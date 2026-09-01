La conmovedora carta de despedida de Julieta Rada a su padre, Rubén Rada: “Una parte de mí lo creía inmortal”

A menos de una semana de la muerte de Rubén Rada, su hija Julieta encontró las palabras para despedirlo públicamente. La cantante compartió en su cuenta de Instagram una emotiva carta en la que habló del dolor que atraviesa su familia, repasó algunos de los momentos vividos durante el último adiós al artista uruguayo y reveló que su legado musical todavía guarda una importante sorpresa.

“Me tocó despedirme de mi papá. Si bien sabía que en algún momento este día iba a llegar, una parte de mí lo creía inmortal”, expresó al comienzo de la publicación. La frase resume el sentimiento que atravesó a buena parte de los fanáticos del artista, desde que se conoció su muerte, ocurrida el miércoles 26 de agosto, a sus 83 años, después de haber permanecido internado durante varias semanas a causa de una neumonía bilateral.

“Un distinto, un genio”

En su mensaje, Julieta no solo habló del padre que perdió, sino también del artista que logró convertirse en una figura central de la cultura rioplatense. “Sin dudas, un distinto, un genio, esas personas que están tocadas por la varita mágica”, escribió. Y destacó especialmente la capacidad que tenía Rada para transmitir alegría a través de sus canciones y de un carisma que trascendía los escenarios. “Supo transmitirle alegría a la gente con su música, con su carisma, y logró un sentimiento de unión que nunca había visto por otra persona”, agregó.

La cantante también dedicó una parte importante de la carta a agradecer el acompañamiento recibido por la familia. Tras la muerte del músico, cientos de personas se reunieron en Montevideo para despedirlo con tambores, canciones y baile. El homenaje continuó en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, donde se realizó un velatorio abierto al público al que asistieron familiares, autoridades, colegas y admiradores. El gobierno de Yamandú Orsi, además, decretó una jornada de duelo oficial.

Padre e hija compartían la misma pasión por la música Captura

“Gracias por los emotivos homenajes, los tambores en las calles, la interminable fila en el Palacio, por el recorrido al Norte, donde la gente se paraba en las calles con banderas y aplaudía durante todo el camino”, escribió Julieta. Además destacó la sentida despedida de la gente: “Los camarógrafos llorando y las casas con la música de papá a todo volumen. Después, abrir las redes por inercia y ver todo estallado de recuerdo de papá. Fue una muestra de cariño y reconocimiento difícil de alcanzar. Probablemente solo él lo logre”.

Para ella, aquella despedida popular confirmó algo que la familia ya sabía: Rada siempre fue abrazado por su público. “Un tipo que no tuvo ejemplo de padre y terminó siendo el papá de un país entero, ¡y más también!”, señaló.

En medio del dolor, Julieta aseguró que encuentra consuelo al recordar todo el tiempo compartido junto a él. “Siempre le dije todo lo que lo amaba, que era el mejor papá del mundo y mi ídolo máximo”, sostuvo. Además, agradeció haber podido compartir con él no solamente la vida familiar, sino también la música, ese idioma que atravesó a varias generaciones de los Rada.

Julieta Rada a su papá: "Siempre le dije todo lo que lo amaba, que era el mejor papá del mundo y mi ídolo máximo” Captura

Padre e hija llevaron esa complicidad a los escenarios y también a la televisión. Julieta, cantante y compositora con una carrera propia marcada por la combinación del candombe, el soul, el jazz y el funk, tuvo el privilegio de crecer cerca de una de sus mayores referencias artísticas y, con el tiempo, transformarse en su colega.

“Tuve mucha suerte de reírme mucho, como todos los que estuvimos cerca. Siempre haciendo chistes, hasta en los momentos más difíciles”, recordó. Hacia el final de la carta, sorprendió con una inesperada revelación: “Mi papá es inmortal. Su música va a seguir sonando a lo largo de los años. Les puedo asegurar que dejó más de diez discos por sacar. Hay Rada para rato”, anunció, y despertó la ilusión de los fanáticos en medio del duelo por la despedida. “Te amamos, papá”, concluyó al final de la publicación.