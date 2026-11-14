Los cinco cruces más picantes entre Wanda Nara y la China Suárez

A una semana de que Wanda Nara tocara la puerta de la “casa de los sueños” y se enfrentara a Mauro Icardi tras presuntamente haber recibido un llamado de ayuda de su hija Francesca, que se encontraba con él, continúan saliendo a la luz detalles de lo que fue una violenta discusión que incluyó además la intervención de sus actuales parejas. El viernes 13 de noviembre se filtró un video que mostraría una intensa discusión y cruce de insultos de la conductoraa María Eugenia “la China” Suárez. Sin embargo, ella aseguró que las imágenes fueron editadas para beneficiar a la actriz.

Este sábado, Suárez publicó una publicidad que hizo en su infancia a modo de descargo. La actriz recuperó esa imagen para hablar de su trayectoria y devolverle a Nara los insultos. Wanda contestó momentos después por la misma vía. Volvieron así al lugar donde empezó todo hace cinco años cuando una historia de Instagram puso bajo la lupa el matrimonio de la conductora con Mauro Icardi.

La China Suáre vs.Wanda Nara, la pelea continúa (Foto: Instagram @sangrejaponesa / @wanda_nara)

Entre aquel primer posteo y la discusión frente a la propiedad de Icardi hubo declaraciones en televisión, indirectas y versiones sobre qué relación tenían antes de que estallara el escándalo.

Octubre de 2021: la historia que encendió el “Wandagate”

El 16 de octubre de 2021, Wanda publicó una frase que iba a quedar ligada al comienzo del conflicto: “Otra familia más que te cargaste...”. La historia no llevaba nombre, pero las versiones sobre un acercamiento entre Icardi y la China pusieron a la actriz en el centro de la conversación.

Cuatro días más tarde, Suárez publicó su propio descargo. Cuestionó que el costo público recayera sobre las mujeres y sostuvo que, en las situaciones a las que aludía, los hombres fueron quienes le habían dicho que estaban separados. Cada una dejó su versión en Instagram, donde empezó a tomar forma lo que se conocería como el Wandagate.

Enero de 2025: una llamada a LAM y un “Buenas noches”

En los primeros días de 2025, Wanda salió al aire en LAM y aseguró que había visto mensajes que la China le había enviado a L-Gante, su entonces pareja.

Wanda Nara y L-Gante tuvieron un vínculo con varias etapas que comenzó de manera informal en 2022 y se oficializó públicamente en noviembre de 2024. Su noviazgo formal duró aproximadamente dos meses, hasta su separación en enero de 2025 Gerardo Viercovich - LA NACION

A los pocos minutos, Suárez publicó una selfie en la que tiraba un beso a cámara, acompañada apenas por un “Buenas noches”. La cercanía entre la llamada y el posteo hizo que se leyera como una réplica. La actriz no mencionó a Wanda ni se refirió a los mensajes. El gesto quedó como una de las indirectas más comentadas de ese tramo de la pelea.

Noviembre de 2025: “Nunca fui amiga de ella”

Ya en pareja con Icardi, la China pasó en pocos días por los programas de Mario Pergolini y Moria Casán. En esa segunda entrevista contó cómo había empezado su vínculo con el futbolista y recordó que, antes de retomar el contacto, habían pasado tres años sin hablar.

Cuando le preguntaron a Wanda por esas apariciones, a la salida de una grabación de MasterChef Celebrity, respondió con un escueto “No hablo más”. Días después, desde Turquía y en diálogo con Puro Show, Suárez puso el foco en su relación con la conductora: “Nunca fui amiga de ella”.

6 de noviembre de 2026: El cara a cara en Nordelta

El enfrentamiento dejó de ser un asunto de posteos y declaraciones televisivas el viernes 6 de noviembre, cuando las dos discutieron frente a la propiedad de Icardi en Nordelta, conocida como “la casa de los sueños”. La grabación se difundió el viernes 13 en Puro Show.

En el fragmento se escucha a Wanda insultar a Suárez. Una vez que las imágenes salieron al aire, la conductora sostuvo que el video estaba editado y que faltaba una parte de la discusión. También dio su explicación en América TV y resumió su posición en una frase: “No tenemos los mismos códigos”.

14 de noviembre de 2026: del video a los descargos

Este sábado, la China respondió en sus historias de Instagram. Publicó una publicidad de cuando era chica y recordó que ya llenaba el Gran Rex, en alusión a los años en que su carrera se repartía entre la televisión y el teatro. La actriz retomó los insultos que se oyen en la grabación y llevó la discusión hacia el origen de la fama de cada una. Wanda contestó también por historias, cuestionó esa versión y volvió a hacer alusiones a la vida privada de Suárez.

Wanda Nara apuntó contra la China Suárez y Mauro Icardi (Foto: Instagram @wanda_nara)

El episodio que había empezado frente a una casa de Nordelta terminó, por ahora, en la misma pantalla en la que se había hecho pública la pelea en 2021.