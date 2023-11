escuchar

En 1995, Sharon Stone protagonizó, junto con Gene Hackman, el film Rápida y mortal, un western en el que se ponía en la piel de una experta pistolera. Si bien el título no fue un éxito de taquilla, sirvió para poner en el mapa a dos actores que pronto se convertirían en pesos pesados de Hollywood: Russell Crowe y Leonardo DiCaprio. En sus memorias, publicadas en 2021, la actriz reveló que fue ella quien apoyó al futuro protagonista de Titanic, cuando nadie confiaba en él.

Stone y DiCaprio, en una escena de la película dirigida por Sam Raimi

En el libro The Beauty of Living Twice, Stone se detiene a recordar lo que significó para su carrera el estreno de Rápida y mortal. En ese largometraje, había un personaje llamado Kid. Habían entrevistado a decenas de adolescentes que buscaban ese papel, pero Stone reparó en uno de ellos: “Este chico llamado Leonardo DiCaprio fue el único que dio en el clavo durante el casting. En mi opinión, él fue el único que representó bien esa escena en la que, llorando, le ruega a su padre que lo ame, justo cuando él muere en sus brazos”.

Si bien Stone dudaba de que DiCaprio fuese la mejor elección, los ejecutivos de TriStar no coincidieron y pusieron resistencia a la posible incorporación de Leo al proyecto. “¿Por qué una persona desconocida, Sharon? ¿Por qué siempre te disparas en el pie?”, asegura que le dijeron desde el estudio.

Eso no la amedrentó. Se mantuvo firme en su opinión, algo que derivó en un roce entre ambas partes. Y luego de mucho debatirlo, finalmente, desde el estudio le dieron una opción, confiando en que ella no aceptaría. “ Me dijeron que si tanto lo quería en ese papel, que le pagara de mi propio sueldo. Entonces, fue justamente eso lo que hice ”, recordó la protagonista de Bajos Instintos.

Defensora del cine

Esta semana, el mismo DiCaprio se refirió al tema. El una entrevista concedida a E! News el actor reveló que le agradeció a su colega “muchas veces” por haberle pagado su salario. Según contó, ella no dio el brazo a torcer y terminó ganando la compulsa con el estudio: “Les dijo: ‘ Estos son los dos actores con los que quiero trabajar ’”, recordó DiCaprio, refiriéndose, también, a Crowe. “Es increíble. Ella ha sido una gran defensora del cine y ha brindado oportunidades a otros actores. Yo fui uno de ellos, así que siempre le voy a estar muy agradecido”, indicó.

“Le he dado las gracias muchas veces”, añadió. “No sé si le envié un regalo de agradecimiento físico y real, pero estoy seguro de que nunca voy a haberle agradecido lo suficiente”, expresó al actor.

Rápida y mortal se estrenó en 1995 junto con otras películas protagonizadas por DiCaprio como The Basketball Diaries y El fuego y la sombra, en la que interpretó al poeta francés Arthur Rimbaud. Al año siguiente, su carrera explotaría gracias al éxito sin precedentes de Titanic, el film de James Cameron en el que compartió cartel con Kate Winslet.

DiCaprio y Stone junto a los otros dos protagonistas del film, Gene Hackman y Russell Crowe

Según contó Stone en sus memorias, la inclusión de los dos jóvenes actores que luego se convertirían en estrellas no fue la única pelea que debió dar contra el estudio. También se vio obligada a presionar para que contraten a Sam Raimi como director. Hasta ese momento, el realizador era principalmente conocido por dirigir películas de terror de bajo presupuesto, pero su talento tampoco pasó desapercibido para ella, que insistió con que él era el indicado. Al igual que ocurrió con DiCaprio y Crowe, el tiempo le dio la razón: Raimi, gracias a su labor en la trilogía de Spider-Man, se convirtió en uno de los realizadores más cotizados de la industria.

Para encarar mejor sus luchas, Stone se convirtió en productora de aquel film. “Muchas veces, se entiende que cuando un actor o una actriz se convierte en productor de una de las películas en las que participa, lo hace por una cuestión de ego. Eso significa que te pagan por el trabajo, pero no tomas ningún tipo de decisión y te mantienes bien callado. Y eso no es cierto: no acepté ni aceptaré jamás un trato vanidoso y siempre lo hago saber de antemano. Eso es ilegal y a mí me gusta trabajar dentro de la ley. Cuando un actor elige ese camino solo por vanidad, eso genera mucho silencio y no mucha alegría en el otro lado”. explicó.

