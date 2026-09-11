La confesión de Nicole Kidman sobre la noche en que ganó el Oscar: “Me sentía tan agradecida y a la vez tan sola”

No todo es lujo, glamour y excentricidad en Hollywood. La contracara de ese mundo de exposición y fama muchas veces es la soledad, esa que invade hasta a las más grandes estrellas cuando los reflectores se apagan. En las últimas horas, Nicole Kidman reveló haberse sentido parte de este grupo cuando en 2003 ganó el Oscar, uno de los premios más importantes de la industria estadounidense. A diferencia de lo que muchos creen, la actriz aseguró haberse sentido “profundamente sola”, ya que por ese entonces venía de la ruptura de su matrimonio con Tom Cruise.

Nicole Kidman y Tom Cruise estuvieron casados de 1990 a 2001 GROSBY GROUP - LA NACION

“Había alcanzado la cima de mi éxito, volví a casa y me sentí muy sola”, recordó la protagonista de Hechizo de amor: La magia continúa en su paso por el podcast Therapuss, de Jake Shane. “Sí, es una locura, esa especie de confluencia de eventos en la que piensas: ‘Ojalá...’. Tenía a mi madre y a mi padre conmigo, pero pensaba: ‘¿Dónde está mi pareja, alguien con quien pueda compartir esto?’”, explicó la rubia sobre lo que sintió aquella noche, tras este reconocimiento por interpretar a Virginia Woolf en Las Horas.

La felicidad por haber alzado uno de los galardones más importantes de la industria se mezclaba con la angustia por el fracaso de su matrimonio con Tom Cruise. Los actores, que se habían conocido en el rodaje de Días de trueno, se casaron en 1990 y estuvieron más de una década juntos. Durante esos años de amor adoptaron dos hijos: Isabella, hoy de 33 años, y Connor, de 31.

Los actores se conocieron en el set de Días de trueno Archivo

En 2001, el protagonista de Misión Imposible solicitó el divorcio alegando diferencias irreconciliables. Esto fue una sorpresa para Kidman quien trató de salvar su matrimonio hasta último momento. “Kidman protestó por la intención de Cruise de disolver su matrimonio y le instó a que no se marchara, sino que acudiera a terapia de pareja con ella o tomara otras medidas para solucionar cualquier problema que pudiera existir en su matrimonio. Cruise dijo que su decisión era definitiva y se marchó del domicilio conyugal”, decían los documentos judiciales obtenidos por ABC News en ese momento.

“Fue un shock tremendo (…). Él fue encantador conmigo. Y lo amaba. Todavía lo amo”, dijo ella en una entrevista de 2006 con Ladies’ Home Journal. Seis años después, la actriz seguía hablando de la dolorosa separación del padre de sus hijos: “Estaba destrozada por Tom. Habría ido hasta el fin del mundo por él”, le confesó a DuJour quien se volcó al trabajo para intentar olvidarlo.

Hasta esa noche de 2003, cuando Kidman fue premiada por la Academia, la actriz no había pensado en rehacer su vida. Fue precisamente esa sensación de soledad la que le disparó la necesidad de volver a enamorarse. “Fue uno de los momentos más profundos en los que pensé: ‘Tengo que rehacer mi vida’, y al mismo tiempo, sostenía esta estatuilla dorada y pensaba: ‘Esto es, esto es todo. Este es el máximo galardón que se puede obtener en nuestra industria’. Y me sentía tan agradecida y a la vez tan sola”, confesó a corazón abierto.

Kidman, en la entrega de los premios Oscar de este año Richard Shotwell - Invision

Al terminar la ceremonia, la intérprete no tenía ningún deseo de ir a festejar. “No soy muy fiestera, así que pensaba saltarme la fiesta de Vanity Fair, pero todos me decían: ‘Tenés que ir. Tenés que desfilar por la fiesta con tu premio de la Academia’. Les dije: ‘Eso es presumir, y no es humilde’ pero ellos insistían en que ‘es lo que se hace’”, recordó.

Finalmente, sus colegas la convencieron y la ganadora asistió a la velada post ceremonia. Sin embargo, las cosas salieron tal como ella las había predicho. “Entré, lo llevé conmigo, estaba completamente abrumada, emocionada, temblando, y no lo disfruté. Casi me disculpé, lo cual es una tontería. Ojalá lo hubiera disfrutado más”, expresó arrepentida.

Keith Urban fue otro de los grandes amores de Kidman. Estuvieron juntos durante 19 años y tienen dos hijas en común Emma McIntyre - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En 2006, y tras un breve romance con Lenny Kravitz, la actriz volvió a apostar al amor de la mano del artista de música country Keith Urban, con quien tuvo a sus hijas Sunday, de 18 años, y Faith, de 15. En 2025, la pareja puso punto final a su relación. Actualmente, se sospecha que Kidman está saliendo con el empresario Michael Reinstein.