La conmovedora razón por la cual Dolly Parton mantuvo su enfermedad en secreto: “No quería que nadie lo supiera”

A dos semanas de su muerte, la partida de Dolly Parton sigue conmocionando al mundo entero. Posteos de despedida en las redes sociales, el recuerdo de colegas y amigos y homenajes en los partidos de Tennessee Volunteers, el equipo de fútbol americano de su ciudad natal fueron muestra del cariño que sembró la estrella de música country a lo largo de los años. De hecho, hasta el último día de su vida la cantante tuvo gestos de amor hacia su familia y sus fans. Uno de ellos fue su decisión de mantener su enfermedad en secreto para evitar preocuparlos y entristecerlos.

Este miércoles, su hermana, Stella Parton, explicó los motivos de la decisión de la artista que la llevaron a transitar su diagnóstico de cáncer en silencio. “Bueno, Dolly no quería que nadie lo supiera porque no soportaba las cosas negativas y no quería que sus fans se preocuparan por eso”, confesó en una entrevista con Gayle King para el ciclo CBS Mornings. Sin embargo, su silencio fue más allá de sus seguidores; muchos miembros de su familia tampoco lo sabían. “No quería que se preocuparan. Algunos lo sabíamos, los más cercanos, pero no todos los parientes”, agregó la mujer de 77 años.

Dolly Parton falleció a los 80 años tras una breve lucha contra el cáncer Jonathan Short - Invision

Tras repetir que la intérprete de “9 to 5” “no quería que la gente estuviera triste”, Stella aseguró que su hermana estaría “realmente feliz” con la gran muestra de cariño del público tras su muerte. “Ella estaría muy feliz y encantada de que la gente le haya demostrado tanto cariño, porque sabía que eso nos haría sentir mejor a nosotros, su familia. En resumen, al final del día, su familia, la familia de Carl (su difunto esposo) y probablemente la familia de Judy (su mejor amiga) son las personas a las que ella querría decir: ‘¿Ven? Todo lo que hice, les importó. Realmente me querían’”, imaginó con una sonrisa.

Días atrás, Stella elogió la generosidad de Dolly y compartió su intención de ser una “influencia positiva” para la gente. “Utilicen la vida de mi hermana como ejemplo de tolerancia y respeto hacia los demás. No se trata de los comentarios más ingeniosos, la basura de la IA falsa ni los tuits sarcásticos”, advirtió en una publicación de Instagram, instando al público a seguir sus pasos. “Mi hermana era una de las personas más generosas, consideradas y amables que he conocido. Lo que el mundo veía era exactamente quién era ella, tanto es así que, recientemente, me dijo que si no hubiera esperanza para ella, aun así permitiría que su equipo médico probara medicamentos experimentales con la esperanza de ayudar a otros en el futuro”, reveló.

La intérprete de temas como "9 to 5" y "Jolene" fue un gran referente de la música country AP

“Dolly amaba el mundo y a todos los que lo habitaban. Yo la criticaba y me quejaba, y ella se reía y decía: ‘¡Ay, Tedda! Tenemos cosas más importantes que hacer que preocuparnos por esas tonterías’. Tenía razón y lo demostraba cada día”, remató.

La muerte de Dolly Parton

Dolly Parton falleció el pasado 25 de agosto a sus 80 años. La noticia fue anunciada por su sobrino, Bryan Seaver, a través de un video publicado en Instagram, tal como le había pedido su tía. “Fue algo que Dolly me pidió hace años, antes de que lo asimilara por completo como una realidad futura”, dijo el hijo de Cassie Parton.

Posteriormente, los representantes de la leyenda de la música explicaron que la muerte de la cantante de “Jolene” fue consecuencia de una “breve lucha contra el cáncer” aunque no se reveló de qué tipo de cáncer se trataba. “Nuestra querida Dolly Parton dedicó su vida y su carrera a brindar alegría, risas, esperanza e integridad a todo lo que tocaba. Su generosidad sin igual llegó a la vida de innumerables personas a las que nunca conoció, pero siempre estuvo dispuesta a ayudar”, decía el comunicado publicado por People.

“Ya sea por los cientos de millones de libros donados a través de su invaluable Biblioteca de la Imaginación o por la financiación de investigaciones que ayudaron a crear una vacuna que salva vidas y que se utiliza en todo el mundo, el amor incondicional de Dolly por todas las personas fue la fuerza que impulsó su legado. Tras una valiente lucha contra el cáncer, Dolly falleció hoy en el Centro Oncológico Vanderbilt-Ingram, rodeada de sus seres queridos”, concluyó el escrito.

La artista padecía problemas renales y autoinmunes, según confirmó la revista People (Fuente: Instagram/@dollyparton)

Parton, que padecía problemas renales y autoinmunes, había sido internada en el Centro Oncológico Vanderbilt-Ingram de Nashville el viernes 21 de agosto, donde falleció cuatro días después.