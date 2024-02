escuchar

Judith Godrèche, actriz y directora de origen francés interpuso una demanda penal por violación contra el cineasta galo Benoît Jacquot, según publicó el diario Le Monde.

Godrèche y Jacquot se conocieron cuando ella era una adolescente de 14 y él tenía 39. Conforme a las leyes francesas la denuncia fue presentada ante la Brigada de Protección Juvenil. En ella, la actriz acusó al director de “depredación” y “violación de una menor de 15 años mediando abuso autoridad” por la relación profesional que los unía en aquel entonces.

“ Es la primera vez en toda mi vida que lloré por mí misma, por esta niña abusada ”, afirmó Godrèche al periódico francés. Mientras Jacquot negó las afirmaciones efectuadas por la actriz y afirmó a ese mismo medio que los unía relación “amorosa”.

Benoît Jacquot, de 77 años, es uno de los cineastas más famosos de Francia, considerado el heredero del cine de la Nueva Ola, con más de 30 películas en su haber. Su trabajo de 2013, Adiós a la reina, ganó tres premios César, el equivalente francés de un Oscar. A lo largo de su extensa carrera trabajó con varios de los actores más conocidos de Francia, incluidos Catherine Deneuve, Isabelle Huppert y la estrella de La Playa, Virginie Ledoyen.

Godrèche y Jacquot se conocieron en 1986 en el set de su película Les Mendiants, que se estrenó dos años después. A pesar de la diferencia de edad de 25 años, comenzaron una relación que duró seis años, tiempo durante el cual la actriz dice que estuvo “en las garras [de Jacquot]” . No fue la única película del cineasta en que participó la actriz, también protagonizó el film La Desenchantee en 1990.

La actriz inició su carrera en 1985 interpretando a la hija de Claudia Cardinale en el film L’été prochain, de Nadine Trintignant. Es conocida por sus interpretaciones en más de 50 películas; entre las más emblemáticas se encuentran: El hombre de la máscara de hierro, junto a Leonardo DiCaprio, estrenada en 1998, Lenguas de doble filo, Potiche, Noche de Locura, Under de Eiffel Tower.

“ Es una historia como las historias de niños que son secuestrados y crecen sin ver el mundo, y no pueden pensar mal de su captor ”, escribió Godrèche antes de una audiencia que tuvo lugar hoy en Francia. “Me hubiera gustado que Benoît aceptara ser mi amigo, no tenerme, no quería su cuerpo. Muy rápidamente me dio asco”, sentenció la artista, según informó Le Monde.

En enero la actriz comenzó a postear en Instagram su descargo haciendo alusión al caso: “La niña que habita en mí ya no puede callar ese nombre. Se llama Benoît Jacquot (...). Ahora me amenaza con denunciarme por difamación”.

Por su parte, Jacquot, en un documental de 2011, había mencionado la relación que lo unió a Godrèche como “una transgresión”.“ Una chica como ella, que tenía 15 años, y yo 40, (yo) no tenía derecho ”, declaraba el director en ese momento.

El cine francés no ha sido la excepción y varias actrices y trabajadoras del sector se han sumado al movimiento #MeToo iniciado en los Estados Unidos. Entre los casos con mayor resonancia se encuentran las múltiples denuncias contra el actor Gérard Depardieu y contra el director Nicolas Bedos, cuyo juicio por agresión sexual inicia esta semana.

LA NACION

Temas Me too