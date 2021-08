La admiración de Jennifer Aniston por Jennifer Lopez, “a punto de arder” y una drástica decisión por el Covid-19

Jennifer Aniston lleva muchos años caminando por las alfombras rojas del mundo. Sin embargo, todavía no logra sentirse cómoda cuando atraviesa una. La estrella reveló durante una entrevista que posar frente a cientos de fotógrafos la hace sentir un poco fuera de lugar y que le gustaría ser más como una de sus tocayas: Jennifer Lopez.

“Tu estilista te dice: ‘Nunca hagas esto, haz siempre esto’, y yo pienso: ‘¡Eso se siente raro!’. No sé como pararme en una alfombra roja, pero lo hago lo mejor que puedo”, dijo en diálogo con la revista InStyle, de cuya tapa será protagonista durante el mes de septiembre.

En ese sentido, hay una estrella latina a la que Aniston admira por su seguridad a la hora de desfilar ante la mirada del mundo: la gran JLo. “Quiero saber qué es lo que le da esa mirada como si estuviera a punto de arder. Es increíble”, expresó con admiración. “Está como a punto de enojarse con alguien, pero es simplemente hermosa. Se la ve como diciendo, ‘No puedo creer que estoy aquí’. Y lo peor es que no creo que esté intentando hacer eso a propósito, se levantó de la cama de esa manera. Es toda una artista”.

A pesar de la incomodidad del momento, en sus más de 20 años de carrera, la actriz encontró una forma de sentirse segura, simplemente “conectando con aquellas personas que sostienen la cámara” cada vez que pasa frente a ellos. “A algunos de ellos los conozco desde hace mucho tiempo, así que les digo hola”, contó. “Si logro tener una interacción honesta con alguien, se vuelve todo más fácil”.

Una drástica decisión para protegerse del coronavirus

“Hay una gran cantidad de personas que son anti vacunas o que simplemente no escuchan sobre lo que pasa, y es una verdadera vergüenza”, dijo la ganadora del Globo de Oro durante la entrevista, al hablar sobre el Covid-19. “Yo perdí algunas personas de mi rutina diaria porque se niegan a vacunarse, o no te dicen si lo hicieron o no. Es realmente una pena”, agregó.

La actriz está convencida de que al vivir en comunidad, todos somos responsables por el otro. “Considero que es una obligación moral y profesional informar sobre el tema, ya que no todos estamos aislados y además nos testeamos todos los días. Es complicado, porque todo el mundo tiene derecho a tener su propia opinión, pero muchas opiniones solo están basadas en el miedo o la propaganda”, expresó Aniston, quien desde el comienzo de la pandemia se propuso concientizar sobre los cuidados para evitar la propagación del virus.

A principios de mayo, la protagonista de Friends contó a través de su cuenta de Instagram que había recibido las dos dosis de la vacuna. “Completamente vacunada y se siente muy bien”, escribió al publicar una foto suya mirando hacia arriba y con los brazos abiertos. “En los Estados Unidos somos extremadamente suertudos y privilegiados de tener acceso a las vacunas contra la Covid-19 durante este momento”, expresó. Y agregó: “Desafortunadamente ese no es el caso en otras partes... Tal como saben, la salud de una sola persona nos afecta a todos. No dejo de pensar en aquellos que no quieren o que no tienen la oportunidad de vacunarse para abrazar a sus amigos y su familia”.

Es una cuestión de cabellera

Desde sus años en Friends, el pelo de Jennifer Aniston se convirtió en un ícono de Hollywood. “Me gusta cualquier cosa que se vea natural, como si estuviese en la playa y con algunas ondas”, dijo antes de elogiar a su estilista, Chris McMillan, quien la acompaña hace años. “Cada vez que me hace algo me encanta”.

“Cuando me dejan a mi sola para manejar el pelo, sin Chris a mi lado, termino con un peinado griego y es simplemente Roseanne Roseannadanna”, dijo haciendo referencia al personaje de Saturday Night Live’s Weekend Update, que se emitía a finales de los 70.

McMillan trabaja con Aniston desde hace más de 20 años y es el responsable del famoso “Rachel”, el corte de pelo que llevaba su personaje en Friends y que se volvió popular en los 90. “Me hice ese corte de pelo y dije: ‘Esto es increíble’, y luego me quedé con este mechón encrespado en la cabeza, porque no tenía ni idea de cómo hacer lo que él hacía”, bromeó la actriz años atrás al hablar sobre el icónico peinado. “Nadie parece saber cómo hacer lo que hace Chris. Y me di cuenta de que eso se llama crear seguridad laboral”.

“A veces me pregunto si Chris es más bien un sanador encubierto, más allá de un estilista. Él hace que todo el mundo se sienta mejor, al mismo tiempo que logra que se vean mejor”, agregaba sobre su amigo.

