baja. Después de un fin de semana cargado de especulaciones, finalmente se supo que Elián “L-Gante” Valenzuela no será parte de esta nueva edición del reality de cocina.

Tras la finalización de Gran Hermano: Generación Dorada, la vuelta de MasterChef Celebrity es inminente. Si bien la fecha de estreno aún no fue confirmada, ya confirmaron quiénes son los 24 famosos que serán parte de esta temporada por la pantalla de Telefe. Sin embargo, el día viernes comenzó a circular el rumor de que L-Gante había sido dado de baja del certamen, ya que su foto no aparecía junto a las del resto de los participantes en la cuenta de Instagram del programa.

Durante la mañana de este lunes, Agustín Rodríguez -abogado de Valenzuela- habló con LA NACION sobre el motivo por el cual el músico no sería parte del reality y aseguró que se debe a un tema de agenda, debido a la cantidad de shows que tiene pautados para los próximos meses. “Se debería definir hoy, están arreglando un tema de fechas”, dijo el letrado esperanzado con el hecho de que su cliente pudiera acomodar su situación.

“El día decisivo es hoy. El fin de semana empezaron versiones porque habían publicado todos los participantes de MasterChef y no estaba la imagen de L-Gante (…). Tiene que ver con los contratos y las giras de L-Gante. El primer día de grabación de él iba a ser el jueves pero parece que el viernes ya tiene que estar saliendo de gira a Europa, entonces ya no hay posibilidades de seguir grabando”, contó en la misma línea Daniel Ambrosino este mediodía en Intrusos.

El RKTour de Valenzuela pasará por países como España, Turquía, Uruguay (donde hará seis shows) y Bolivia, además de la fecha pautada para el 16 de octubre en Buenos Aires. “Todas estas contrataciones ya las tenía de antes. Cuando empezaron las negociaciones, MasterChef se empezaba a grabar a partir de octubre y daban las fechas; al adelantarse se les complicó”, explicó el periodista de América.

“Es un tema contractual. Telefe lo quiere y la relación es excelente”, advirtió.

Ante las consultas recibidas, queremos informar que

L-Gante no formará parte de esta edición de MasterChef Celebrity. — TelefePrensa (@Telefeprensa) September 14, 2026

Según pudo saber LA NACION, este lunes al mediodía Telefe y L-Gante no llegaron a un acuerdo. Algo que inmediatamente fue comunicado por la señal de Martínez a través de su cuenta de X: “Ante las consultas recibidas, queremos informar que L-Gante no formará parte de esta edición de MasterChef Celebrity”, aclaró la emisora cerrando así las especulaciones al respecto.

La incorporación de L-Gante al reality de cocina generaba una especial curiosidad por la relación que lo unía a Wanda Nara, la conductora del ciclo. El músico y la mediática iniciaron su romance en 2023 y, luego de varias idas y vueltas, anunciaron su separación en abril del año pasado. Sin embargo, pese a algunos reproches deslizados en entrevistas, parece haber mucho cariño entre ellos.

Telefe confirmó la semana pasada a los 24 participantes de la nueva edición de MasterChef Celebrity. Alejandro Lerner, Campi, China Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, Elizabeth Vernaci, Grego Rossello, Hernán Coronel, Juli Poggio, Julieta Nair Calvo, Karina Mazzocco, Lizy Tagliani, Luciana Geuna, Luck Ra, Marta Fort, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Pablo Giralt, Pablo Migliore, Pachu Peña, Paula Trápani, Rocío Robles y Sebastián Presta son los famosos que se prestarán a cocinar frente a cámaras. Si bien L-Gante formaba parte de esa lista, finalmente su nombre quedó afuera y ahora queda definir quién tomará su lugar.

El jurado, en tanto, contará nuevamente con Damián Betular y Germán Martitegui, pero ya no con la presencia de Donato De Santis: en su lugar estará la pastelera y empresaria Maru Botana.

Con la colaboración de Nieves Otero.