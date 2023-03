Pía Slapka y Claudio Rígoli hablaron sobre los rumores de romance: “No estaría mal que suceda”

escuchar

En medio de los rumores de romance que cobraron fuerza en las últimas semanas, Pía Slapka y Claudio Rígoli protagonizaron un intercambio en vivo y no descartaron la posibilidad de un encuentro entre ambos.

Al aire, el periodista y la modelo mostraron gestos de complicidad y abordaron de lleno las versiones que apuntan al posible comienzo de una relación entre ellos. Rígoli salió en comunicación telefónica para el programa La Tarde del 9, que conduce Slapka, y no evadió las preguntas del panel.

El conductor, que días atrás había visitado el piso en vivo, halagó a la modelo y se mostró abierto al amor. En tanto, la modelo rompió el hielo y dio pie a un picante intercambio que no esquivó el periodista. “Me voy a sumar a lo que dijeron de tu físico, obviamente [al margen de] toda tu trayectoria, tu labor, cuando salió esta noticia, me llegaron muchos mensajes y me dijeron: ‘¡Qué bien! La verdad que te felicito’. No sé por qué la gente me felicita, pero como que les gustó la pareja”, reveló Slapka, a lo que Rígoli respondió: “Yo creo que no está nada mal, en caso de que sucediera”.

Slapka redobló la apuesta y continuó: “Yo siempre te halagué. Me acuerdo que te cruzaba por los pasillos cuando hacía El show creativo y decía: ‘¡Qué buen mozo este hombre!’, pero yo era muy chiquitita, pero ahora crecí”.

Frente a las preguntas respecto de si podría sentirse atraído por la conductora, el periodista expresó: “Tonto sería el hombre que no dijera que Pía es una mujer hermosa. Y me han comentado porque no la conozco en profundidad, ya que no hemos charlado mucho en todos estos años, me han hablado de que es muy buena gente”.

La modelo de 39 años siguió con el juego y retrucó: “Vos tenés como un aura que impone cierto respeto, admiración al mismo tiempo, misterio. Me da la sensación de que sos un hombre misterioso, Clau”. “No creo ser misterioso. Heredé la forma de caminar de mi viejo, siempre me lo han dicho, tranquilo, armonioso, es como mi personalidad también”, comentó el comunicador de 63 años.

En esa instancia de la conversación, el periodista Tomás Dente intervino para profundizar respecto a la posibilidad de una cita entre ellos. “Sabés que sos un tipo súper deseado...”, mencionó primero el conductor y continuó: “¿Estás en un momento en el que te gustaría conocer a una mujer? ¿Estás permeable para abrir tu corazón?”

Sin rodeos, Rígoli abrió las puertas a una nueva oportunidad para el amor: “Yo estoy solo desde hace un tiempo. No estoy esperando ni buscando ni nada por el estilo. Las cosas, cuando suceden, suceden porque suceden. No ando buscando estar en pareja. Si sucede, que la vida me sorprenda”.

Días atrás, Rígoli había participado como invitado en el programa conducido por Slapka, en donde ella lo recibió con una presentación que hizo ruborizar al conductor: “Yo me voy a parar porque lo voy a ir a buscar. Me voy a poner prolijita porque él siempre está impecable, impoluto, perfumado. Es buen mozo, hay que decirlo, chicas. Es buenmocísimo, gran profesional. Es el más antiguo de Canal 9, desde el año 1987 que trabaja en el canal”.

Durante el programa, el conductor repasó su exitosa carrera profesional y también se refirió a la forma en que la imagen física interfiere en la carrera por el éxito. En su caso personal, afirmó: “Siempre antepuse la capacidad de trabajo, lo otro es subjetivo, cómo te ven las otras personas. Nunca me pareció inteligente poner en prueba la belleza física que puede llegar a tener alguien”.

Y prosiguió con su reflexión: “Si me preguntás si por ahí facilita las cosas, lamentablemente tengo que decirte que sí, pero no es la valoración que hay en mi interior. Te soluciona o te facilita el camino de ahora, pero en el transcurrir del tiempo, si no tenés la capacidad para hacer este trabajo, fuiste. Siempre preferí el prestigio al éxito y el prestigio lo lográs en años”.

LA NACION