Las escenas de sexo son una parte esencial en muchas películas. Pero en algunos casos, los actores y actrices pueden llegar a sentirse incómodos a la hora de filmarlas. Y con mayor razón si se interpretan delante de un enorme equipo técnico. Aunque pueda parecer que interpretar una escena íntima entre una pareja en la vida real sea más fácil, no siempre es así. Es el caso de Ewan McGregor y Mary Elizabeth Winstead, que recurrieron a la ayuda de un coordinador de intimidad durante la grabación de la serie que protagonizan para Paramount+, Un caballero en Moscú (verá la luz en mayo), basada en el best seller de Amor Towles. Estas figuras, que ya forman parte de muchos equipos de set en la industria, se han convertido en poco tiempo en una parte indispensable de los mismos, pues ayudan a superar la incomodidad de las escenas íntimas entre los implicados y asegurarse de que las necesidades de la trama y los límites de los actores sean cuidados en igual medida. El actor ha reivindicado esta presencia durante una entrevista con Times Radio: “Son necesarios. Se trata de un equipo, y es raro estar desnudo frente a la gente y la cámara”.

Aunque en un primer momento la pareja, que contrajo matrimonio hace dos años y mantiene una relación sentimental desde 2017, se negó a ser guiada por este tipo de figura, finalmente se animaron. “Si estuvieras haciendo una escena de baile, tendrías un coreógrafo. Es una parte importante del trabajo ahora, porque es alguien con quien el director y los actores pueden ponerse de acuerdo”, reflexiona durante su entrevista. Además, el actor dice haberse sentido mucho más cómodo después de las clases; tanto con el equipo como con su propia mujer.

Estos coordinadores de intimidad surgieron con fuerza en 2018 como respuesta al movimiento Me Too, que puso encima de la mesa la vulnerabilidad de las mujeres en la industria del cine. El protagonista de Moulin Rouge ha incidido en esto, sobre todo para proteger la intimidad de las actrices más jóvenes. Unas palabras que desvelan que el actor también siente preocupación por sus hijas, Clara (de 28 años) y Esther (de 22), que trabajan también en la industria. “”Mi hija [Esther] tiene 22 años. Si un director mayor y famoso se acerca a una chica de 22 años y le dice: ‘Quiero que estés desnuda en esta escena’, esa actriz podría pensar: ‘Tengo que hacerlo, mi carrera podría depender de ello“”, ejemplifica durante su entrevista. Además de compartir que podrían sentirse insatisfechas con las escenas de desnudo a lo largo de sus carreras: “Cinco años después de eso puede mirar atrás y preguntarse: ‘’¿Por qué estoy desnuda en esta escena?“”.

El trabajo de un coordinador de intimidad no es solo el de coreografíar la escena de sexo junto al director y al director de fotografía. Es multifuncional: consiste en acompañar a los actores y actrices en las secuencias de desnudos o sexo para garantizar que se rueden de forma adecuada y que los intérpretes consientan a la propuesta de los realizadores. Además, también se preocupan por cuestiones técnicas y muy explícitas: que los genitales no salgan en cámara y que estén protegidos. “Si tu escena necesita a veinte personas en una orgía y es necesario para tu historia, estupendo, pero rodémosla de manera profesional. Lo tenés que contar desde el momento en que hacés el casting, no soltárselo al intérprete ya en el rodaje, que es algo que pasaba mucho antes. Y una vez que estemos rodando, hagamos bien todo el protocolo”, afirmaba a EL PAÍS el español Enric Ortuño, coordinador de escenas de sexo en trabajos como Los Bridgerton o Adult Material, en noviembre de 2021.

McGregor, de 52 años, y Winstead, de 39, coincidieron durante las grabaciones de la serie Fargo, momento en el que ambos estaban casados con otras personas. “Mucha gente diría: ‘Oh, no todas las parejas funcionan bien juntas’. Para mí eso es difícil de imaginar, porque con Ewan es todo lo contrario -celebró la actriz-. Trabajar con un actor con el que tenés esa conexión inmediata… no hay ningún bloqueo que superar, no hay nada que resolver. Está ahí, es simple y puro. Fue increíble”.

El actor escocés rompió con su exesposa, Eve Mavrakis en mayo de 2017. Tras 22 años juntos y cuatro hijas en común, en octubre de ese año el intérprete anunciaba su separación solo unas pocas horas antes de que The Sun publicase unas fotos en las que aparecía besándose con Mary Elizabeth Winstead. Ese mismo mayo, ella anunciaba la separación con su entonces marido, Riley Steams. Pronto se vieron envueltos en una gran cantidad de críticas, incluso de las propias hijas de McGregor. Un revuelo mediático que no consiguió terminar con la relación: los actores se daban el “sí, quiero” en abril de 2022.