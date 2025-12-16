La China Suárez compartió una salida con Icardi en Turquía y generó polémica con su look

María Eugenia ‘la China’ Suárez y Mauro Icardi atraviesan meses llenos de celebraciones y así lo muestran desde sus redes sociales. Luego de que el pasado 29 de noviembre cumplieran un año de novios y mientras se preparan para recibir los festejos de Fin de Año, la pareja disfrutó de la víspera de la Navidad en el otoño turco; sin embargo, el outfit de la actriz se robó toda la atención.

La madre de la China Suárez y dos amigos de la actriz disfrutan de su estadía en Turquía (Foto: Instagram/@mauroicardi)

Con una serie de imágenes desde su cuenta de Instagram, donde acumula 7.7 millones de seguidores, la China dejó ver el almuerzo con el que se deleitó junto a su madre, Marcela Riveiro, el futbolista y dos amigos. En la primera fotografía, se la vio en la terraza de un restaurante; en la segunda, parte de los platos típicos de Turquía que consumieron; en la siguiente, una foto junto a su enamorado; mientras que en la última, un paseo en crucero por el Estrecho del Bósforo al atardecer, el cual divide a Estambul en sus partes europea y asiática.

La China Suárez se deleitó con un almuerzo en la Turquía otoñal (Foto: Instagram/@sangrejaponesa)

La China Suárez disfrutó de un almuerzo en Turquía, acompañada de su madre y dos amigos (Foto: Instagram/@sangrejaponesa)

Pero lo que más debate generó fue la vestimenta que la ex Chiquititas lució para la ocasión, donde fusionó el estilo elegante y dramático, con una inspiración posiblemente victoriana o vintage: una chaqueta oversize de color marrón y una camisa con un cuello alto y voluminoso estilo jabot, que se ata en un gran moño o lazo bajo el mentón, lo que aportó mucho volumen y textura. Para complementar el look eligió lucir el pelo atado y lentes de sol de estilo cat-eye.

La China Suárez y Mauro Icardi, parecidos en vestimenta (Foto: Instagram/@sangrejaponesa)

Por su parte, el delantero del Galatasaray lució un sweater del mismo tono que su enamorada, el cual dejó ver una remera blanca que asomaba por el cuello y lentes de sol oscuros.

En varias oportunidades, se la señaló a la artista por acoplarse al estilo de su pareja; y en esta ocasión, muchos usuarios de redes sociales recordaron las prendas que vestía cuando estaba en pareja con Benjamín Vicuña, padre de sus dos hijos menores. Por aquellos años, la China Suárez tenía un estilo muy teatral y dramático, con muchos volados, cuellos altos, siluetas llamativas y looks inspirados en la moda francesa o bohemia chic, entre los que frecuentaba diseñadores como Natalia Antolín.

La China Suárez y su estilo junto a Benjamín Vicuña

A raíz de eso, sus retractores cuestionaron su elección actual. “Cree que están con Vicuña”; “Esos cuellos victorianos los usaba con Vicuña”; “¿Dónde alquilan el traje de Manuel Belgrano?“; ”El que te da la idea de esa vestimenta, se nota que no te quiere”; “Parece un ventrílocuo y su marioneta” y “Es impresionante cómo se mimetiza con todas sus parejas. Hasta colores combinan”, fueron solo algunos de los comentarios que dejaron.