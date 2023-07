La China Suárez habló de la foto de Pampita paseando con su hija, Magnolia

escuchar

Durante el fin de semana, las redes sociales se revolucionaron cuando comenzó a circular una foto de Pampita paseando en un shopping porteño junto a Magnolia, la hija más grande de Benjamín Vicuña y la China Suárez. Horas después de que la imagen se volviese pública, la actriz hizo referencia a la misma y explicó el motivo detrás de esta.

“ Pampita con Magnolia en el Paseo Alcorta. La nena se ve que la adora. Del lado de la vida de Pampita siempre”, escribió la mujer que le compartió la foto del paseo a la cuenta de Instagram Gossipeame. En la imagen también se puede ver a Benicio, el menor de los tres varones que la modelo tuvo con Vicuña.

Esa misma noche, La China habilitó una caja de preguntas en sus historias de Instagram para responder las inquietudes de sus fanáticos. “Tu hija estaba en un shopping con la mamá de sus hermanos, ¡qué bien que tengan esa relación!”, comentó una seguidora,

Con una foto tomada en ese mismo paseo -probablemente enviada por Pampita a la actriz para mostrar que la niña la estaba pasando bien- Suárez explicó el motivo de la salida. “ Sí, somos familia y me encanta la relación que tienen mis hijos con sus hermanos. Todos los adultos de esta familia priorizamos a los niños ”, escribió.

La China Suárez habló de la salida que Magnolia hizo junto a Pampita

Hace unas semanas, durante una entrevista, Pampita habló sobre el vínculo que hoy mantiene con la protagonista de ATAV luego de los conflictos que marcaron el inicio de la relación entre Suárez y Vicuña, por una presunta infidelidad por parte del actor. “No concibo otra manera de tener una familia si no es que nos amemos entre todos, en todas las circunstancias”, afirmó en diálogo con la periodista Maru Leone de Implacables (Canal 9). “Nos llevamos muy bien y estamos todos comunicados”, afirmó Ardohain.

“Tenemos una red de apoyo para los chicos, para todas las cosas. Obviamente, va a haber muchos cumpleaños, eventos, comuniones; muchos momentos que vamos a tener que compartir y me parece que los chicos van a estar muy orgullosos de todos nosotros, los adultos”, agregó.

A esta gran familia ensamblada también se suma Nicolás Cabré, quien tiene buena onda con los hijos de su ex y hermanos de su única hija, Rufina. A comienzos de este año, en su cuenta de Instagram, La China compartió un video de una tarde de plaza del actor con su niña y Amancio. “¿Es Pablo Marquesi en el sube y baja o qué?”, escribió la ex Casi Ángeles haciendo referencia al popular personaje que interpretó Cabré en Son Amores. En las imágenes se veía a los dos niños riéndose.

Ese video fue inmediatamente replicado por el actor en su propia cuenta. “Me estaba divirtiendo más yo que ellos”, afirmó ante sus seguidores.

Eugenia también reveló que está soltera

Esta no es la primera vez que Eugenia abre la caja de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram. Días atrás, mientras respondía inquietudes de sus seguidores, una persona le hizo una pregunta con respecto a sus hijos, sus ex y la posibilidad de que encuentren nuevamente el amor: “¿Te duele cuando tus ex forman nuevas parejas? Por tus hijos lo digo. ¿Te da miedo de que los traten mal?”.

Para sorpresa de algunos, su respuesta fue muy explícita y no dejó lugar a duda. “Confío plenamente en el criterio de los padres de mis hijos”, aseguró la artista y continuó: “Jamás permitiría que alguien los tratase mal”. Sus palabras no dejaron lugar a duda y de esta manera volvió a dar cuenta que respeta a sus exparejas y que coinciden en que lo más importante siempre son los niños.

En la misma tanda de preguntas y respuestas, la exCasi Ángeles también reveló que pronto se irá de vacaciones con sus tres pequeños: Magnolia, de cinco años, Amancio, de dos, y Rufina, de nueve. También calló todos los rumores de romance asegurando que está “soltera y feliz”.

LA NACION