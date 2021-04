Sharon Stone contó que le pagó el sueldo a DiCaprio cuando nadie confiaba en él

En 1995, Sharon Stone protagonizó junto a Gene Hackman, el film Rápida y mortal, un notable western en el que se ponía en la piel de una experta pistolera. Si bien el título no fue un éxito de taquilla, sí sirvió para poner en el mapa a dos actores que pronto se convertirían en pesos pesados de Hollywood: Russell Crowe y Leonardo DiCaprio. En su memorias, recientemente publicadas, la actriz reveló que fue ella quien apoyó al futuro protagonista de Titanic, cuando nadie confiaba en él.

En el libro The Beauty of Living Twice, Stone se detiene a recordar lo que significó para su carrera el estreno de Rápida y mortal. En ese largometraje, en el que ella también ofició como productora, había un joven personaje llamado Kid. Habían entrevistado a decenas de adolescentes que buscaban ese papel, pero Stone reparó en uno de ellos: “Este chico llamado Leonardo DiCaprio fue el único que dio en el clavo durante el casting. En mi opinión, él fue el único que representó bien esa escena en la que, llorando, le ruega a su padre que lo ame en el momento en el que muere en sus brazos”.

Trailer de "The quick and the dead"

Si bien la actriz no dudaba que DiCaprio era la mejor elección, los ejecutivos de TriStar no coincidieron y pusieron resistencia a la posible incorporación de Leo al proyecto. Sin embargo, Stone se mantuvo firme en su opinión, algo que derivó en un roce entre ambas partes.

Luego de mucho debatirlo, finalmente, desde TriStar le dieron una opción, confiando en que ella no aceptaría. Y así lo recordó Stone: “Me dijeron que si tanto lo quería en ese papel, que le pagara de mi propio sueldo. Entonces, fue justamente eso lo que hice”.

Otras de las peleas que Stone tuvo en lo referido a esa película fue con la elección de Sam Raimi como director. Hasta ese momento, ese realizador era principalmente conocido por dirigir películas de terror de bajo presupuesto, pero su talento tampoco pasó desapercibido para ella, que insistió con que él era el indicado. Ambas apuestas dieron sus frutos, DiCaprio aún hoy es una de las máximas estrellas de Hollywood y Raimi, gracias a su labor en la trilogía de Spider-Man, se convirtió en uno de los realizadores más cotizados de la industria.

