La anécdota de Roly Serrano con Gerard Depardieu: “Me dio un abrazo de oso”

Con una inmensa trayectoria en cine, teatro y televisión, Roly Serrano es uno de los actores que nunca ha parado de trabajar. Este mediodía, el actor de El Marginal pasó por Es por ahí (con Guillermo Andino y Soledad Fandiño, por América) y, tras recordar algunos de sus trabajos, habló de lo difícil que fue superar la muerte de su esposa, su intento de suicidio y su anécdota cuando conoció a Gerard Depardieu en París.

“Llegue a pesar 190 kilos cuando falleció mi esposa, estuve muy depresivo y como no había logrado suicidarme, busqué otra manera de hacerlo, que fue comer y comer hasta explotar”, comentó el artista ni bien se sentó en la mesa mientras esperaba el plato del día. Tras asegurar que logró bajar de peso cuando se internó en la clínica de Cormillot, Serrano recordó lo duro que fue superar la pérdida de su esposa, que casi lo lleva a atentar contra su propia vida.

“Estuve al borde de tirarme al río y me pasó algo mágico. Siempre supe que tenía ángeles que me cuidaban, tuve muchos accidentes en mi vida y siempre salí ileso. Estaba al borde de la dársena (que el agua está a tres metros) por tirarme, porque era un dolor insoportable, estaba por perder al ser que más amaba en mi vida y de pronto escucho: ‘buenas noches’, giro y veo a un señor. Me dice: ‘que lindo que es tenerlo en el barrio porque usted es un ser muy especial y un gran actor, es un orgullo’. Cuando vuelvo a girar para decirle gracias ya no estaba. No había forma que se metiera detrás de algo, no había manera. O fui yo dentro de mi cabeza que lo imaginé o ese ángel del que siempre hablo me salvó”, contó aún conmovido.

Mientras asegura que no sueña con Hollywood (“A veces como sos latino te ofrecen ser narcotraficante, si hago de malo lo hago en mi país”), Roly recordó cuando trabajó con estrellas internacionales como Michael Caine en Juventud, la película del director italiano Paolo Sorrentino en la que interpretó a Diego Armando Maradona. Tras asegurar que es un “tipo muy humilde” al que invitó a comer un asado, el actor también rememoró el día que conoció a Gerard Depardieu en París.

“Yo estaba haciendo temporada con la obra Casa de muñecas de Chéjov y me vinieron a buscar después de la segunda función porque querían hablar conmigo. Entro a una sala y estaba sentado Gerard Depardieu. ¡Me meé encima! para mi es uno de los mas grosos. Me saludó en francés y me dio un abrazo de oso. Me dijo que le había gustado mucho mi trabajo. Me preguntó cuál era mi sueño como actor y yo le dije que interpretar a Cyrano de Bergerac, una obra que había hecho él y me dijo: ‘Usted seguramente lo haría mucho mejor que yo’”, remató casi sin poder creer la humildad del francés.

Por último, Serrano, quien está a punto de filmar una nueva serie para Amazon, contó que hace unas semanas se vacunó contra el coronavirus. “Tengo 66, me puse la vacuna china. Me parece una tontera esto de estar preguntando con cuál te vacunaste. Cuando te vas a vacunar de otra cosa no preguntas cuál es”, lanzó molesto. Y, enseguida, advirtió que no le tiene temor al virus pero sí mucho respeto. “Me cuido mucho. Tenemos que darle importancia a la vida y cuidar a los otros también”, concluyó quien aprovechó la pandemia para cocinar más, leer y hacer limpieza en su casa.

