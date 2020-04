La contundente carta que la China Suárez le escribió a un novio de la infancia

La actriz mostró una carta muy directa que le escribió a un chico cuando era pequeña Crédito: Instagram

"Para mí, vos no existís" , dice la carta que le escribió María Eugenia "China" Suárez a un novio de la infancia. Como muchos famosos, la actriz estuvo revisando el baúl de los recuerdos y eso la motivó a compartir varias fotos con las que se reencontró durante estos días de cuarentena obligatoria. Esta vez sorprendió a todos al mostrar las contundentes líneas que le dedicó a un chico cuando era pequeña.

A través de sus Instagram Stories, Suárez compartió una foto de la arrugada "cartita", que dice: "Julián, hoy me di cuenta de que sos un tarado y también me di cuenta de que no gustás de mí ni yo de vos . Para mí vos no existís". Como si fuera poco, también dibujó cuatro corazones y les hizo una cruz a cada una, simbolizando que están tachados y el amor "no va más".

" Era re tranqui de chiquita ", opinó con humor la actriz. En sus siguientes historias dio a conocer varias fotos del detrás de escena de la grabación de la novela Argentina, tierra de amor y venganza , y expresó su nostalgia por el rodaje. Además mostró cómo pasan parte del tiempo en su casa durante la pandemia: jugando juegos de mesa con Benjamín Vicuña mientras tienen de testigo a la pequeña Magnolia .

Durante estos días en casa, Suárez estuvo muy activa en las redes sociales: recientemente mostró su nuevo look , con dos mechas rubias que ella misma se hizo, y cuando una seguidora la criticó y la acusó de romper la cuarentena para ir a la peluquería, ella le respondió tajante: "La gente como vos me indigna. Me lo hice yo en mi casa, después les cuento cómo". De esta manera, con su característica personalidad, demostró que tiene incorporada la capacidad de dejar en claro lo que piensa desde muy pequeña.