Sin querer, la China Suárez mostró por primera vez su pancita de embarazada

La actriz mostró su pancita sin querer, mientras evadía a la prensa al llegar a Buenos Aires después de pasar algunos días en Chile

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de marzo de 2020 • 14:57

La China Suárez llegó el lunes al Aeropuerto Internacional de Ezeiza junto a Benjamín Vicuña y su hija Magnolia , tras haber estado algunos días en Chile. Mientras caminaban juntos rápidamente fueron interceptados por la prensa, y las cámaras de Intrusos captaron a la actriz vestida con un mono blanco que dejó ver su pancita por primera vez .

Durante la semana pasada circuló el rumor de que la pareja está esperando un varón, así que una vez más, Suárez habló con la prensa un tanto incómoda y no se quedó callada cuando el notero le hizo la pregunta más comentada: "¿Es verdad que se viene un varoncito?". La actriz le respondió de forma contundente: " No quiero sentirme presionada" ; y después de la insistencia volvió a contestar: "¿Para qué me preguntan si ustedes ya confirmaron todo?".

La protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza , siguió caminando hacia el estacionamiento y esquivó todas las preguntas con la misma respuesta: "Estamos muy bien". Luego llegó el turno del actor chileno, quien también recalcó que es demasiada la presión mediática en torno al embarazo y se negó a dar detalles: "Sólo estoy muy agradecido porque tengo mucho trabajo, gracias a Dios".

Cuando ambos se liberaron de la prensa se relajaron y se dispusieron a guardar el cochecito de Magnolia en el baúl del auto; allí fue cuando la actriz se agachó y dejó ver su pancita, que resaltaba gracias al mono blanco que lucía y la campera de cuero con estrellas, que no cubría por completo su abdomen.

Las primeras imágenes de la China Suárez dejando al descubierto su embarazo Crédito: Captura de TV

Suárez cumplió 28 años hace pocos días y decidió festejarlo con una torta inspirada en su vida: "Igual que mi vida: llena de perros y niños "; y este detalle llamó la atención de sus fanáticos en las redes. Recordemos que hace un mes fuentes cercanas a la pareja le confirmaron a LA NACIÓN que los actores están esperando su segundo hijo juntos .