Esteban Lamothe se sumó hoy a la larga lista de artistas que Javier Milei usa en sus redes sociales para apuntar contra el mundo del espectáculo y la cultura local, y lejos de quedarse callado, el actor salió a aclarar que la imagen que compartió el Presidente es falsa y apuntó contra su forma de actuar. “Por favor, deje las redes un ratito y dedíquese a gobernar”, le pidió.

Todo comenzó alrededor de las 11.30, cuando el líder de La Libertad Avanza compartió un meme en su cuenta de Instagram. En la imagen se puede ver, de un lado, la foto de Lamothe, quien muestra en la palma de su mano la leyenda “Basta Milei”. Sobre la imagen, la leyenda “Las manos que piden subsidio”. Del otro lado, una mano con llagas y el texto “Las manos que pagan subsidios”. El posteo recibió, en apenas una hora, 210 mil likes y más de 6500 comentarios.

Esteban Lamothe le respondió a Milei

Lamothe, activo en las redes, no esperó para levantar el guante y hacer su descargo. Por la misma vía, y a través de dos historias, le respondió al Presidente. “Esta foto es falsa, ¿quién te maneja las redes?”, le preguntó. Cabe aclarar que el mandatario contó el miércoles pasado, en el discurso que dio frente a los alumnos de la escuela de la cual egresó, el Colegio Cardenal Copello, que él es quien maneja sus cuentas de Instagram, Facebook y Twitter y que Iñaki González se encarga del TikTok.

Luego, el actor compartió la foto original, donde en su mano se puede leer “Raúl Esteban” y una invitación directa a Milei. “Corresponde que pida perdón, o si quiere lo charlamos en persona. Sin problema”. La red social de las fotos no fue el único medio por el cual el protagonista del film El estudiante le respondió al político. En Twitter también dejó su reflexión.

“La foto que circula con la leyenda en mi mano que dice ‘basta Milei’ está armada por alguien. Es falsa. Acá dejo la original para que vean. Señor presidente Javier Milei por favor deje las redes un ratito y dedíquese a gobernar. Gracias”, escribió.

Luego, le mandó un mensaje a la prensa y dio más detalles de su postura. “Por favor no me llamen más de los programas porque no voy a hablar de una foto falsa, que está armada. No me interesa pelear por esta red con nadie, no lo sé hacer, yo discuto en persona, cara a cara, con respeto y para sumar. Gracias”.

A la par de Lali

“Qué peligroso, qué triste”, escribió Lali Espósito en X cuando Milei se impuso en las PASO, en agosto del año pasado. Cuatro meses después, con el economista como Presidente, la actriz y cantante se volvió el blanco preferido del libertario: la llamó “Lali Depósito” y reposteó memes en las redes donde se insinuaba que se quedaba con la plata de la comida de los pobres por cobrar subsidios del Estado.

La reacción de Lali Espósito tras el triunfo de Milei Twitter: @lalioficial

Con Lamothe parece estar pasando algo parecido, después de que el año pasado mostrara su postura crítica con el libertario, ahora está viviendo un enfrentamiento en las redes con él.

“No voten a Milei. No lo hagan, nada más, es lo único que le puedo decir al pueblo argentino”, había sentenciado el actor en Radio Mitre, antes de las elecciones presidenciales generales que se llevaron a cabo el 22 de octubre de 2023. El actor se había mostrado reacio a la posibilidad de que el líder de la Libertad Avanza se convirtiera en el nuevo presidente de la Argentina.

En diálogo con Juan Etchegoyen en aquel momento había señalado: “No estoy consumiendo mucho lo de las elecciones y cuando veo imágenes de Milei no me dan ganas de escuchar, tiene un tono un poco violento que no me gusta, entonces me cuesta. Y había concluido: “Es difícil conectar con alguien tan violento. Lo que propone es un disparate total y es un peligro”.

También María Becerra, una de las primeras en salir a defender a Lali, sufrió los embates del Presidente. A mediados de febrero, el mandatario replicó un tuit que sostenía que la cantante cobró US$90.000 por brindar un recital en la provincia de Formosa. “Mientras la gente se muere de hambre”, decía. ”Siento que tiene que haber más seriedad en el cargo que está ocupando el Presidente”, le respondió la cantante. “Lo digo con mucho respeto porque es el presidente electo y me dirijo a él con respeto, pero me parece que hay cosas mucho más importantes que hacer, más por la situación que está pasando el país, antes que ponerse a pelear por redes sociales o likear 400 tuits en un día”, completó.

