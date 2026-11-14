María Becerra en el Movistar Arena: un viaje por sus cuatro alter egos, invitados sorpresa y un anuncio muy especial

Nadie puede negar que María Becerra atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Convertida en una de las cantantes argentinas con mayor proyección internacional y con una identidad artística que no deja de reinventarse, la intérprete vuelve a reafirmar su poder de convocatoria con Quimera Tour; una gira que ya pasó por Uruguay, Perú y que este viernes acaba de desembarcar en el Movistar Arena con la primera de sus diez fechas. La última acaba de anunciarse para febrero de 2027.

Este espectáculo ya tuvo una de sus postales más importantes el año pasado en River Plate. Sin embargo, esta vez el desafío de Becerra fue trasladar al estadio de Villa Crespo el universo de Quimera, ese álbum que lanzó en 2025 y al que define como el más ambicioso de su carrera. ¡Y vaya que lo logró! Con una propuesta inmersiva que excede los límites de un recital convencional y una estructura dividida en cinco capítulos, “La nena de Argentina” encontró en la música, la actuación y el despliegue visual sus principales herramientas para contar una historia: la de una artista que se animó a explorar sus distintas personalidades para, finalmente, reencontrarse consigo misma.

Maria Becerra presentó su disco Quimera Javier Rogoski

Un concierto con tintes teatrales

Ya desde el ingreso se respira un clima distinto a cualquier recital. La disposición del espacio anticipa que lo que sucederá en las próximas dos horas y media poco tiene que ver con un concierto convencional. En lugar del escenario frontal, hay una plataforma en medio del campo a la que se llega a través de una gran pasarela. Sobre ella, una esfera circular suspendida en el aire sirve de pantalla. La estructura en 360 grados, que se extiende en cuatro direcciones, está pensada para que la anfitriona se desplace por los distintos extremos; logrando así mayor cercanía con su público.

A las 21.08 las luces del estadio se apagan dando paso a un grito ensordecedor. Los músicos entran por la extensa pasarela y se ubican en los extremos inferiores de la tarima central mientras un video muestra a la protagonista de la noche volando por la ciudad. Su aterrizaje en el Movistar Arena es inminente y, con un sincronismo sorprendente, Becerra sale de la pantalla para descender con un arnés sobre la inmensa plataforma. En realidad, la que acaba de tocar tierra es Shanina; uno de los cuatro alter egos que la compositora creó para este disco.

Maria Becerra, junto a Ángela Torres Javier Rogoski

Las cuatro caras de María

Con una estética inspirada en el animé y el manga, Shanina abre la puerta a un universo atravesado por el enamoramiento, la ilusión y el desencanto. Allí, entre juegos de luces, burbujas y pirotecnia, encuentran su lugar canciones como “Ramen para dos”, “Ojalá” y “Hasta que me enamoro”.

De ahora en más cada segmento propondrá una atmósfera diferente. La voz del psicólogo Gabriel Rolón funcionará como nexo entre las distintas historias, ayudando a introducir cada personaje y su mundo de emociones. En las transiciones, también estarán aquellos músicos que se apropiarán por unos instantes del escenario, intentando entretener a los presentes, mientras Becerra cambia de piel.

Maite, una oficinista atravesada por la ausencia de su padre, las exigencias personales y la necesidad de perdonar, es la segunda en aparecer en escena. Con ella, el espectáculo cambia de tono y deja espacio para una faceta más sensible.

La primera invitada de la noche, Ángela Torres, aparece para entonar “Recuerdo que nunca existió” y la platea explota de emoción. “Desafiando el destino”, “Corazón vacio” y “Que tú me quieras” son algunos de los temas que siguen y que hacen que la interpretación vocal y la expresividad corporal adquieran especial relevancia.

El Movistar vuelve a encenderse con la llegada de Gladys, quién le aportará el costado más popular y festivo a la noche. Con la cumbia como identidad musical, este personaje viene a conectar con las raíces de la cantante, con los almuerzos familiares de los domingos y con esa fuerza y resiliencia de quien, aún en la adversidad, nunca baja los brazos. Y si “Amor de mi vida” y “Miénteme”-hit que Becerra comparte con Tini Stoessel- no dejan a nadie en su butaca, la aparición de Ariel Pucheta de Ráfaga para cantar “Mentirosa” y “Adiós” convierten al estadio en una verdadera fiesta.

Gladys, uno de sus alter egos Javier Rogoski

Los cruces entre ficción y realidad llegan durante la interpretación de “7 vidas”, la cortina musical que Becerra compuso para la serie En el barro. Con una Gladys tras las rejas el show propone una referencia directa al personaje que la artista interpreta en la historia de Netflix.

La presentación de JoJo es, sin dudas, la más excéntrica y audaz de la noche. La cantante aparece montando un escorpión de escala gigante, reforzando el carácter teatral del concierto. Pero a la hora de interpretar “Sexo es la moda” esta muchachita -de espíritu desinhibido y provocador- tiene preparada otra sorpresa: un desfile inclusivo que se lleva todos los aplausos. No sólo por el mensaje que deja sobre la pasarela sino porque, entre la diversidad de sus modelos, hay muchos rostros conocidos: Martita Fort y Eva De Dominici son las más ovacionadas.

“Los quiero a todos saltando”, grita la anfitriona antes de entonar “Hace calor” y que explote fuego por todos lados. El recorrido continua con temas como “Qué más pues”, “Cuando te vi” y “Automático” convirtiendo al Arena de Villa Crespo en una verdadera fiesta.

María X María

Exactamente dos horas después del inicio del show, la puesta teatral llega a su fin para dar lugar a una Becerra auténtica, una Becerra que por fin enfrentará al público sin máscaras. “Ellas entienden que no eran enemigas, que eran fragmentos del mismo cuerpo. Ya no hay ruido, ni máscaras, ni personajes, solo ella y María”, dice Rolón dejando entrever que las historias, las experiencias y las emociones narradas con anterioridad eran parte de la propia artista.

Vestida de blanco, quién este año fue elegida para cantar el himno nacional en la final de la Copa del Mundo aparece sobre el escenario y, por primera vez, habla con su gente despojada de cualquier caracterización: “Espero que esta noche esté valiendo la pena para ustedes tanto como lo está valiendo para nosotros”, dice emocionada mientras da inicio a otra dimensión, una en la que a través de sonidos como “Slow it Down”, “Pierdo la cabeza” y “Así” hablará de su amor con el cantante J Rei y también del dolor que atravesó cuando tuvo un embarazo ectópico que puso en peligro su vida.

“Como a mí me encanta darles sorpresas, esta noche tengo una muy, muy especial. Es un sueño hecho realidad para mí también poder cantar junto a él”, confiesa antes de presentar a Nahuel Pennisi, su otro gran invitado, con el que interpretará “Tatu” y la versión acústica de “Universo Paralelo”.

Una propuesta de casamiento entre el público presente interrumpe el ritmo del show y se roba la atención de Becerra por unos minutos. Y cuando la noche parecía estar llegando a su fin con los últimos acordes de “Mi amor” (canción que interpreta junto a su novio), la artista vuelve a hacer lo que mejor sabe: dejar boquiabiertos a todos sus fanáticos. “Un mundo donde exploré quién fui, quién soy y todo lo que todavía puedo llegar a ser. Ese mundo se llamó Quimera. Y si hoy estoy acá, si llegué hasta este lugar es porque ustedes caminaron conmigo. Quimera siempre va a vivir en mí y en todos ustedes. Pero crecer también es animarse a cambiar y hoy siento que algo en mí vuelve a despertar. Vuelvo a encontrarme con aquella María que soñaba con todo esto pero también con la mujer que soy después de tanto camino recorrido. Gracias por crecer conmigo, por estar en cada etapa, por hacer que cada versión de mí tenga un lugar en esta historia”, expresa su voz en off ante un estadio que, por primera vez, hace silencio.

“Y ahora me gustaría preguntarles algo: después de haber conocido todas mis versiones, ¿están listos para descubrir todo lo que todavía no conocen de mí? ¿Están listos para este nuevo universo? Bienvenidos a mi nueva era, bienvenidos a Lure”, lanza antes de salir a escena por última vez y presentar en exclusiva el primer single de su nuevo álbum.